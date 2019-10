Casado, tras conocer la sentencia del ‘procés’: “Quien la hace, la paga”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha declarado este lunes que la sentencia del procés lanza "un mensaje de tranquilidad a los catalanes y a los españoles en su conjunto: quien la hace la paga y quien amenaza el orden público tiene un reproche penal elevado".El Tribunal Supremo ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve acusados presos e inhabilita por desobediencia a los tres que están en libertad.

Casado ha reclamado a Pedro Sánchez que se comprometa hoy mismo a no indultar a los condenados. "Para que no exista impunidad política en pleno proceso electoral es muy importante que se comprometa a no hacer esos indultos. Es fundamental que no haya impunidad y que Sánchez no use ningún atajo político para intentar tener una relación con estos partidos a los que debe estar en el Gobierno" , ha dicho en una entrevista en Antena 3. El líder popular ha insistido en que a partir de ahora lo importante es "poner medidas para que esto no se vuelva a repetir". "El PP estará al lado del Gobierno con cualquier medida para preservar el orden público y para evitar actitudes violentas en las calles", ha subrayado. Casado propone aplicar la ley de acción exterior para cerrar "las mal llamadas embajadas" de Cataluña, la Ley de Seguridad Nacional si hay confrontación en las calles y la ley de partidos y la de su financiación para actuar contra quienes alientan la violencia. Asimismo, reclama a Sánchez que rompa los acuerdos que el PSOE mantiene en más de 40 administraciones locales y en la Diputación de Barcelona con las formaciones "cuyos líderes han sido hoy condenados".

Casado considera que la sentencia del procés es la más importante de la historia democrática de España desde la del 23-F, y ha valorado el trabajo de la sala del Supremo "y en especial de su presidente, Manuel Marchena". El líder del PP propone introducir en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal, modificar la ley de indultos para prohibirlos para condenados por rebelión y sedición e introducir el delito de sedición impropia.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras afronta la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial con malversación (cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro). De los otros ocho acusados que están en prisión preventiva, tres exconsejeros (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) han sido condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel, y dos (Josep Rull y Joaquim Forn) han sido absueltos del delito de malversación. A estos últimos, el tribunal les ha impuesto 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve años a los exlíderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los únicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) han sido sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y diez meses de multa con un cuota de 200 euros diaria. Los tres han resultado absueltos de malversar fondos públicos.