El sueño del dictador

Franco imaginó, impulsó y supervisó durante casi dos décadas la construcción del Valle de los Caídos, el gran monumento de la dictadura que gobernó España buena parte del siglo XX. Este recorrido audiovisual explica su historia y su significado.

“...que desafíen al tiempo y al olvido…”

El relato comienza en abril de 1940, en el primer aniversario del final de la Guerra Civil. Un momento clave, pues los nuevos gobernantes iban a explicar una y otra vez la contienda como el triunfo de una gran “cruzada” por una España mejor. Ese primero de abril de 1940 se aprobó el decreto que creaba el Valle de los Caídos en un paraje llamado Cuelgamuros, a unos pocos kilómetros del monasterio de El Escorial, el gran símbolo de una época perdida, la del imperio español. Pinche en el audio para escuchar un extracto de aquel texto y siga bajando para ver el documento.

La dimensión de nuestra Cruzada los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.

El hallazgo

Ya fuera una idea suya o una sugerencia de otros, el hecho es que el general Francisco Franco abrazó con entusiasmo el proyecto de levantar un gran monumento en honor a su “cruzada” y a los caídos por ella. Recién terminada la guerra que lo había convertido en jefe del Estado, hizo varias expediciones a los alrededores de Madrid en busca del lugar para construirlo. El primer abad del Valle de los Caídos, fray Justo Pérez de Urbel, le contó al escritor y periodista Daniel Sueiro a mediados de los años setenta cómo Franco relataba el momento en el que por fin dio con el risco de La Nava y Cuelgamuros. Sueiro recogió su testimonio en el libro La verdadera historia del Valle de los Caídos. Pinche en el audio para escucharlo y siga bajando.

“Hice —habla Franco— varios intentos por todas las estribaciones del Guadarrama. Un día, ya en los comienzos de 1940, al terminar de comer, le dije a Moscardó: —¿Quieres que vayamos a buscar el Valle de los Caídos? Porque el valle debía existir y seguramente por esta zona. Llegamos hasta el Alto de los Leones, descendimos hasta el Guadarrama, tomamos la carretera de la derecha que lleva a El Escorial y a los dos o tres kilómetros nos detuvimos para examinar una hondonada que se abría en dirección a la sierra. Sendas de cabras y un camino muerto se alargaban entre un bosque de pinos. Lo seguimos hasta llegar a un cerro pedregoso que se alzaba a la derecha. Su nombre nos impresionó: se llamaba el Altar Mayor. Trepé hasta la cima, no sin cierta dificultad. El paisaje se agradó sobremanera. —Sube—, grité a Moscardó, que sudaba y jadeaba cuesta arriba. Mientras llegaba, examiné los contornos. Algo más al Norte pude observar otra cima más alta todavía, un haz de riscos calvos de color dorado, entre cuyas grietas asomaba el verdor de algunos árboles raquíticos. — Es La Nava—, dijeron a mi lado. — El nombre es menos sugestivo que el de la altura en que estamos, pero su forma me parece más majestuosa. — No nos harás subir también hasta allí—, dijo el héroe del Alcázar de Toledo. — No es necesario por ahora; pero subiremos algún día y me atrevo a esperar que subirán muchos españoles”.

El proyecto cambiante

Los trabajos comenzaron a mediados de 1940 y el primer plazo que el régimen franquista se dio para inaugurar la cripta fue el 1 de abril de 1941; en otros cuatro años más debía estar en pie todo el conjunto. Pero esos optimistas plazos fueron engordando hasta convertirse en casi dos décadas. El terreno, aislado y de piedra durísima y las estrecheces presupuestarias por las secuelas de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores de bloqueo internacional complicaron la construcción. Tampoco ayudaban las idas y venidas del dictador sobre el proyecto; nada terminaba de complacer su imaginación. Cuando en 1941 se convocó un concurso para diseñar la cruz, a Franco no le valía ninguna de las propuestas. “¿Ha visto usted lo que han hecho sus compañeros para el proyecto éste de la cruz? […] A mí me parece que han hecho una porquería, que no es esto lo que tenían que hacer, que era una cosa distinta, que se han quedado pequeños, que esto es una cosa sin inspiración...”, le dijo el dictador al arquitecto Diego Méndez, según relató este a Daniel Sueiro.

