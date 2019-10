Rivera, sobre la sentencia al ‘procés’: “Se ha hecho justicia”

Albert Rivera, este lunes, en el Congreso. Victor J Blanco (GTRES) / VÍDEO: EPV

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo al procés "ha hecho justicia". "Es un día para la satisfacción de la justicia, del Estado de Derecho", se ha felicitado Rivera. El líder de Cs —que sigue hablando de "golpe a la democracia", aunque el alto tribunal no ha condenado por rebelión sino por sedición y malversación— ha reclamado al Gobierno que se evite cualquier "privilegio penitenciario" a los condenados y se comprometa a que no se les concederán indultos. Rivera ha pedido una reunión urgente a Pedro Sánchez para consensuar la respuesta a las posibles reacciones al fallo que se produzcan en Cataluña.

"Hoy hemos ganado los buenos, los demócratas", ha expresado Rivera en una comparecencia en el Congreso. "Los demócratas no queríamos venganza, pero tampoco privilegios para nadie; queríamos justicia", ha subrayado el líder de Cs, que respalda la sentencia que ha condenado por sedición a nueve de los líderes independentistas cuyas penas globales oscilan entre 9 y 13 años de cárcel. "Y hoy podemos decir, por fin, que se ha hecho justicia", ha remachado. No obstante, Rivera ha tenido un mensaje de comprensión para quienes habrían querido una condena más dura, por delito de rebelión. "Mucha gente piensa que esta sentencia no es suficiente. Les digo que no están solos, y que se ha hecho justicia. Más allá de los años que les caigan, lo importante es que se haga justicia y se cumpla la condena. Les comprendo, pero como demócrata debo decir que se ha hecho justicia", ha subrayado.

Ciudadanos esperaba una sentencia más dura, según reconocen en su dirección. En el partido creían que el fallo se acomodaría a la petición de rebelión que hacía la Fiscalía y que defendió el juez instructor, así como el abogado del Estado Edmundo Bal, que fue destituido por el Gobierno de Pedro Sánchez por sus discrepancias sobre la acusación y terminó en las filas de Ciudadanos como diputado. La conclusión en la cúpula de Cs es que la sentencia del Supremo "se ha quedado un poco corta", posiblemente para evitar un varapalo de Estrasburgo y para buscar la unanimidad de la sala, según su criterio, pero el partido la acata y ha decidido no criticarla.

Rivera no ha rebajado el lenguaje con el que se refiere a los hechos juzgados por el Tribunal Supremo. Ha vuelto a hablar de "golpe a la democracia", a pesar de que la condena ha descartado la rebelión, que es el tipo penal que castiga stricto sensu un golpe de Estado, mientras la sedición es la más grave alteración del orden público. Según el Código Penal, la sedición castiga a quienes, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". El Tribunal Supremo ha considerado probado que durante el otoño de 2017 se registraron en Cataluña "indiscutibles episodios de violencia" pero cree que estos no bastan para condenar a los líderes independentistas por rebelión, porque "la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes".

El líder de Cs se ha centrado también en reclamar al Gobierno que no se permitan "privilegios penitenciarios" a los condenados ni por supuesto indultos, una posibilidad contra la que lleva meses alertando, antes de que se conociera la sentencia condenatoria. Rivera ha exigido que haya un cumplimiento "íntegro" de la condena y que el Ejecutivo se "comprometa políticamente a no indultar". "Los políticos delincuentes que han intentado romper nuestro país tienen que cumplir hasta el último de los días", ha expresado.

Para estudiar y consensuar la respuesta a lo que ahora suceda en Cataluña, el presidente de Ciudadanos insta a una "reunión urgente" entre el partido en el Gobierno, el PP y Ciudadanos. Rivera no ha mencionado el artículo 155 de la Constitución pero sí ha mostrado su "preocupación" sobre las primeras reacciones con carreteras y calles cortadas y "personas acosadas por llevar la bandera de su país sin que nadie les proteja". Ciudadanos apoyará al Gobierno, garantizan en la cúpula del partido, en caso de que haya de activar algún instrumento para garantizar el orden público en Cataluña, como la Ley de Seguridad Nacional o la intervención del autogobierno vía 155.

El líder de Ciudadanos se ha dirigido también a Quim Torra, presidente de la Generalitat, para advertirle de las consecuencias de que el independentismo vuelva a una vía unilateral. "Señor Torra: cada vez que ustedes intenten levantar fronteras, cada vez que intenten quebrantar nuestra Constitución o cada vez que intenten separarnos, van a acabar en la cárcel", ha alertado Rivera.