Por qué ganó Pablo Casado y por qué perdió Soraya Sáenz Santamaría

1. Regreso a la ley del aborto de 1985. "No nos gusta la ley de Zapatero [de plazos] y la vamos a modificar. Queremos volver a la ley de 1985 [de supuestos]. El aborto no es un derecho. No puede ser barra libre y un coladero como con esta ley", declaró durante la campaña. En su discurso para pedir el voto en el congreso del que salió proclamado nuevo líder del PP, pidió "defender la vida y la familia sin complejos". Rajoy no cambió la ley del aborto durante sus casi ocho años de gobierno y el asunto le costó el puesto a Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia. La división que este tema provoca en las filas del PP hizo que el partido modificara sus estatutos en su anterior congreso, en 2017, para permitir el voto de conciencia (y por tanto, sin sanción por romper la disciplina). El ultracatólico grupo Hazte oír, celebre por sus autobuses tránsfobos, hizo campaña a su favor. Sus pancartas y caravanas anti-Soraya rodearon el hotel donde se celebraba el congreso del PP este fin de semana.

2. El regreso de María San Gil y José Antonio Ortega Lara. La primera, expresidenta del PP vasco, abandonó la primera línea hace diez años por entender que su partido se estaba "desdibujando" y "aparcaba en un altillo principios y valores". El segundo se fue a Vox.

3. Mano dura con Cataluña. Casado quiere "reforzar el Código Penal" contra el desafío soberanista, recuperando los delitos de sedición impropia y convocatoria ilegal de referéndum, y actuar preventivamente. Durante la campaña ha propuesto ilegalizar a los partidos independentistas. "No podemos hacer una política reactiva, hay que prevenir. Se puede hacer con la ley de partidos, como se hizo con el entorno de Batasuna. En este caso no hay violencia, pero sí coacciones, amenazas, niños que sufren en los colegios...". No se hizo durante el Gobierno de Rajoy.

4. Batalla contra la ley de eutanasia. Casado considera que el plan la norma que pretende impulsar Pedro Sánchez es "injusta e innecesaria" y promete batallar contra ella en el Congreso.

5. Enmienda a la totalidad a la memoria histórica. El nuevo líder del PP ha criticado todas las propuestas de memoria histórica del Ejecutivo de Sánchez. "No gastaría ni un euro en desenterrar a Franco". "No podemos tolerar que se siga haciendo una agenda de ruptura con nuestro pasado, con nuestros sentimientos más hondos", añadió. Esperanza Aguirre, uno de sus apoyos más entusiasmas, reprochó a Rajoy que no hubiera derogado la ley de memoria histórica en los años que estuvo en el Gobierno, aunque el expresidente sí la dejó sin efecto al eliminar las partidas presupuestarias para su cumplimiento.

6. Educación concertada. "Nuestro compromiso con la educación es para evitar que el nuevo Gobierno vaya contra la libertad de elección de la concertada, intente abrazar el adoctrinamiento educativo o dividir a nuestros hijos por la lengua que empleen en el colegio", declaró durante su primer discurso como presidente del PP.