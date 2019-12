Arranca la legislatura con fuerte división y sin certeza de Gobierno

El bloque derecha frente a izquierda para elegir a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, con el apoyo de los nacionalistas a los segundos, permitirá que arranque la XIV legislatura de las Cortes Generales de España. El deseo sincero de la mayoría de los grupos políticos de que empiece a caminar y su vida sea más larga que su antecesora, que se extinguió apenas cumplidos los siete meses, presenta dificultades profundas. Muchas condiciones, por un lado, y resistencias por otro, se interponen a la votación de investidura del socialista, Pedro Sánchez, ganador de las elecciones. Él tiene muchas dificultades, pero no hay otra opción de recambio.

Entre las elecciones de abril pasado y las del 10 de noviembre último, la configuración de las cámaras ha cambiado sustancialmente por mor del voto de los ciudadanos. El terremoto lo ha producido el salto de Vox a 52 diputados; la casi extinción de Ciudadanos; el retroceso de la izquierda y el avance del PP. Junto a ellos aparecen nuevos diputados: uno del BNG y otro de Teruel Existe. Esta mayor fragmentación territorial es otra de las consecuencias que ha traído la repetición electoral de noviembre.

El cuadro es de la máxima fragmentación junto a una profunda división en las perspectivas y posiciones políticas. El comienzo de la legislatura no significa en absoluto que la investidura esté hecha. La buena marcha de las negociaciones con Unidas Podemos no es suficiente para cosechar más síes que noes a favor de Pedro Sánchez. Pero las Mesas sí se formarán.

El procedimiento reglamentario —en este trámite sí— impide el bloqueo, aunque no las sorpresas de los apoyos que puedan tener unos u otros partidos para tener representación en los órganos de dirección de las Cámaras.

Nada impedirá que la socialista catalana, y número uno por Barcelona, Meritxell Batet, presida el Congreso, así como la madrileña Pilar Llop, magistrada, experta en violencia de género, y sin carné de partido, pero vinculada al PSOE desde hace casi cinco años, ostente la presidencia de la Cámara Alta. Las sorpresas vendrán por la derecha ya que Vox no está, en principio, por la labor de facilitar que Ciudadanos tenga representación en la Mesa del Congreso como le va a pedir el PP hasta el último minuto. La dirección del PP hace de valedor de Ciudadanos, partido ahora sin líder, a la espera de su congreso de marzo aunque con Inés Arrimadas, como portavoz, al frente de negociaciones y decisiones.

Las negociaciones para las Mesa habrán culminado necesariamente esta mañana aunque antes todos los parlamentarios tendrán que jurar o prometer su cargo por la Constitución. En esa ocasión habrá una mayor vigilancia en las licencias que los electos puedan tomarse. Desde 2015, con la llegada de Podemos, los añadidos van más allá del ya clásico “por imperativo legal”, que el Tribunal Constitucional avaló. Las Mesas valorarán que la fórmula utilizada exprese la voluntad de acatamiento. Muy vigilantes estarán Vox, el PP y Ciudadanos.

El Poder Legislativo estará este martesconstituido y aunque el Ejecutivo está a la espera no hay vacío de poder. El Gobierno en funciones cumple esa función con límites en sus decisiones, aunque muy afanado en conseguir una mayoría parlamentaria. El Rey estará a la espera de que ese diálogo fructifique para empezar a cumplir el papel que la Constitución le otorga. De momento, el interés de Pedro Sánchez de someterse a la investidura en dos semanas no parece factible porque ERC quiere una negociación pausada, sin prisa. Las llamadas urgentes al PP y a Ciudadanos para que actúen e intercepten las negociaciones con ERC no parece que tengan efecto. Si eso llega a ocurrir, como quieren sectores del PP, será después de que haya fracasado la negociación con los independentistas republicanos.

Una vez que este martes la presidenta del Congreso comunique oficialmente a Felipe VI que las Cortes se han constituido, calibrará cuándo comienza su ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos. Con todos los que quieran. De esa ronda del Jefe del Estado tiene que deducirse si Pedro Sánchez tiene apoyos suficientes para ser investido.

La llave, de momento, la tiene ERC aunque no es lo que más agrada en las filas socialistas. El presidente de Castilla - La Mancha, el socialista Emiliano García - Page, saludará la llegada de la XIV legislatura con un mensaje cuyo núcleo central será el artículo 2 de la Constitución, sobre la indisoluble unidad de España. Ese artículo también refleja que la nación está formada por regiones y nacionalidades.