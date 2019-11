La movilización contra la sentencia de Manresa aúna a cientos de personas en varias ciudades de España

El "no es no" vuelve a salir a la calle. La movilización contra la sentencia que condenó por abuso y no por agresión sexual a los responsables de la violación grupal a una adolescente de 14 años en Manresa (Barcelona) aúna este lunes a cientos de personas en varias ciudades de España. Organizaciones feministas han convocado concentraciones para reclamar un cambio en el Código Penal. Barcelona, Madrid o Sevilla han acogido las protestas, en las que vuelven a escucharse consignas como "No es abuso, es violación" o "No es no, lo demás es violación", como ya ocurrió con las manifestaciones tras la sentencia de la Audiencia Provincial contra la Manada.

La oposición a que el Código Penal establezca una diferencia entre abuso y agresión sexual —que radica en que haya violencia o intimidación— ha hecho que en solo tres días más de 135.000 personas hayan firmado una petición que se ha relanzado en la plataforma Change.org tras la sentencia de Manresa. Ya son más de 300.000 firmas las que reclaman este cambio legislativo.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona, del pasado 31 de octubre, condenó a penas de 10 a 12 años de cárcel a cinco de los seis procesados por haber violado por turnos a una menor. Los hechos ocurrieron en 2016, durante un botellón en una fábrica abandonada en el camino Torres d'en Vinyes. Según los hechos probados de la sentencia, el grupo de Manresa violó a la menor, que había tomado alcohol y drogas. "No pasó desapercibido" para ninguno de los congregados que la joven era menor de 16 años, sostiene en el fallo el tribunal, que no contempló, como pedía la Fiscalía, elevar la pena a agresión sexual.

El tribunal admitió que el crimen fue "extremadamente intenso y especialmente denigrante", pero consideró que no se puede tipificar como agresión sexual porque la menor estaba inconsciente y no hubo violencia ni intimidación, elementos necesarios para catalogar los hechos de esa manera.

La sentencia siguió la estela de la polémica iniciada con el caso de La Manada de Pamplona, después de que la Audiencia Provincial de Navarra condenara en abril de 2018 a cinco hombres por abuso sexual continuado. El fallo sacó a la calle a miles de personas en las principales ciudades del país. La semana pasada, poco después de conocerse la sentencia de la Audiencia de Barcelona por la violación en Manresa, ya se habían organizado concentraciones en localidades como Manresa, Madrid, Granada, Bilbao o Valencia.

Cerca de un millar de personas se ha congregado en Valencia ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los asistentes, en su mayoría mujeres de edades muy variadas, han coreado consignas como: "Basta ya de justicia patriarcal", "No es abuso, es violación", "Jueces, machistas, sois los terroristas" o "Yo sí te creo". Algunas portaban carteles con lemas como "No dejes el patriarcado para mañana cuando puedes destruirlo hoy" o "Si no hay deseo, es violación", informa Ignacio Zafra.

En la capital, las organizadoras cifran en unos 400 los asistentes a la protesta, informa Erika Rosete. "No es abuso, es violación", se escucha. "Sola, borracha quiero llegar a casa", cantan los manifestantes. "Es una barbaridad. Estar inconsciente debería ser un agravante, no un atenuante", sostiene Nina Maqueda, una mujer de 65 años que se manifiesta en Madrid. "¿Cómo te vas a defender si estás inconsciente", añade.

La oposición al fallo judicial también se ha reflejado en la respuesta que ha obtenido la petición en Change.org, dirigida al Ministerio de Justicia, entre otras instituciones. En el texto se lamenta que el tribunal descartara la petición de la Fiscalía, que en línea con la doctrina del Supremo, acusaba a los hombres de agresión sexual, al entender que la víctima fue intimidada. "Ya sucedió en su día con La Manada de Pamplona y ha vuelto a pasar: en el Código Penal español hay una ausencia de reconocimiento legal a las relaciones sexuales sin consentimiento", señala esta iniciativa ciudadana, que pide cambiar de ese texto legal los artículos 178 y 181 para que se penalice como violación "una relación sexual sin consentimiento".