Ana Blanco: “Hablarán de paridad pero no es una foto de igualdad”

Aunque el compromiso del debate pasaba por un papel casi invisible de los moderadores, Ana Blanco, la conductora de TVE, ha introducido una nota crítica al destacar que de entre los cinco principales candidatos a la presidencia del Gobierno a las próximas elecciones no había una sola mujer. Porque la imagen volvió a ser la misma que en todos los debates previos. Solo hombres hablando de propuestas, medidas o promesas.

En este caso cinco, cuatro con corbata y uno con el cuello al descubierto, el candidato del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. Cuando ha llegado el momento de abordar el tercer bloque, Política Social e Igualdad, quien ha nombrado al elefante en la habitación ha sido la periodista Ana Blanco. “Me van a permitir que haga referencia a la foto de este debate con cinco candidatos y ninguna mujer presente”, señaló. “Supongo que hablarán de la paridad pero en este momento no es una foto de igualdad”.

Solo dos de los candidatos han respondido directamente a esta afirmación. Primero Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos ha señalado que no quería “dejar pasar la apreciación” y que esperaba que fuera “la última vez” que estaban solo ellos. Ha recordado, además, que las crisis las sufren más las mujeres. Después, Pedro Sánchez ha asegurado que comparte que España necesita “mejorar en paridad” pero ha sacado pecho de su propia gestión. Durante su Gobierno, el Parlamento español se ha convertido en la cámara de representantes de la Unión Europea con más mujeres. El Gobierno que conformó tras la moción de censura es el Ejecutivo del mundo desarrollado que tiene más mujeres en su Consejo de Ministros.

Sobre el consentimiento

Más allá de esta intervención estelar de la única mujer presente en el plató durante la emisión, los temas relacionados con la igualdad, la violencia de género o las agresiones sexuales han estado poco presentes. Y cuando los han citado, ha sido con medias verdades o mentiras, que se pueden consultar aquí.

Como en un déjà vu, se ha vuelto a citar la polémica de Cayetana Álvarez de Toledo. En el debate del pasado abril, la política del PP se refirió al consentimiento en las relaciones sexuales: "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", dijo. Entonces fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le dejó un recado al líder de los conservadores. "Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que 'no es no' y que cuando una mujer no dice sí, es no".

Después de que Álvarez de Toledo volviera de nuevo con el tema —"Yo seguiré defendiendo que no todo lo que no sea un sí es un no", dijo durante el debate a siete del pasado 1 de octubre— ha sido Iglesias quien se ha dirigido a Casado. Ha lamentado que la diputada y portavoz del PP no aceptara disculparse por haber cuestionado que solo sí es sí, tal y como le solicitó la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero.

Iglesias, ha tenido un lapsus al señalar la "escandalosa diferenciación" en el Código Penal entre abuso sexual y violación, una polémica de nuevo vigente tras la reciente sentencia del caso de Manresa, con cinco hombres condenados por abuso tras violar por turnos a una menor de 14 años que estaba drogada y borracha. "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas; con tantas manadas", ha dicho Iglesias rectificando rápidamente. Casado le ha replicado que Unidas Podemos "no va a dar lecciones al PP" sobre violencia de género ni con "esos energúmenos de "las mal llamadas manadas". Para él, deberían llamarse "jaurías".