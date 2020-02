Margallo: “Casado no ganó las primarias. Habríamos votado a cualquier que no fuera Soraya”

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, en el despacho de su casa el pasado viernes. En vídeo, las principales declaraciones de la entrevista. Foto: S. Sánchez | Vídeo: EPV

Sobre la mesa del despacho, junto al escaño que ocupaba el 23-F y que se llevó de recuerdo a su casa, José Manuel García Margallo, de 75 años, tiene las obras completas de Pablo Iglesias repletas de subrayados. “Me parece tan contrario al espíritu de la Constitución Vox, que renuncia a las autonomías, niega el cambio climático o la violencia de género, como Podemos, que en todos sus libros habla de la autodeterminación de las comunidades autónomas”, afirma. El ministro de Asuntos Exteriores entre 2011 y 2016 está de gira con la presentación del suyo: Memorias heterodoxas de un político de extremo centro (Península). El volumen, de 462 páginas, contiene, como todas las memorias de políticos, la reivindicación de su trayectoria, pero también un indisimulado ajuste de cuentas con Soraya Sáenz de Santamaría, a la que atribuye su salida del Gobierno y su distanciamiento de Mariano Rajoy. “José Manuel, tu problema es que tienes un ego estratosférico”, cuenta que le dijo el entonces presidente cuando le comunicó su cese.

Asegura Margallo que además de la suya, Sáenz de Santamaría provocó la salida del Gobierno de los ministros Alberto Ruiz Gallardón, José Ignacio Wert, Miguel Arias Cañete, Jorge Fernández Díaz y José Manuel Soria. “Creo que Soraya aspiraba a la presidencia del Gobierno cuando Rajoy abandonase la escena política. Había personas que no compartíamos que fuese la mejor candidata y estábamos muy cerca de Rajoy y en esas condiciones había que apartar a las personas que pudieran dificultar su camino. No tiene más explicación”. Preguntado por si no influyó, en el caso de Alberto Ruiz Gallardón, la retirada del proyecto de ley del aborto, y en el de Soria, el escándalo de los papeles de Panamá, responde: “No, eso son acontecimientos que se explotan para conseguir el objetivo: sacarlos del camino. Cuando Gallardón pone a toda marcha la renovación de la justicia, le dicen que no hay dinero y que tiene que recaudar por tasas judiciales, algo muy impopular. El rival más directo, más presidenciable, eliminado. Con Soria fue la concesión de licencias a las teles privadas”.

También sostiene Margallo que ante la moción de censura de 2018, Sáenz de Santamaría quería que Rajoy dimitiera para ocupar su lugar. Preguntado por cómo lo sabe, responde: “Yo cuento lo que he vivido y lo que me han contado. No estaba entonces en el Gobierno ni en el famoso restaurante [donde se refugió Rajoy] la fatídica tarde del bolso [que la vicepresidenta colocó en el escaño vacío del presidente], pero me consta que Sánchez dijo: si Rajoy dimite, la moción aborta. Lo que plantea Soraya, según me cuentan, es que ella cree que contando con el PNV podía garantizar la presidencia del Gobierno. Creo que no salían las cuentas y en todo caso, esa solución chirriaba enormemente en el PP porque hay que tener en cuenta que en las primarias, la exvicepresidenta, cuyo poder ha sido incomparablemente mayor que cualquier otro valido de la historia de España, pierde contra un desconocido”. Margallo, que asegura que él también era partidario de que Rajoy dimitiese entonces, se refiere a Pablo Casado. “Yo se lo he dicho a él: “Tú no ganaste las primarias, habríamos votado a cualquier candidato que no hubiese sido Soraya”. La exvicepresidenta, añade, “no es de derechas ni de izquierdas”.

El exministro subraya su condición de “extremo centro”. Preguntado por dónde ve al nuevo PP de Casado, y si lo ubica a la derecha de Rajoy, responde: “Son estilos completamente diferentes. Rajoy siempre ha tenido aversión a definirse ideológicamente. Plantea que el centrismo consiste en la moderación y la tolerancia, cosa que es verdad, y en no tener ideas preconcebidas, lo que no comparto”. Casado, añade, “ha tenido el acierto de mantener los principios sobre los que se sustenta este partido, pero tiene que evitar que continúe el drenaje a Vox, intentar rescatar a votantes de Ciudadanos y ahora incluso abrir el abanico para cobijar a socialdemócratas que no coinciden con el planteamiento radical de Sánchez”. Critica, no obstante, la campaña del líder del PP el pasado abril — “No me gustó nada”— por su acercamiento a Vox: “Por ese camino la gente siempre preferirá al original y no a la copia”.

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el pasado viernes en su casa de Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

Sigue muy pendiente de la política internacional y asegura que el “Brexit va a acabar con Reino Unido”. Opina que España no ha jugado bien sus cartas en Gibraltar y en este punto incluye un nuevo reproche a Rajoy: “No insistió en la cosoberanía en un momento en el que nos la habían puesto como a Fernando VII”. También persiste su interés en hablar del desafío soberanista, la mayor fuente de conflictos con el Gobierno en su etapa en Exteriores, cuando incluso se comprometió a debatir con Oriol Junqueras sin consultárselo antes a Rajoy. “Se me dijo no hay que hablar de eso, pero yo hice todo lo contrario. Todo el día hablando de Cataluña”. Él ya era partidario de aplicar el 155 en 2014.