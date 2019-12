Los audios del debate en el Consejo General de Ciudadanos: “Hoy he vivido algo bochornoso”

El Consejo General de Ciudadanos reunido este sábado ha sido escenario de un debate interno a ratos "agrio", según lo describen fuentes presentes y atestigua la dureza de algunas intervenciones, como se comprueba en los audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El máximo órgano entre congresos ha aprobado la composición de la gestora que dirigirá el partido hasta el 15 de marzo, cuando una asamblea extraordinaria elegirá el nuevo líder. La gestora, continuista, ha sido aprobada por una amplia mayoría, si bien algunos consejeros han cargado en la reunión contra el método de votación y la falta de análisis interno sobre las causas del desplome en las urnas.

"España necesita un partido de centro liberal. Hoy he vivido algo bochornoso en este Consejo General. Ha habido primero una votación y luego el turno de intervenciones. Es asombroso. Esto no es democrático", se quejó el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. La votación de la gestora estuvo marcada por cierta controversia de puertas adentro —nadie lo denunció en público después— porque los 128 consejeros votaron a mano alzada y no en urna, y porque la votación se produjo antes de que se abriera el debate de las intervenciones. Manuel García Bofill, presidente de la gestora, replicó que nadie había reclamado el voto en urna reglamentariamente.

“Tenemos el ejemplo de Albert Rivera, de asunción de responsabilidades en primera persona. La gestora que hemos elegido da una sensación de que no hay ni rendición de cuentas ni asunción de responsabilidades", cargó en la reunión el exdiputado Ignacio Prendes. Prendes fue uno de los cinco votos en contra a la gestora, que sin embargo fue aprobada por una amplia mayoría del 91,4%, según fuentes oficiales. El partido informó también de cuatro abstenciones entre los 128 consejeros presentes, pero no facilitó la cifra de votos emitidos. Algunos consejeros no participaron en la votación como protesta, pero no se sabe exactamente cuántos fueron.

La ausencia de debate sobre las causas del hundimiento electoral fue uno de los motivos de reproche de los consejeros críticos. “Este país esperaba de nosotros que sacáramos a los nacionalistas de la llave del poder. Ha visto cómo éramos incapaces y además empeorábamos la situación. Por eso somos necesarios. Somos necesarios porque este país pedía que no hubiera rojos ni azules. Pedía un partido que fuera capaz de saltar de las trincheras y les hemos defraudado. Pero lo que es peor, veinte días después de las elecciones no hemos sido capaces de ofrecer un análisis”, lamentó Igea. Otro consejero le afeó haber “querido destruir el partido desde dentro”, según fuentes presentes. “Nos hemos estrellado y nadie habla de lo que ha pasado. Así vamos a la desaparición”, alertó José Luis Martínez, diputado por Murcia. El presidente de la gestora aseguró ante las críticas que el análisis de lo sucedido se hará en el documento estratégico que vaya al congreso.

El presidente del grupo parlamentario de Cs en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, rompió una lanza en favor de la gestora y confió en el proceso congresual que se abre a partir de ahora. "Nuestro proyecto político está vivo. Y está más vivo que nunca. Nuestra responsabilidad es conseguir que llevemos esto a buen fin y habrá una candidatura y un equipo. Y estoy convencido de que la nueva candidatura y el nuevo equipo sabrán recoger las sensibilidades y escuchar a las bases y los afiliados. Para eso están los procesos congresuales". Carrizosa, uno de los dirigentes afines a Inés Arrimadas, pidió evitar la división: "No vamos a abrirnos en canal frente a los medios de comunicación que están deseando cogernos de las vísceras".