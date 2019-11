ERC insiste en la autodeterminación y no se ve responsable de unas terceras elecciones

Esquerra Republicana, que se encuentra en plenas negociaciones con el PSOE, no tiene ninguna prisa para decidir su postura en la investidura de Pedro Sánchez, y prioriza "un buen acuerdo en contenido, antes que un acuerdo rápido". Lo dijo el viernes la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, y lo ha reiterado este sábado Sergi Sabrià, el presidente de ERC en el Parlament. Sabrià ha explicado que seguirán negociando con los socialistas, y que lo harán pidiendo una mesa de negociación entre gobiernos que trate sobre la amnistía y la autodeterminación, pese a que el PSOE ya ha avisado de que estos puntos no son negociables. "Si el pacto llega en diez días, será una noticia excelente, si llega en dos o tres meses, también, y si no llega, nadie podrá decir que ERC es responsable de ir a terceras elecciones", ha dicho Sabrià.

La urgencia con la que Pedro Sánchez quiere alcanzar un acuerdo para la investidura y echar a andar el gobierno de coalición con Unidas Podemos contrasta con la pausa con la que enfrentan las negociaciones los diputados independentistas de ERC. Sus 13 escaños son claves para que prospere la investidura, y no quieren que sean a cambio de nada. En las conversaciones, que han empezado esta semana con una reunión entre el equipo negociador de los republicanos (formado por Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové) y el de los socialistas (compuesto por José Luis Ábalos, Adriana Lastra y Salvador Illa), ambas partes han constatado sus diferencias, aunque se han emplazado a seguir negociando.

La próxima reunión entre PSOE y ERC será el martes día 3. Los republicanos reclaman a los socialistas que se comprometan a, por un lado, fijar un calendario de negociaciones para solucionar el conflicto político en Cataluña, y a que esta mesa de negociaciones "donde se pueda hablar de todo", con garantías y de igual a igual, es decir, entre el Gobierno del Estado y el Gobierno catalán. "Nosotros no vamos a engañar a nadie, a esa mesa de negociación iremos con la amnistía y el derecho a la autodeterminación", ha dicho Sabrià este sábado. Esta semana, varias voces del PSOE han avisado de que el partido no está dispuesto a discutir sobre la autodeterminación.

Sabrià ha asegurado que a los republicanos no les importa si las negociaciones se alargan y hay que "esperar un mes o dos meses" para cerrar el pacto. "Nadie nos puede hablar de prisa ni nos puede decir que se tiene que cerrar en 10 días", ha dicho el diputado en un atención a los medios de comunicación. Sabrià ha afirmado que a su partido no le incumbe la gobernabilidad de España --"Nadie podrá hacer responsables de ello a nuestros 13 diputados", ha dicho-- sino dar con una solución política al conflicto. "En la primera reunión hubo buen clima de negociación, pero de aquí a que ERC opte por la abstención hay un largo camino", ha avisado.

El diputado también ha criticado que, en plenas negociaciones, el Tribunal de Cuentas haya citado a declarar a 27 personas por el 1-O. "Es el tribunal más politizado de España, y sabemos que podría no haberse producido esta citación", ha afirmado. "Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar tantas veces como haga falta, pero no pueden acompañar la negociación con un calendario de represión", ha dicho.

Sabrià también se ha referido a la polémica sobre la composición de esta mesa de diálogo que debe surgir de las negociaciones por la investidura, que ha enfrentado una vez más a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, socios en el Govern. El viernes, la diputada de los neoconvergentes Laura Borràs acusó de deslealtad al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por sugerir que no era necesario que el presidente Quim Torra estuviese en la mesa de negociación que proponen los partidos independentistas. Borràs rectificó poco después pero dijo que el espacio independentista tiene que reflexionar. "Si Laura Borràs necesita reflexionar que reflexione. En cualquier caso, agradecemos que rectificase, porque se equivocó en sus palabras. La mesa que proponemos tiene que ser entre instituciones, es lo de menos quién se acaba sentando en la mesa en el día a día", ha dicho Sabrià, que ha matizado que "si hay un acuerdo, este tiene que tener la rúbrica de los dos presidentes".