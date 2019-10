Lo que queda del franquismo

M.G.

La ley de la Memoria Histórica declara “ilegítimos” los tribunales franquistas e “injustas” sus condenas. Pero no ilegales. “La palabra ilegítimo se eligió cuidadosamente. Es un concepto político, no jurídico”, recuerda Diego López Garrido, entonces portavoz del Grupo Socialista. Anular de un plumazo las condenas de la dictadura (como se ha pedido en los casos de Lluis Companys y Blas Infante) “no era viable”, alega. “Ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden anular una sentencia firme, solo un tribunal puede hacerlo”, argumenta.

España es, tras Camboya, el país con mayor número de desaparecidos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene una lista con nombres y apellidos de 114.226 víctimas del franquismo, pero su presidente, Emilio Silva, admite que muchas no podrán recuperarse nunca. “Algunas no sabemos dónde están y otras, no tienen familiares para identificarlas”, explica. Desde 2000 a 2018 se abrieron 740 fosas comunes y se exhumaron más de 9.000 cadáveres. Entre 20.000 y 25.000 podrían ser recuperados en los próximos años, según el plan de choque del Ministerio de Justicia, que ha adjudicado contratos menores (hasta 15.000 euros) para abrir 13 fosas antes de final de año. Solo en la de Pico Reja (Sevilla) casi un millar de cuerpos esperan a ser desenterrados.

Desde la época de Zapatero, el Gobierno central no había vuelto a dar financiación para esta tarea. Los fondos han procedido de donaciones privadas, ayuntamientos y comunidades autónomas. La que mejor ha hecho sus deberes ha sido el País Vasco, reconoce Silva, pese a no tener ley de memoria, pero sí voluntad política.