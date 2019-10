Uno de los acontecimientos más relevantes en la España democrática se produce en plena campaña electoral y en un contexto político nada sereno. Este país siempre está en campaña electoral, se repite entre el sarcasmo y la broma, pero en esta ocasión, esa convocatoria condicionará el devenir inmediato de la respuesta política a la sentencia del Tribunal Supremo por el procés.

Los primeros pasos de los líderes políticos no son aún significativos para que se consideren definitivos, pero sus actitudes y declaración de principios no invitan a pensar que están dispuestos a hacer abstracción absoluta de que todos se la juegan electoralmente dentro de apenas 25 días.

La contención exhibida por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y aspirante a seguir en La Moncloa; Pablo Casado y Albert Rivera, candidatos del PP y Ciudadanos, respectivamente, y, Pablo Iglesias, desde otras coordenadas, no esconden los resquemores entre unos y otros.

No se puede decir todavía si además de la desconfianza compartirán o no las decisiones que haya que tomar en el terreno del orden público en Cataluña. Tampoco si piensan lo mismo respecto a la respuesta legal que habría que poner en marcha si desde las instituciones catalanes se traspasa la raya que separa la discrepancia de la protesta.

Fuera de la cortesía obligada de Casado, Rivera e Iglesias a la llamada de este lunes por la tarde de Pedro Sánchez, sus expresiones —sobre todo las de los dos primeros— tuvieron mucho más de exigencia que de colaboración. Rivera instó a Sánchez a una reunión “urgente” con él y con Casado para abordar la situación en Cataluña cuando ya había un preanuncio del presidente del Gobierno de que llamaría a los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos; Iglesias quedaba excluido de ese encuentro.

Pero, además, tanto Rivera como otros dirigentes de su partido dieron por sentado que tras la sentencia en Cataluña “no se garantiza la libertad, hay calles cortadas y muchos ciudadanos se ven afectados sin que nadie les proteja”. Mientras, el líder socialista hacía un canto al orden constitucional, y expresaba su compromiso para actuar en todo momento “con firmeza democrática, prudencia y serenidad”, con la invocacion a “la cooperación” con otras fuerzas políticas. Sánchez se coloca como garante de la estabilidad; esa es la línea maestra de su campaña.

Pablo Casado usó un tono moderado, aunque atribuyó en exclusiva al PP la posibilidad de llegar hasta la sentencia, por el papel del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero lo más significativo fue su recordatorio de que Pedro Sánchez está en Moncloa gracias a partidos cuyos líderes han sido condenados por el Tribunal Supremo. El líder popular desgranó los cambios legales que llevará en su programa electoral. Con ellos se podría intervenir en parcelas relevantes del autogobierno catalán sin necesidad de activar el artículo 155 de la Constitución.

Pablo Iglesias, para que no quepan dudas, defendió el derecho de los catalanes a celebrar un referéndum. Habrá que esperar al resultado electoral de cada uno para que, sin necesidad de aspavientos, muestren su disposición a abordar juntos la situación en Cataluña. La situación política, porque la judicial ya está dictada.