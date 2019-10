El juez Yusty considera que sigue “viva” la causa que frena la exhumación de Franco

La batalla judicial por la exhumación de Francisco Franco se mantiene abierta. Así, al menos, lo considera José Yusty, responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que el pasado febrero suspendió el informe de obra para levantar la losa de la tumba del dictador. Un procedimiento que ya frenó las intenciones del Ejecutivo y que, según detallan fuentes jurídicas, el propio magistrado asevera que sigue "vivo". Pese al aval del Tribunal Supremo a la decisión del Consejo de Ministros, que aclaró incluso en su sentencia que no se requiere licencia urbanística para sacar los restos del ex jefe del Estado.

Yusty, que se ha manifestado públicamente en contra de la ley de memoria histórica, argumenta que todavía no se le ha notificado la sentencia del alto tribunal y que, por tanto, no se ha pronunciado sobre si archiva o sigue adelante con la causa. De hecho, según añaden fuentes jurídicas, el magistrado quiere escuchar a las partes y tenía previsto celebrar a finales de este octubre una vista para tratar las medidas cautelarísimas que adoptó en febrero, cuando suspendió la "licencia" de obra. En ese momento, según sus cálculos, será cuando se pronuncie —decisión que, entonces, podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—.

Todo esto abre la puerta a una nueva demora en la exhumación, contemplada por el Ejecutivo para antes de las elecciones del 10 de noviembre. Pese a ello, fuentes del Gobierno insisten en que este juez no tiene competencias para retrasar una decisión del Consejo de Ministros y que, una vez que se acuerde una fecha en este órgano, no podrá impedir la salida de los restos.

Es más, la pasada semana, el Supremo dio luz verde al Ejecutivo y señaló que no necesita licencia municipal para seguir con sus intenciones. Todo ello, en una resolución que desmontó, además, el auto de Yusty de febrero.

En ese escrito, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo subrayaba que "existen dudas acerca de las condiciones de seguridad" para sacar a Franco. "Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso", decía Yusty.

A lo que respondió el Supremo: "No se advierten especiales problemas de seguridad en la ejecución de los trabajos que no puedan ser prevenidos sin necesidad de recurrir a medios excepcionales ni tampoco riesgo de daños a los elementos ornamentales que no puedan ser restaurados, caso de que llegaran a producirse". "Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo así el pavimento de la Basílica a su estado anterior a 1975", apostilló el alto tribunal.