El Rey empieza las consultas para la investidura de Sánchez, pendiente de ERC

El Rey inicia este martes una nueva ronda de consultas para saber si propone a Pedro Sánchez como candidato a la investidura y con la incógnita de si ERC apoyará que sea reelegido. Será la tercera vez que Felipe VI recibirá este año a los dirigentes de los partidos para sondear sus posiciones ante la investidura después de que, tras las dos anteriores, fuera imposible un acuerdo.

El mecanismo constitucional sigue en funcionamiento para la investidura tras las elecciones del pasado 10 de noviembre y la constitución de las Cortes. “Conforme al artículo 99.1 de la Constitución... después de cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Esta es la literalidad del artículo 99.1 de la Constitución que ha sido tenido en cuenta por el Jefe del Estado para realizar entre hoy y mañana las consultas a los 18 representantes políticos que han concurrido a las elecciones y serán recibidos por el Jefe del Estado.

Las entrevistas en Zarzuela seguirán el orden de menor a mayor representación por lo que a las 9.30 de esta mañana el Monarca recibirá al diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. El broche lo pondrá el miércoles por la tarde el candidato socialista, Pedro Sánchez. La información de si el Rey le propone y él acepta intentar la investidura la transmitirá la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que recibirá la comunicación de Felipe VI tras terminar sus reuniones.

Hasta ahora, Pedro Sánchez ha sostenido que no se presentará a la investidura si no tiene los votos para resultar elegido. Su encuentro con el Monarca se producirá el miércoles después de que este martes se hayan reunido en Barcelona sendas delegaciones del PSOE y de ERC. Los republicanos han enfriado las prisas de los socialistas y llevan hasta últimos de diciembre o principios de enero la celebración de la posible investidura. La previsión inicial del Gobierno en funciones era empezar el debate de investidura el próximo día 17.

Este martes, tras el representante de Foro Asturias irá a Zarzuela el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, seguido por José María Mazón del PRC, Joan Baldoví, de Compromís y Javier Esparza de UPN. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, Ana Oramas de Coalición Canaria, Yolanda Díaz de Galicia en Común e Íñigo Errejón de Más País, terminarán la ronda del martes

Otra fórmula de apoyo distinta es la que propone la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que implicaría al PP en el apoyo a Pedro Sánchez. La representante de Cs acudirá a ver al Rey tras Laura Borràs de Junts per Catalunya. Por la tarde el Monarca recibirá al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que negocia con Sánchez la formación de un Gobierno de coalición. Sus votos están asegurados. Detrás de Iglesias irá el presidente de Vox, Santiago Abascal, con un rotundo no a esa investidura. No menos rotundo que el siguiente interlocutor del Rey, Pablo Casado, presidente del PP, que ha rechazado la propuesta de Cs de sustituir para la investidura de Sánchez a Unidas Podemos y no tener que contar con la abstención de ERC. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el partido más votado, comunicará a Felipe VI si cree que tiene los votos suficientes para ser elegido o le informa de que está en vías de conseguirlo.