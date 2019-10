La Junta Electoral suspende un vídeo al resultar “electoralmente favorable” para el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En vídeo, la campaña difundida este lunes.

La Junta Electoral Central (JEC) considera que el vídeo gubernamental que ha sido denunciado por Junts per Catalunya es un autoelogio del Gobierno por su labor, en coincidencia con los postulados y contenidos del partido que lo sustenta, el PSOE . Desde ahora y hasta después de las elecciones del 10 de noviembre no podrá volver a emitirse al vulnerar el artículo 50 de la Ley Electoral que prohíbe a los poderes públicos hacer propaganda de su gestión. Algunas de las consideraciones de los demandantes no se han atendido, como la imposición de una multa.

La Junta no multará al Gobierno ni tampoco hace un reproche al contenido en sí mismo del vídeo. Sus textos, sus elogios hacia la democracia española, podrían ser aceptables si quienes lo ensalzan no fueran exclusivamente ministros del Gobierno de España que se presentan en las candidaturas electorales. El organismo considera que con otros protagonistas, de otros partidos o instituciones, podría ser un producto de realce de España pero, tal y como está, todo queda en el partido del Gobierno. No hay vulneración de la separación de poderes, como denunciaba el partido catalán, según la JEC, que sí ve “un resultado elogioso publicitario y electoralmente favorable para el Gobierno”.

El Ejecutivo pretendía hacer frente a los mensajes independentistas con esta grabación, titulada La casa de todos, en la que varios ministros desgranan proclamas sobre la escrupulosidad democrática de España. El vídeo se publicó este lunes, justo antes de conocerse la sentencia del procés, que condena a 12 líderes independentistas a penas de prisión de entre nueve y 13 años.

La Secretaría del Estado de Comunicación alegó que la campaña pone en valor lo que considera apreciaciones objetivas, pero el órgano que regula la limpieza del proceso electoral no lo considera así. Se trata de un vídeo “organizado y financiado con recursos públicos que empieza a emitirse en el curso de un proceso electoral y en el que todos sus protagonistas son ministros del Gobierno en funciones, a la par que candidatos en las elecciones generales de una de las formaciones que se presentan”. Con ello se afecta “a los principios de igualdad” que deben regir para todos los candidatos. En el mismo se produce “la exclusión de otros protagonistas de la vida política y social por lo que el mensaje positivo de la realidad española se asocia fácilmente al partido político que sustenta el Gobierno”, al PSOE.

Los ministros en funciones hacen un canto al funcionamiento del Estado de derecho y a la separación de poderes. Las demandas de Junts per Catalunya, en pleno proceso de denuncia y crítica de la sentencia del procés, no han sido admitidas en su totalidad. La Junta prohíbe la campaña por considerarla publicitaria.