Sánchez pide una mayoría más rotunda y pasa a la ofensiva contra Casado, Rivera e Iglesias

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la pasada sesión de control. En vídeo, Sánchez culpa a Casado, Iglesias y Rivera de bloquear su investidura. Eduardo Parra (EP)

Primera sesión de control al Gobierno del PSOE de la nueva y larga precampaña electoral para el próximo 10 de noviembre. Los líderes la están usando para achacarse la responsabilidad de que se tenga que volver a las urnas el próximo 10-N. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha rechazado que la culpa deba caer sobre él y ha pedido abiertamente "una mayoría más rotunda" para evitar los bloqueos de estos meses, que ha achacado a "la falta de sentido de Estado" de Pablo Casado, "la irresponsabilidad" de Albert Rivera y "el dogmatismo" de Pablo Iglesias. Casado, que ha sido el único de esos líderes que le ha interpelado este miércoles en el Congreso, le ha atribuido el fracaso por su incapacidad de pactar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Pablo Casado ha preguntado al presidente en funciones y líder del PSOE si piensa que los españoles se merecen el espectáculo actual. Ha sido duro, sin concesiones, ni estridencias. Le ha acusado de haber "traicionado a todos”, desde “la derecha a la izquierda”. "Para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Usted quería elecciones desde el primer momento, ha tratado las instituciones de forma soez, en La Moncloa ayer dio su primer mitin. Usted ofrece la nada con sifón, fatuidad. Quién no es capaz de gestionar su investidura no es capaz de gestionar el país. Al final ¿cómo puede decir que quiere volver a tener la confianza después de rechazar a la izquierda y a la derecha. Usted ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar", ha sentenciado Casado.

Pedro Sánchez ha rechazado esas acusaciones: “El pasado 28 de abril los españoles votaron un gobierno progresista que no dependiera de los independentistas. Lo que ha ocurrido es que ustedes no han asumido su responsabilidad". Y le ha reprochado a Casado el bloqueo del PP ante una perspectiva de un otoño complicado para España y su entorno con el el enfriamiento de la economía, el Brexit o el desafío independentista en Cataluña. Y ha vaticinado: “El próximo 10 de noviembre espero que los españoles den la posibilidad de gobernar sin la capacidad de bloquear al PP, Ciudadanos y Podemos”.

El jefe de Gobierno en funciones y la vicepresidenta, Carmen Calvo, han hecho frente así a los múltiples reproches del PP y de Unidas Podemos en la última sesión de esta corta y extraña XIII legislatura que se disolverá antes del 23 de septiembre.

“La gente está estupefacta ante la pérdida de tiempo de cinco meses, con propuestas que valían en julio y ya no valen. La gente puede pensar que ustedes querían elecciones para gobernar con su querido Albert Rivera”, ha acusado la portavoz parlamentaria de Podemos, Ione Belarra a Calvo. Pablo Iglesias, líder de UP, no ha acucido este miércoles al Congreso.

"¿Por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos?", ha preguntado retóricamente la dirigente de Podemos. "No quieren porque saben que si estamos nosotros en el Gobierno no pueden hacer lo que quieran en materia económica", se ha respondido Belarra. “Aclarémoslo”, ha exigido. La vicepresidenta ha sido contundente en la réplica: "No ha sido posible el acuerdo porque si su líder no estaba en el Gobierno rompían la baraja”. Y ha contraatacado: “Ustedes no han querido el Gobierno de coalición, ustedes lo han rechazado, ha sido su líder".

El 155 en Cataluña

Cataluña siempre está presente en todas las sesiones parlamentarias y de control al Ejecutivo desde hace años y no podía fallar en el último momento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha interrogado a Sánchez sobre su plan para esa comunidad y le ha preguntado por cómo se fue la gente a la cama ayer martes con la falta de acuerdo para una investidura. “Creo que la gente está hasta los bemoles, hasta las narices de todos nosotros. Ustedes han demostrado que son a la negociación lo que Vox al feminismo. Usted ha intentado pactar en las últimas horas con quienes nos llama banda. Durante la campaña nos preguntamos qué PSOE nos encontraríamos. Y hemos encontrado al PSOE del 155. Han perdido una oportunidad histórica. Dijo usted ayer que lo intentó por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente y si miente es un negligente. Les guste o no en noviembre tendrán que acercarse a nosotros, y volveremos más fuertes”, ha pronosticado el político republicano.

Pedro Sánchez ha arremetido con claridad contra ERC tras recordarle su agradecimiento por haber permitido hace algo más de un año la moción de censura que le llevó a La Moncloa. Pero para decirle a continuación que apenas nada une al PSOE con esa formación porque los republicanos defienden la autodeterminación de Cataluña a pesar de que se definen como de izquierdas: “Ustedes defienden un territorio rico que dice más que paga más que otros”. Y sentenció: “Si hay un partido constitucional ese es el PSOE y si la Generalitat violenta la ley, la legalidad, la integridad territorial aplicaremos cualquier artículo de la Constitución".