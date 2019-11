Ciudadanos aprueba una gestora continuista con Rivera que incorpora a Garicano

Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Cs. En vídeo, declaraciones de los líderes de Ciudadanos este sábado durante la elección de los miembros de la gestora. Victor J Blanco (GTRES) / EPV

Ciudadanos tendrá una gestora continuista con el núcleo de Albert Rivera, aunque con la destacada incorporación de Luis Garicano, el principal dirigente crítico con el expresidente. El consejo general del partido ha aprobado este sábado la composición del órgano que va a pilotar Ciudadanos hasta la celebración del congreso que elegirá al nuevo líder en primavera. La dirección provisional, de 16 miembros, integrará hasta 10 dirigentes de la ejecutiva permanente de Rivera, entre ellos el anterior secretario general, José Manuel Villegas, y el de Organización, Fran Hervías, que han anunciado su dimisión pero se irán tras el congreso. El gesto de apertura lo representa la recuperación para la primera línea de Garicano, jefe de filas en Europa, que se opuso al veto al PSOE. Melisa Rodríguez, exdiputada y responsable de juventud, será la portavoz.

La gestora elegida hoy por el 91,4% de los votos del consejo general de Ciudadanos (el máximo órgano entre congresos) tomará la decisión sobre el voto de los 10 diputados del partido en la investidura de Pedro Sánchez. El órgano va a regir los destinos del partido, además, durante cuatro largos meses, porque hasta el próximo 15 de marzo no se celebrará el congreso que elija al nuevo líder. De ahí los movimientos de los últimos días —que continuaban ayer— para que entre los 16 miembros estuvieran representados los distintos sectores y los Gobiernos autónomos de los que Ciudadanos forma parte. La lista la ha elaborado Manuel García Bofill, presidente del consejo y de la gestora y hombre de confianza de José Manuel Villegas, secretario general saliente de Rivera.

Miembros del sector crítico con Rivera, que ahora apoyan a Arrimadas, habían reclamado que la gestora mostrara signos claros "de integración y apertura”, como publicó hoy EL PAÍS, y ese llamamiento ha tenido reflejo en la entrada de Garicano. El eurodiputado no formaba parte de la dirección permanente anterior y desde que discrepó de la estrategia del giro a la derecha y del veto al PSOE había sido apartado por Rivera, que dejó de hablar con él a pesar de que era el jefe de filas en Bruselas. Garicano, en cambio, tiene una buena relación con Inés Arrimadas, la única militante que ha mostrado su intención de postularse y que tiene el apoyo de todos los sectores para convertirse en la próxima presidenta del partido. Ella no forma parte de la gestora para evitar que pueda interpretarse que tiene ventaja en la sucesión, porque el órgano va a gestionar el congreso del partido. No obstante, la portavoz parlamentaria ya “lidera de facto” dentro de los muros de Ciudadanos, según fuentes de la dirección saliente.

La gestora no ha tenido en cuenta la representación de los Gobiernos autónomos de los que Ciudadanos forma parte, algo que también reclamaban algunos líderes territoriales, como Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se ha quedado fuera del órgano. Tampoco están en ella el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ni la vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco. Sí forman parte del órgano el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, pero porque ya eran miembros de la ejecutiva permanente anterior.

El continuismo es la tónica porque en los puestos clave siguen los mismos dirigentes del núcleo de Rivera, con la excepción de Fernando de Páramo, exsecretario de Comunicación, quien dimitió sin esperar al congreso y se ha desvinculado del partido. Le sustituye el diputado malagueño Guillermo Díaz y, como adjunta, la exparlamentaria gallega Beatriz Pino. Pero salvo Páramo, el partido seguirá controlado por el entorno del exlíder. Villegas mantiene su responsabilidad como secretario general en la gestora, Hervías como secretario de Organización, Carlos Cuadrado como secretario de Finanzas, José María Espejo como secretario de Acción Institucional y Marina Bravo como responsable de programa.