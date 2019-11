El PP ataca a Sánchez: “Lleva 15 días sin hablar”

El PP no baja el ritmo en su ofensiva contra los socialistas. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, volvió este sábado a cargar contra el PSOE y pidió a Pedro Sánchez que "se levante de la mesa de la vergüenza" con ERC. "Que nos devuelve a otras épocas como la de Pedralbes o la de la figura del relator", apuntó el dirigente de la formación conservadora, que añadió que, si el presidente del Gobierno en funciones "tuviera dignidad" rompería hoy mismo las conversaciones con las fuerzas independentistas.

"El silencio de Pedro Sánchez es la mayor muestra, la más elocuente, de que hoy no podemos confiar en el presidente del Gobierno en funciones", prosiguió García Egea, que recordó que ya "son 15 los días que Sánchez lleva sin hablar". Un tiempo similar, según apostilló el diputado del PP, lleva también sin responder a la llamada de Pablo Casado y a la oferta del Partido Popular "para aprobar unos Presupuestos y leyes básicas". "Sánchez debe volver al consenso constitucional y rectificar para no pasar a la historia como el primer presidente del Gobierno en funciones que entrega España a los que no la quieren", aseveró durante una nueva jornada de puertas abiertas que se celebró en el Congreso.

Feijóo y los extremos

Las críticas al jefe del Ejecutivo en funciones no llegaron solo desde la dirección nacional del Partido Popular. Uno de sus principales barones, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, cargó este sábado contra un PSOE que "ya no pinta" nada en la política, porque "depende de lo que diga Podemos y los independentistas". Unas palabras que pronunció antes de sentenciar: "Nunca pensaré que el PP vaya a depender de los extremos y de los independentistas. Porque, si alguna vez así fuera, yo tendría que pedir la baja del PP". Los populares han llegado a acuerdos de investidura con Vox en varias comunidades.

El presidente gallego también se mostró muy crítico con el pacto entre PSOE y Unidas Podemos y se preguntó "qué pensarán los que acamparon en Sol durante el 15-M para protestar contra un Gobierno socialistas al ver cómo han ido sus dirigentes", ya que "los mismos que luchaban contra el PSOE ahora luchan por ministerios y altos cargos". "Los señores de Podemos han tomado el pelo a la gente: han pasado de salir a la calle para tumbar el Gobierno del PSOE y ahora son sus aliados en todas las instituciones", dijo.