La doble condena de los presos en el exterior

Sabino Cachafeiro nació en Gijón hace 65 años. En enero de 2012 viajó a Ecuador para traer 2,6 kilos de cocaína a España y los siguientes dos años y medio vivió un infierno en tres cárceles diferentes del país. En la primera de ellas dormía hacinado con otros 10 hombres en una celda de tres metros cuadrados. “Como en el suelo no cabíamos todos, muchos dormían en hamacas colgadas de las paredes”, recuerda sin perder la sonrisa. Tenía que pagar cada semana 11 dólares a las mafias de la prisión por el uso de la celda, la seguridad y la limpieza: “Si no pagabas, te mandaban a dormir al pasillo. Y allí te podían robar, pegar y hasta matar”. Su situación no mejoró hasta que llegó a España para terminar de cumplir su condena en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde trasladan a todos los presos españoles que llegan de otro país.

En la actualidad, 978 españoles cumplen su pena en el extranjero y más del 60% lo hacen por delitos relacionados con el tráfico de drogas, según datos ofrecidos por el director general de Asuntos Consulares, Juan Duarte, en una jornada organizada por la Fundación Abogacía Española. Este número se disparó en la crisis y ha bajado en los últimos años. En 2014 eran el doble que en la actualidad, 1.735, de los cuales casi el 80% estaban presos por narcotráfico. Duarte explica este descenso por los convenios bilaterales de extradición y por un trabajo de sensibilización sobre los peligros de hacer de mula, es decir, pasar droga de un país a otro.

España tiene acuerdos con 36 países, además de los 47 que forman parte del Consejo de Europa. Pero en todos los casos tiene que haber un cumplimiento mínimo de la pena en el país de captura antes de que el preso pueda trasladarse a España. Por eso, el subdirector general de Protección y Asistencia Consular, Jaime Moreno Bau, insiste en los peligros de ejerce de mula: “Lo que en muchos casos es solo menudeo y en España serían meses de prisión, en Omán, por ejemplo, es cadena perpetua”.

Los que reclutan a estas mulas se aprovechan de una situación de desamparo, según denuncia la Fundación Abogacía Española. Cachafeiro, que trabajaba en la metalurgia, no se había involucrado en el narcotráfico hasta que perdió todo lo que tenía cuando llegó la crisis. Después de vivir 30 años en Alemania, donde se casó y tuvo un hijo, se mudó con su familia a Torrevieja y montó una empresa de carpintería metálica. “Perdí la compañía, me di al alcohol y a las drogas. Yo creí que no tenía nada más que perder. Entonces apareció uno que me dijo que me iba a pagar hasta 7.000 euros. En la posición en la que estaba no me pude negar. Y quise hacer el viaje ese”, relata. “El viaje ese” al principio fue a Bolivia por 5.000 euros, luego a Perú por 6.000, y el tercero, a Ecuador por 7.000. Este último nunca lo llegó a cobrar porque le encarcelaron.

Cachafeiro denuncia que le quitaron todo lo que tenía nada más entrar en prisión, incluso los documentos personales. Asegura que tuvo que pagar 500 dólares, que le mandó su hijo, porque si no hubiera entrado en todavía peores condiciones: “Ahí te venden a la mafia y la mafia quiere sacar provecho de ti. Sobre todo si eres europeo porque suponen que alguien va a pagar por ti”.

En 2014, tras cumplir un cuarto de su condena a 10 años, Cachafeiro fue trasladado a Soto del Real. Consiguió que se revisase su pena hasta dejarla en cinco. Y ha rehecho su vida en Asturias. A pesar de todo lo vivido, quiere volver a Ecuador, aunque esta vez para disfrutar de su jubilación.