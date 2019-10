Rivera: “El Gobierno está paralizado, no toma decisiones”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha endurecido este jueves el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no activar medidas excepcionales en Cataluña ante los incidentes de las últimas noches y la actitud del presidente catalán, Quim Torra. Rivera asegura que "el Gobierno está paralizado, no toma decisiones” porque no se decide a ejecutar una intervención con el artículo 155 de la Constitución para cesar a Torra. Y describe una situación en Barcelona de alta gravedad, un "infierno para millones de españoles que tienen miedo", una "ciudad incendiada con coches quemados propios de un estado de guerra", en referencia a la decena de vehículos calcinados anoche.

Rivera subrayó anoche, tras reunirse con Sánchez, que mantiene una actitud de "lealtad" al Ejecutivo ante la crisis en Cataluña por las protestas en respuesta a la sentencia al procés y dijo "respetar sus decisiones". Aunque pidió activar un 155 "de verdad" y "blindar" Cataluña con fuerzas de seguridad, no vertió críticas al Gobierno. Pero el equilibrio es frágil en plena precampaña electoral y hoy, mientras las imágenes de los incidentes anoche en Barcelona — con altercados y coches quemados— pueblan las televisiones, ha cambiado el paso y ha lanzado los primeros reproches al Gobierno.

"Esta película ya la he vivido, cuando Mariano Rajoy gobernaba y tardamos dos meses en actuar. Este Gobierno está paralizado, no toma decisiones", ha cargado Rivera contra Sánchez. En respuesta a unas declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha asegurado que el relato de Torra es "una fantasía de su cabeza y del independentismo", Rivera ha lanzado una advertencia: "Tiene el apoyo de la oposición, pero ¿de verdad piensan que las llamas y los coches quemados son una fantasía? Es un infierno para millones de españoles que tienen miedo". "Apoyo a este Gobierno para tomar decisiones, pero vamos tarde", ha alertado.

Ciudadanos se mantiene "a disposición del Gobierno para apoyarle en las medidas que decida tomar", explican fuentes de la dirección del partido, pero si no lo hace "no necesita apoyo". Ciudadanos y el PP se miran además de reojo en la respuesta a la crisis catalana y en su relación con el Ejecutivo, en el difícil equilibrio entre mantener la lealtad al Gobierno ante los independentistas y la disputa electoral por aparecer como el líder más firme contra estos. Ayer, Pablo Casado, presidente del PP, fue más duro que Rivera con Sánchez al criticar la "imprevisión" del Gobierno. Hoy Rivera reacciona tensando la cuerda.

El líder de Cs se ha mostrado alarmado con los últimos incidentes en su ciudad de origen. Esta mañana ha escrito en Twitter un mensaje con el vídeo de varios coches quemados anoche en Barcelona en el que comparaba la situación con ciudades en un conflicto bélico. "Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, 155 ya, vamos tarde", ha manifestado. Este domingo, el partido celebra una concentración en Barcelona en respuesta a la crisis con el lema Basta ya. Justicia y convivencia.