El abogado de Puigdemont le aconseja que no vuelva a España pese a su inmunidad como eurodiputado

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, ha recomendado este viernes “prudencia” al expresidente catalán y que no pise suelo español pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad parlamentaria como eurodiputado desde el 13 de julio, cuando fueron proclamados los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y mientras esperaba en prisión la sentencia del juicio del procés. Puigdemont, fugado en Bélgica, también concurrió a los comicios europeos y no pudo asumir el escaño porque no vino a España para cumplir el requisito de jurar o prometer la Constitución en el Congreso.

La sentencia europea sobre Junqueras le ha abierto al expresident las puertas de la inmunidad parlamentaria, lo que en teoría le permitiría moverse por toda Europa, España incluida. Pese a ello, su letrado, le aconseja que no entre en España ante el temor de que pueda ser detenido. “Visto lo visto con el señor Junqueras creo que es poco de fiar el respeto a la inmunidad que pueda tener el Tribunal Supremo”, ha dicho Boye en una entrevista en Radio Euskadi.

La justicia europea ha anulado este viernes el auto del Tribunal General —la rama del Tribunal comunitario que resuelve sobre decisiones de las instituciones europeas— que impidió que Carles Puigdemont y Toni Comín pudieran ocupar su asiento como eurodiputados el 2 de julio, cuando se constituyó la Cámara. En concreto, esa decisión judicial negaba las medidas cautelares que pedían el expresidente y el exconsejero contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerlos como parlamentarios. Tras la sentencia del jueves que fallaba se adquiere esa condición tras ser proclamado como tal, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la UE, la española Rosario Silva de Lapuerta, ha anulado el auto que dictó el presidente del Tribunal General y ha pedido que lo reexamine.

La vicepresidenta razona que para conceder medidas cautelares deben concurrir dos factores: que sean urgentes y que estén justificadas. También recuerda que la “composición” del Parlamento debe ser “fiel” a lo votado por los ciudadanos mediante “sufragio universal directo” y, en línea a la sentencia de ayer, afirma que “no cabe excluir a primera vista” que los resultados proclamados por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 13 de junio sean los “resultados oficialmente proclamados”.

La magistrada afirma en su auto que “no cabe descartar” que el principio de “sufragio universal, directo, libre y secreto” suponga que “cualquier formalidad ulterior” impuesta por el derecho nacional no forme parte del proceso electoral. En otras palabras, que la formalidad de jurar o prometer la Constitución no es necesaria para tomar posesión del escaño. Y añade que, en todo caso, se trata de un “debate en profundidad” que no puede ser llevado a cabo por el juez que examine las cautelares.

La vicepresidenta concluye que el presidente del Tribunal General se equivocó al negar que la adopción de cautelares estuviera justificada y recuerda que el auto impugnado se llevó a cabo sin consultar con el Parlamento Europeo.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, levantó este jueves la prohibición de entrada a la institución que impuso contra Puigdemont y Comín cuando se reactivó la euroorden contra ellos en octubre, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debió ser reconocido como eurodiputado desde que se proclamaron los resultados de las europeas de mayo y gozar desde ese momento de inmunidad.

La decisión de Sassoli les fue comunicada a Puigdemont y Comín en la tarde de este jueves y los políticos independentistas expresaron su deseo de cumplir los trámites necesarios para ser acreditados como eurodiputados cuanto antes. Sassoli anunció en sesión plenaria este jueves que había solicitado a los servicios de la Eurocámara un análisis detallado de la sentencia favorable a Junqueras para aclarar el modo en que debe ser trasladada a la composición del Parlamento Europeo.