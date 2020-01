Sánchez sube las pensiones y dice que ahora no tiene “ninguna reserva” con Iglesias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer Consejo de Ministros de la legislatura este martes. En vídeo, declaraciones de Sánchez. PIERRE-PHILIPPE MARCOU (afp) | atlas

El Gobierno de coalición arranca, como estaba previsto, dando buenas noticias. La primera medida del Consejo de Ministros, reunido este martes por primera vez, fue la subida del 0,9% de las pensiones, que se había dejado en suspenso a la espera de que se pudiera formar el Ejecutivo. Pedro Sánchez, que finalmente ha ofrecido una rueda de prensa completa en La Moncloa después de semanas de no aceptar preguntas, ha querido dejar muy claro que el Ejecutivo tiene prisa por recuperar el tiempo perdido y pretende agotar la legislatura. De hecho incluso ha contado los días —1.400— que le quedarían si lograra ese objetivo, que se antoja titánico dada la exigua mayoría de la que dispone.

Sánchez no ha querido dar detalles de las decisiones que tiene que tomar en los próximos días —sobre todo el sueldo de los funcionarios, la subida del salario mínimo o el techo de gasto— pero sí ha defendido su primer gran nombramiento polémico: el de Dolores Delgado como fiscal general. Para el presidente, el currículo de Delgado es “impecable” e “incuestionable” y él le ha pedido “que ejerza su independencia” al frente del ministerio público. Delgado no solo es la anterior ministra de Justicia, sino que también es diputada del PSOE e hizo campaña para este partido, pero Sánchez insiste en que eso no tiene por qué limitar su independencia. Ante las críticas tanto de la oposición como de los fiscales, Sánchez ha insistido en que Delgado “está totalmente cualificada para ser la fiscal general del Estado”.

En primera fila seguían la comparecencia tres ministros socialistas, incluida la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el núcleo duro del Gabinete de Sánchez, con Iván Redondo, Félix Bolaños y José Manuel Albares. Pero no estaba allí el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, gran protagonista de la jornada del primer Consejo de Ministros, en el que se sienta a la izquierda del presidente. Después de todo lo que se dijeron en los últimos meses, y de que Sánchez insistiera en que él era el gran obstáculo para que hubiera una coalición, ahora el presidente asegura que, con el pacto que se ha cerrado, no tiene “ninguna reserva” con Iglesias y con el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos. “Al contrario, estoy orgulloso. Es cierto que es una experiencia inédita, pero todos los ministros lo son ya del Gobierno de España y no de un partido político”, ha rematado.

Cataluña ha estado muy presente en la decena de preguntas que ha concedido el presidente, muy reacio a este tipo de comparecencias. Sánchez ha insistido varias veces en que él apostará por el diálogo y por “una solución política a un problema político”, pero no ha querido ofrecer muchos detalles de qué se negociará en la mesa de gobiernos que ha pactado con ERC. El acuerdo implicaba que arranque en dos semanas y Sánchez ha insistido en que su intención es cumplir con esas fechas, pero ha explicado que Quim Torra ha pedido verse con él antes de que se conforme esa mesa, y están buscando una fecha. Sánchez ha insistido en que no tiene problema en verse con Torra a pesar de su situación judicial —la Junta Electoral Central le ha retirado el acta de diputado autonómico— porque “sigue siendo el president de la Generalitat”.

Sánchez ha defendido la idea de la consulta que está en el acuerdo con ERC, aunque sin aclarar en qué consistiría. “Si podemos llegar a una consulta en Cataluña será porque ha habido un acuerdo, así que ojalá, porque es implicaría que la crisis estaría resuelta. Todo se hará al amparo de la Constitución, somos un partido constitucionalista, no admitimos lecciones”, insistió.

La comparecencia ha estado plagada de críticas a la oposición por su dureza y su intención de bloquear renovaciones de órganos importantes como el Consejo General del Poder Judicial. “Antes me llamaban okupa. Ahora discuten nuestra legitimidad. Nos sentimos plenamente legitimados como Gobierno. Les pedimos que reconozcan el resultado de las elecciones. Intentaron bloquear la política y ahora quieren bloquear la justicia. Tiene que haber una renovación, que es lo que necesitan las instituciones como el Poder Judicial”, ha insistido el presidente.