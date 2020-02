La presentación de un libro ‘ultra’ sobre Franco en el Ateneo de Sevilla que nadie autorizó

La presentación de una biografía del dictador Francisco Franco editada por Sierra Norte Digital (SND), una editorial en la que publican sus ensayos numerosos autores de extrema derecha, ha provocado una polémica en el Ateneo de Sevilla. La institución cultural, fundada en 1887, ha anunciado en Twitter que el acto, en el que iba a participar, entre otros, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, no se va a celebrar en sus instalaciones, y busca a la persona que lo consintió, sin permiso de la junta directiva.

SND, en cuyo catálogo destacan las obras del fallecido Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, y una obra a favor de la pena de muerte firmada por el padre Calvo, capellán de la Falange, había preparado y distribuido ya las invitaciones para la presentación del libro Franco, una biografía en imágenes en el Ateneo sevillano el sábado 22 de febrero. La obra, con prólogo de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador, está firmada por Francisco Torres García, profesor de instituto y articulista en medios impresos y digitales como La Nación, Fuerza Nueva, Diario Ya, Catholic.net o Historia en Libertad, y Dionisio Rodríguez, que según la web de la editorial se define como “anticuario y aficionado a la historia”.

El Ateneo, sin embargo, parece que no estaba al tanto de la celebración de este evento en su sede de la calle Orfila, en el centro de la capital andaluza, y así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter este domingo. A través de un mensaje aseguraba que no había sido autorizado y que, por tanto, no se iba a celebrar. La asociación cultural, fundada en 1887, busca ahora a la persona que consintió, sin el permiso de su junta directiva, la organización del acto.

El Excmo. Ateneo de Sevilla, en la persona de su Presidente y Vicepresidenta, desmiente que se vaya a celebrar un acto el sábado 22 de feb de la Fundación Francisco Franco. Desde la institución no se ha autorizado nada al respecto. Además, permanece cerrado los sábados

Saludos — Ateneo de Sevilla (@ateneodesevilla) February 9, 2020

“Hemos convocado para esta semana una junta extraordinaria para averiguar quién dio el consentimiento para la celebración de un acto que además debía tener lugar en sábado, cuando el Ateneo permanece cerrado. En esos casos es preceptivo que el presidente dé la autorización para abrir la sede y el presidente no tenía constancia de la presentación del libro”, explica a este diario Ángel Moliní, secretario general de la institución sevillana. Moliní, miembro de su junta directiva, explica que ese organismo debería estar al tanto de la organización de ese evento y “este viernes no lo sabía”.

El gerente de SND editores, Álvaro Romero, director del programa de Radio Ya Seamos Francos, apunta a un responsable: el gerente del Ateneo, Juan Francisco Rodríguez Cabrera. Él es quien encabeza los correos remitidos a José Gámez, miembro de la editorial y socio del Ateneo. En uno de ellos, el 29 de enero, Rodríguez Cabrera le confirma a Gámez que la presentación podrá tener lugar el 22 de febrero y le recuerda que tiene que hacer el abono de una cuota de 250 euros. “El evento llevábamos organizándolo desde hace por lo menos tres meses”, explica Romero. “Queríamos hacerlo en enero e incluso diciembre, pero el autor no podía, y se barajó incluso el 8 de febrero, pero, finalmente, por agenda se cerró el 22”, asegura Romero.

En vísperas del 23F, el @ateneodesevilla permite una exposición organizada por la Fundación Nacional Francisco Franco que ensalza la figura del dictador y genocida.



Hemos de dar una respuesta organizada al grave retroceso democrático que estamos viviendo#NoAlFascismoEnElAteneo pic.twitter.com/CJ2IatJLb9 — Adelante Sevilla (@AdelanteSevilla) February 8, 2020

La presión en redes sociales en contra de la celebración de la presentación del libro, impulsada por Adelante Sevilla —la coalición entre Podemos e IU en la localidad andaluza— a través del hashtag #Noalfascismoenelateneo, con mensajes en los que se aludía al simbolismo de la fecha elegida (un día antes del 23-F) y en los que se advertía de que el evento podía ser contrario a la Ley de Memoria Histórica andaluza, coincidió con la publicación del Ateneo desautorizando el acto.

Desde el Ateneo quieren desvincular su decisión del apremio en redes sociales. “Un gerente no tiene atribuciones para abrir el Ateneo un sábado, eso debe autorizarlo el presidente y él no estaba al tanto”, insiste Moliní. “El Ateneo es un espacio cultural abierto y no debe politizarse. La institución se ha mantenido con la República, con la Guerra Civil, aquí se han presentado biografías de Azaña y Largo Caballero y nunca se han creado problemas”, señala el secretario general. “Pero tampoco se pueden borrar 40 años de la historia de España”, añade.

La razón que ha dado el Ateneo a SND Editores para cancelar la presentación del libro, según su gerente, es que Gámez, no estaba al corriente de la cuota de socio de la institución. “Alegan que le faltaban 30 euros”, sostiene Romero. Los 250 euros abonados por la editorial le han sido devueltos por el Ateneo hoy mismo, asegura su responsable. El libro Franco, una biografía en imágenes se publicó el 24 de octubre del año pasado, el mismo día de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos —“fue pura coincidencia”, asegura Romero—, y ya fue presentado en el Casino de Madrid, el 5 de noviembre de 2019. “Solo la prensa puso reparos”, apostilla el gerente de SND ediciones. La Fundación Francisco Franco ha publicitado profusamente el manuscrito a través de su página web, constatando que buena parte del material fotográfico inédito proviene de la entidad y del archivo privado de la familia Franco.

El Ateneo, mientras tanto, sigue buscando al “topo” que pueda esclarecer el misterio de la autorización de un acto sin el permiso de su junta directiva.