Arriba a la izquierda, boceto hecho por el propio Franco para el diseño de la cruz. Junto a él, algunos de los finalistas del concurso para el diseño de la cruz y una de las primeras propuestas de Pedro Muguruza para la basílica. / DIEGO MÉNDEZ / ‘REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA’

Prisioneros, presos rojos y mano de obra

Bajo la dirección del arquitecto Pedro Muguruza, muy cercano a Franco, tres empresas fueron las encargadas de las obras: San Román, responsable de la perforación de la roca para la cripta; Estudios y Construcciones Molán, para el monasterio y la hospedería, y Banús, para la carretera que uniría la entrada con el risco de La Nava. A partir de 1943, el patronato de las obras permitió a los presos comunes, la mayoría condenados republicanos, sumarse a los trabajos para redimir parte de sus penas. Fueron buena parte de los 20.000 obreros que a lo largo de 18 años construyeron el monumento.

Teodoro García Cañas relató así en 1976 su paso por Cuelgamuros: “Don Juan Banús fue a por gente a Ocaña y por no estar encerrado en aquel patio, porque era una fanega de tierra lo que veíamos, yo pedí ir a trabajar. Pero estaba tan débil, que no me quería llevar. Me miró la boca, me tanteó los músculos […] allí no fuimos ni más ni menos que a construir una tumba faraónica para los que ahora la vayan ocupando; eso fue lo que hicimos nosotros allí. Lo que pasa es que estábamos mejor que en la cárcel. Porque, ¿sabe usted lo que yo cobré la primera semana, trabajando 10 horas diarias, ocho de jornada y dos extraordinarias? Calcule lo que cobraría yo: 15,25 [pesetas]”. Su testimonio también está recogido en La verdadera historia del Valle de los Caídos.

Trabajadores en la construcción del Valle de los Caídos, en Madrid, tras el final de la Guerra Civil. Imagen reproducida de la obra ‘Victimas de la victoria’, de Rafael Torres. / RAFAEL TORRES Los presos cobraban 2,85 pesetas al día, de los que recibían apenas 50 céntimos; se les restaban 1,50 por la manutención y 0,85 para el sostenimiento de los hijos de los reclusos acogidos en colegios. Imagen reproducida de la obra ‘Victimas de la victoria’, de Rafael Torres. / RAFAEL TORRES Entre los presos y el resto de trabajadores y las familias que fueron asentándose en chabolas en los alrededores para estar cerca de ellos, se formó en Cuelgamuros un pequeño pueblo, con colegio, enfermería, economato… En la imagen, la escuela construida para los hijos de los trabajadores en 1950. Imagen reproducida de la obra ‘El Valle de los Caídos. Idea, proyecto y construcción’, de Diego Méndez. / DIEGO MÉNDEZ Los accidentes, de distinta gravedad, fueron constantes durante la construcción del monumento, además de los problemas derivados del polvo que tragaban quienes horadaban la piedra de la cripta. No hay cifras oficiales, pero el doctor Ángel Lausín, el encargado de la enfermería, calculó unos 14 muertos. En la imagen, aspecto de las bocas de entrada a las obras de vaciado de la gran cripta de la Basílica del Valle de los Caídos en 1943. / EFE/SVB “Hubo uno que subió encima de la hormigonera, se escurrió y tuvieron que desmontar la máquina para poder sacarle. Pero, aquello no se le dio el bombo que se le tuvo que dar, solamente que se ha muerto Luis y ya está. Le guardamos un día de luto”. (Testimonio de Manuel Fernández Uceda obtenido en 2010 por la investigadora de la Complutense Belén Moreno Garrido, recogido en 'El Valle de los Caídos, una nueva aproximación'). En la imagen, obras de la arquería de entrada a la basílica, a principios de los años cincuenta. Imagen reproducida de la obra ‘El Valle de los Caídos. Idea, proyecto y construcción’, de Diego Méndez. / DIEGO MÉNDEZ También hubo fugas de presos. Una de las más conocidas fue la de Nicolás Sánchez- Albornoz y Manuel Lamana, miembros de la Federación Universitaria Española, en 1948, recreada medio siglo después en la película de Fernando Colomo ‘Los años bárbaros’. En la imagen, de izquierda a derecha, Manuel Lamana, Nicolás Sánchez Albornoz e Ignacio Faure en Cuelgamuros.

La memoria de los muertos

Con los trabajos muy cerca de culminarse, se hacía necesario darle un respaldo jurídico a la administración del conjunto. El decreto ley del 23 de agosto de 1957 atribuye la titularidad del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la que dota, además, de unos objetivos muy claros. Pinche en el audio para escucharlos y siga bajando para ver el documento.