Puigdemont apuesta por agotar la legislatura catalana

"Creo que las elecciones en Cataluña tendrían que ser en diciembre de 2021. Soy partidario de alargar al máximo la legislatura catalana. Creo que al final no habrá base para inhabilitar al president Quim Torra", ha defendido Carles Puigdemont en una entrevista en Rac1. Tras la sentencia de la pasada semana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Puigdemont considera que cuenta con inmunidad en toda la UE, incluida España y que por tanto podría entrar en Cataluña sin riesgo de ser detenido.

El expresidente catalán, en línea con los consejos de su abogado Gonzalo Boye, no aclara si pisará suelo español porque cree que el Estado puede tener "la tentación de volver a violentar" la normativa europea. "España ha violado el derecho y ahora quiere hacer pagar a Oriol Junqueras las consecuencias negativas. Es delirante. Está fuera de toda lógica del Estado de derecho", ha lamentado el expresidente catalán, que ha avanzado que invitarán al máximo número de eurodiputados a visitar en prisión a Junqueras.

El expresidente de la Generalitat ha descartado este lunes instalarse en Cataluña pese a considerar que tiene inmunidad como eurodiputado, alegando que no se puede actuar con normalidad mientras en España haya "presos políticos" y porque quiere seguir luchando desde "un lugar libre", pese a que le haría mucha ilusión hacer un acto en Perpiñán. "La Cataluña norte no es España. Perpiñán es Cataluña. Un acto en Perpiñán o una reunión en Perpiñán me haría mucha ilusión", ha reconocido Puigdemont, además de asegurar que tienen ganas de volver a casa, donde lo primero que haría sería visitar a los presos independentistas.

Puigdemont también ha hablado en la entrevista sobre el libro que ha escrito donde analiza el 1-O, sus preparativos y semanas siguientes, y en el que detalla hechos como que explicó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, aunque él no pudiera permitir el referéndum, ellos lo debían hacer.