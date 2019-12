La constitución de las Cortes de la XIV legislatura, en directo

EL PAÍS

Inés Arrimadas (Ciudadanos), en Onda Cero: "Se dice que con el voto de Cs no se dependería de los partidos nacionalistas, no es cierto. La suma es tan débil, que para cada votación necesitaríamos su voto. Quiero insistir en que es mentira que Sánchez no tiene más alternativa que un Gobierno con Podemos. Me parece más difícil que Sánchez rectifique a que el PP se sume después".