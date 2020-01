Casado se querellará contra Torra “por usurpación” y asegura que sus decisiones “no tienen valor jurídico”

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su partido se querellará con Quim Torra "por usurpación de funciones públicas" si, como ha dicho, no abandona la presidencia de Cataluña tras la decisión del Supremo de retirarle el acta de diputado. "Torra ya no es presidente de la Generalitat según el Estatuto de Cataluña. Vamos a reclamar a la Mesa del Parlament que le cese y convoque una nueva sesión de investidura y nos dirigiremos también al Gobierno de España para que vele por el cumplimiento de la legalidad. Torra está en abierta desobediencia y con la complicidad del Gobierno, que se debe a pactos con fuerzas independentistas", ha declarado. El líder del PP también se reserva "acciones legales" contra Pedro Sánchez, que tiene previsto reunirse con Torra el próximo 6 de febrero en Barcelona, si no actúa contra él. El PP insiste en que debe cancelar ese encuentro. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó este martes que se mantiene y que el Ejecutivo sigue considerando a Torra presidente de la Generalitat.

El vicepresidente Pablo Iglesias también ha defendido este miércoles la reunión del presidente con Torra, informa Cristina Vázquez. "Si hay elecciones en Cataluña, quizás haya otro presidente o presidenta, pero el Ejecutivo tendrá que dialogar con quien esté. No podrá elegir; a veces es más fácil y otras más difícil", ha dicho.

Para Casado, "cualquier resolución que tome Torra", incluida la firma de un proyecto de presupuestos, "no tendrá valor jurídico". El president ha anunciado este miércoles que adelantará las elecciones en Cataluña, aunque no concretará la fecha hasta después de la aprobación de las cuentas catalanas. Sus planes, en cualquier caso, dependen de la decisión final que tome el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del president, condenado a un año y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.Torra tiene hasta el 3 de febrero para presentar su recurso.

Alianza con Ciudadanos

Preguntado por la posibilidad de llevar a Cataluña la alianza electoral que el PP y Ciudadanos ensayaron en Navarra (Navarra Suma), el presidente popular ha asegurado que respeta "escrupulosamente los plazos" de Ciudadanos, actualmente gobernado por una gestora y pendiente de la celebración de un congreso para elegir al sucesor de Albert Rivera, pero ha celebrado que el partido haya "mejorado en esa posición". El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, no descarta ahora esa posibilidad que Rivera había rechazado siempre. "Estamos explorando todas las vías. Estamos en contacto continuo con el PP, hasta que no haya elecciones es necesario trabajar juntos para defender la Constitución”, ha dicho en una entrevista en la cadena Cope. "Siempre hemos estado dispuestos a aunar fuerzas entre constitucionalistas para combatir al nacionalismo", abundan fuentes de Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones en Cataluña aunque no logró apoyos suficientes para poder gobernar.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, llegó a ofrecer su puesto como cabeza de lista por Barcelona a Inés Arrimadas antes de las elecciones del pasado noviembre, pero Cs entonces se negó a elaborar listas conjuntas. El partido entoces liderado por Rivera también rechazó ceder escaños al PP para que los populares tuvieran grupo propio en el Parlament en lugar de tener que pasar al mixto. El pasado diciembre, el PP, sin embargo, cedió un escaño para que Ciudadanos tuviera grupo propio en el Senado.

El PP vasco también exploró esta opción en Euskadi y Ciudadanos cesó de forma fulminante a su número dos en País Vasco por mantener conversaciones con los populares sobre una posible alianza electoral.

ERC "respeta" la decisión

Tras reunirse para evaluar la intervención de Torra, la cúpula de ERC ha mostrado su "respeto" por la decisión de adelantar las elecciones, destacando que "es la única persona facultada para tomarla", según han expresado en un comunicado. El partido asegura que seguirá trabajando "a favor del independentismo en todos los frentes" teniendo claro, añaden, que su "adversario" es el Estado.

Eva Granados, portavoz socialista en el Parlamento de Cataluña, ha asegurado que su partido nunca hará presidente "a un independentista". "Cataluña necesita reconciliación y un Gobierno que piense en todos los catalanes y catalanas", ha dicho.

Desde Ciudadanos, Carrizosa ha preguntado: "¿Por qué Sánchez deja que el separatismo marque los tiempos?" y ha instado al presidente del Gobierno a cesar a Torra y convocar elecciones, es decir, activar los mecanismos del artículo 155.