ERC reitera que no tiene “ninguna prisa” en pactar con el PSOE y que habrá más reuniones

Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana e integrante de la comisión negociadora con el PSOE, ha asegurado este viernes que su partido no tiene "ninguna prisa" en cerrar el acuerdo con los socialistas para facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha constatado la diferencia entre ambas formaciones en los ritmos de la negociación.

"Durante la reunión nos explicaron que ellos trabajan con un calendario más acelerado y nosotros les dijimos que no teníamos ninguna prisa, que esto no va de días", ha asegurado a TV3 la dirigente de Esquerra para enfriar el deseo de los socialistas de que se pueda formar Gobierno antes de Navidad. Al volver a ser preguntada sobre esta fecha en concreto, Vilalta ha insistido: "No nos importa el calendario, no tenemos ninguna prisa".

Posteriormente, Vilalta ha expresado el deseo de Esquerra de que la segunda reunión negociadora fijada para el próximo martes , día 3, en el Congreso se celebrase en Barcelona y ha añadido: "Como estamos seguro de que habría más [reuniones], se podrá hacer alguna en Barcelona".

Más allá de constatar las diferencias en los ritmos de la negociación, Vilalta ha expresado un optimismo moderado tras el primer encuentro del jueves entre los equipos negociadores de ambos partidos. Así, ha asegurado que "existe voluntad de diálogo" entre ambas formaciones porque, de no haber sido así, "nos hubiéramos levantado de la mesa".

También ha añadido que "el pacto de Pedralbes planeó sobre la reunión", en referencia al encuentro que mantuvieron el pasado diciembre en Barcelona Pedro Sánchez y Quim Torra, del que Vilalta ha dicho que "no se habló". Sí ha precisado que hace falta un "reconocimiento institucional" por parte del Gobierno acerca de la figura del presidente de la Generalitat, pero ha insistido en que lo importante era que el PSOE había reconocido que "en Cataluña existe un conflicto político".

"La reunión fue como nos esperábamos, constatado que las posiciones están muy alejadas, pero encontramos en el PSOE esa voluntad de hablar y negociar, que es la que habíamos echado en falta", ha insistido Vilalta. "Ya es la hora de hacer política, de abandonar las vías represivas y de la judicialización", ha insistido Vilalta. En su opinión, hubo "acuerdo" en avanzar esa "vía política", aunque ha precisado que "en el cómo, el cuándo y la percepción global no hemos avanzado mucho".

"Estamos muy lejos, sabemos que será complejo y que hay gente que piensa que no servirá de nada", ha añadido Vilalta en referencia a los sectores más recalcitrantes del independentismo que desdeñan la posibilidad del acuerdo para facilitar la investidura de Sánchez. "Pero nosotros dedicaremos las horas que hagan falta", ha añadido.