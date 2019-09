Vox propone cambiar los nombres de las calles en Cáceres para acabar con la discriminación de la mujer

De las 985 calles de Cáceres, solo 10 tienen nombre de mujer. 34, si se cuentan las vírgenes y las santas. La discriminación del sexo femenino en el callejero de la ciudad ha provocado la reacción política de un actor inesperado. Vox, que ha hecho de la lucha contra lo que califica de “ideología de género” una de sus banderas, ha presentado una moción en el Ayuntamiento para incluir más mujeres en el callejero. Su único concejal, Teófilo Amores, denuncia la situación actual: “Me parece una falta de respeto para la mitad de la población”.

Teófilo Amores, único concejal de Vox en Cáceres, en una imagen de su cuenta de Twitter. TWITTER

La propuesta de Vox pretende cambiar los nombres de unas 175 vías dedicadas a ríos, países, ciudades o flores por los de personajes ilustres de la ciudad. De ellos, 140 serían mujeres. “Debemos lograr la igualdad en todos los ámbitos”, reivindica Amores. Para conseguirlo, el concejal del partido ultraderechista ha pedido la colaboración de los grupos municipales. Y, de momento, ha obtenido una buena predisposición. La iniciativa, que se votará en el pleno del 17 de octubre, también cuenta con el apoyo de la Alcaldía, en manos del PSOE, según ha confirmado un portavoz del Consistorio a EL PAÍS.

En el borrador que está elaborando Vox ya figuran más de un centenar de nombres, de los que 82 son mujeres, como la famosa actriz Társila Criado. Sin embargo, el documento está abierto a la sociedad civil, y algunas instituciones de la ciudad, como el diario Hoy, han aportado sus propuestas.

Pese a que la formación ultraderechista se ha pronunciado contra las políticas de discriminación positiva en numerosas ocasiones, Amores niega que la iniciativa vaya en contra del ideario de Vox: “La igualdad entre hombres y mujeres está recogida en la Constitución”. El concejal, un verso suelto que ya llamó la atención durante la campaña del 26 de mayo por publicar su número de móvil para que los ciudadanos se pusiesen en contacto con él, se ha granjeado el respeto de la Corporación por su defensa de los intereses de la ciudad.

Vox no ha incluido en la lista propuestas ideológicas y pretende evitar que su proyecto se mezcle con el debate de la memoria histórica. Aunque en marzo el partido ultra se opuso al cambio de nombre de las calles dedicadas al dictador Miguel Primo de Rivera y a José Calvo Sotelo (líder de la derecha durante la Segunda República), Amores, abogado de profesión, no duda en contradecir la posición oficial de su formación: “La ley está para cumplirla, aunque no nos guste”.