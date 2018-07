Aznar: “No he tenido el honor de ser invitado al congreso del PP que presidí 14 años”

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dejado caer su malestar por no haber sido invitado al congreso del PP. "Yo solo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ha dicho.

Preguntada por esa decisión del comité organizador del congreso, la candidata Soraya Sáenz de Santamaría, respondió: "Fundamentalmente, los que van son los compromisarios. Yo respeto lo que haga la comisión organizadora y no hay ningún problema si quieren invitar a más gente, no sé cómo vamos de espacio, pero sin ningún problema".

Aznar no se ha pronunciado expresamente a favor de ninguno de los candidatos, pero sí ha recordado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero alabó la "capacidad de diálogo" de Sáenz de Santamaría mientras alertaba del retroceso de derechos y libertades que a su juicio podía representar Casado. Preguntado por esos guiños de Zapatero, la expresidenta y el comentario de Aznar dijo: "Viendo las encuestas, la persona que le puede dar un mordisco electoral más grande al PSOE soy yo. Imagino que probablemente le guste más a Zapatero, que ya se ha ido, que a Pedro Sánchez, que está ahí y es el que me va a tener que aguantar probablemente a partir del lunes".

Aznar, a través de su fundación, FAES, lanzó este lunes un mensaje a sus antiguos compañeros de filas. Afirma que pecaron de "arrogancia" y que el tiempo le ha dado la razón.

En una "nota editorial" distribuida por la fundación, decía: "Hace unas pocas semanas, las apelaciones de José María Aznar a la reconstrucción del espacio de centro derecha [dijo que tenía que refundarse "desde la raíz"] fueron contestadas con la arrogancia habitual de los que atribuían al expresidente del PP 'estar fuera de la realidad' o aquellos otros que replicaban diciendo que a Aznar 'hace mucho tiempo que no se le entiende en el PP'. Hoy pocos dudan de que esta placidez con la que se quería describir el estado del partido solo existía en sus habituales despliegues de voluntarismo y que eran ellos los que estaban desconectados de una realidad que han insistido en ignorar a pesar de los continuos avisos del electorado".

En esa nota editorial, la fundación de Aznar considera que el congreso del PP de este fin de semana es "la mejor oportunidad" para refundar el partido y recuperar los tres millones de votos perdidos. La nota no se atreve a apostar por un ganador porque asegura que la diferencia de apoyos entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría "es suficientemente estrecha como para no tenerse por concluyente", pero califica de "probablemente decisiva" la actuación de los apoyos que María Dolores de Cospedal obtuvo en la primera vuelta y que, en muchos casos, trabajan ya con el equipo del vicesecretario.