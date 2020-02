Torra insiste en que la mesa de diálogo aborde el derecho a la autodeterminación

Quim Torra y la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, en el acto del Born.

En marcha. Junts per Catalunya ha querido escenificar que está preparada para otra contienda electoral al final de una semana marcada por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la reunión que mantuvo con el president Quim Torra que hoy se ha reafirmado en su exigencia de la figura del mediador. El president ha insistido en que no se debe mezclar el debate de la comisión bilateral con la mesa de diálogo: "La mesa de diálogo tiene que tratar de la raíz del problema que es el derecho a la autodeterminación de Catalunya y la amnistía. Y la bilateral debe tratar los déficits y agravios que sufre Cataluña y que se tienen que resolver". Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha lanzado un discurso al electorado independentista: "Tenemos que estar a punto para cuando el president Torra convoque las elecciones. No nos tenemos que desviar de nuestro objetivo".

“Estem a punt” (Estamos a punto) ha sido el eslogan del acto de Junts per Catalunya con el que se ha dado por iniciada una precampaña de una duración indeterminada pero que empezó después de que president Quim Torra anunciara que el Parlament se disolvería una vez aprobados los presupuestos de 2020. Una escenificación de precampaña en toda regla, con todos los consejeros de Junts en primera fila, Laura Borràs, y parlamentarios catalanes arropando a Torra tras la retirada de su acta de diputado en el Parlament catalán por orden del Tribunal Supremo que avaló la decisión de la Junta Electoral de inhabilitarlo. Un acto que ha arrancado con un video reivindicando la figura de Torra y la de los presos independentistas.

Un cónclve en el que se ha querido dejar claro que Junts per Catalunya no renuncia, en ningún caso, a su reivindicacion independentista después del encuentro con Sánchez. "Era necesario explorar la oportunidad de diáogo con el Estado. Un diálogo al que hay que ir con toda la fuerza del independentismo y con el que dan las resoluciones del Parlament. Por eso exigimos la figura del mediador , porque así se voto en el Parlament". Torra ha defendido un diálogo "que sea una negociación real, con calendarios y con contenidos. Hay que hablar de la raíz del problema, que es el derecho de los catalanes a la autodeterminación y la amnistía".

Una visita que ha sido criticada abiertamente por Laura Borràs, diputada en el Congreso por Junts per Catalunya: "Sánchez se ha reunido con Torra aunque nunca se sabe qué Sánchez es porque por la mañana puede decir una cosa y por la tarde otra. Y nos ha dejado una lista “agenda para el reencuentro. Nosotros podríamos hacer la lista de represaliados, de exiliados... esa esa nuestra lista para el diálogo. Pero persistiremnos”.

Que la precampaña está en marcha para la formación que lidera Puigdemont, también ha quedado claro por el relato reivindicativo del trabajo realizado por los consejeros de cada sector y en el que han incluido hasta los presupuestos de 2020 aunque han sido públicas las reservas de miembros de Junts a unas cuentas impulsadas por ERC que logró pactarlas con los comunes. Unos presupuestos a los que finalmente ha dado el visto bueno Junts "por responsabilidad", como hoy ha reconocido el consejero Damià Calvet, uno de los nombres en la quiniela abierta a quien presidirá la lista de Junts en las futuras elecciones catalanas. Calvet ha criticado a Sánchez por sus promesas en infraestructuras: "Si quiere hablar de inversiones en Cercanías antes que pida perdón a los usuarios".

Desde la 'zona cero' catalana Los asistentes llenaron por completo la Sala Moragas del Born Centre Cultural. El lugar elegido es uno de los que más identifica al independentismo ya que acoge los restos de la Barcelona que destruyó Felipe V en el 1714. Un emplazamiento que fue definido por el propio Torra como la “zona cero catalana” cuando pronunció el discurso de apertura del Born, en septiembre de 2013. Torra fue nombrado director del Born por el entonces alcalde nacionalista Xavier Trias, una elección que no dejaba lugar a dudas de que una de las misiones del centro iba a ser reivindicar el ideario independentista.

Junts se ha reafirmado como la auténtica formación independentista que huye de planteamientos más pragmáticos, en alusión a sus socios de gobierno, Esquerra Republicana, y la fuerza decisiva para la investidura de Pedro Sánchez. En el universo de las familias que acoge la marca Junts per Catalunya se tiene la esperanza de que la distancia que marcan las encuestas entre ERC y Junts es corta y que la ventaja que llevan los republicanos se puede vencer. Esa ha sido una de las ideas que ha subrayado Puigdemont: "nosotros somos resilientes, todas las encuestas nos han sido adversas y hemos luchado. Por eso hay que estar a punto. También nos dijeron que nunca seríamos eurodiputados y aquí estamos".

Además de Calvet, en el acto han intevenido los consejeros de Interior, Miquel Buch, la de Presidencia, Meritxell Budó; la de Economía, Maria Ángels Chacón; Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales, la de Cultura, Mariàngela Vilallonga; diputados del Parlament, como Eduard Pujol y Albert Bate o la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas.