Arrimadas pide a Pedro Sánchez una reunión con PP y Ciudadanos para explorar un acuerdo de investidura

Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, ha movido ficha y ha enviado una carta a Pedro Sánchez para pedirle una reunión a tres con PP y Cs en la que exploren un pacto conjunto para la investidura. Ante un "acuerdo nefasto", el que para la portavoz supone la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de ERC, Cs ofrece una alternativa "de 221 escaños", ha precisado Arrimadas, que suma los diputados de PSOE (120), PP (89), Cs (10) y Navarra Suma (2). Ciudadanos deja abierta la fórmula de Gobierno: bien un Ejecutivo en minoría del PSOE o bien "otras fórmulas". Tras la oferta de la portavoz, La Moncloa ha contestado que no tiene problema en una reunión con Arrimadas, pero no se abre a una cita a tres.

El Gobierno ha respondido que "no hay ningún problema en que se produzca una reunión con Inés Arrimadas", esto es, el Ejecutivo no está pensando en una cita a tres sino en recibir a la portavoz de Ciudadanos. "Podría ser en los próximos días, una vez que el presidente pueda cumplir con los importantes compromisos internacionales de esta semana", señalan fuentes de La Moncloa, informa Carlos E. Cué. Los socialistas no ven factible una alternativa a la fórmula de coalición con Unidas Podemos y la abstención de ERC, pero sí les gustaría que Cs no obstaculizara la investidura de Sánchez con una abstención.

Arrimadas propone "una solución excepcional" para hacer uso de una mayoría de 221 de los 350 escaños del Congreso y que suman, según el escrito, "los grupos constitucionalistas y moderados". "Entre PSOE, PP, Ciudadanos y Navarra Suma disponemos de una mayoría sólida desde la que podemos construir un pacto constitucionalista para implusar grandes acuerdos de Estado que blinden nuestra democreacia frente a quienes quieren acabar con ella", plantea la carta. En la misiva, la representante de Cs también pide a Sánchez que "rectifique y abandone el acuerdo con Podemos y las negociaciones con los separatistas y mire al centro y al constitucionalismo".

Arrimadas ha comparecido ante los medios desde el Congreso este lunes, un día antes de la Constitución de las Cortes. La difusión en las últimas horas de unas grabaciones registradas el pasado sábado durante la reunión del Consejo General de Ciudadanos, en el que se eligió a la gestora, ha reflejado la tensión interna de la formación, aún en shock tras el batacazo del 10-N, donde pasó de 57 a 10 diputados. La disconformidad de algunos pesos pesados, como el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, se puso de manifiesto. "Esto no es democrático", espetó durante la reunión con respecto al método de elección de los representantes.

La conferencia de prensa de este lunes no estaba originalmente en la agenda. Melisa Rodríguez, portavoz de la gestora de Cs —que tomará las riendas del partido hasta que se elija al nuevo líder en una asamblea extraordinaria el 15 de marzo— tenía previsto hablar desde la sede del partido, pero un cambio de planes ha hecho que sea Arrimadas quien responda a los medios.