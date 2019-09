Sánchez llama a todos los líderes para intentar una solución ‘in extremis’

A pocas horas del final del partido, que culminará cuando el presidente en funciones acuda esta tarde a La Zarzuela, llega la última jugada de Pedro Sánchez para intentar desbloquear la investidura. No habrá reunión, como pedía Albert Rivera, pero el presidente llamará a los tres líderes de los grandes partidos para intentar ver si puede lograr un pacto in extremis que evite las elecciones. Sánchez llamará a Iglesias poco antes de que acuda a hablar con el Rey, a las 11.00. Después llamará a Pablo Casado y por último a Albert Rivera.

En los últimos días se habían movido Pablo Iglesias, con una oferta de coalición a prueba, y Albert Rivera, con una propuesta de abstención con condiciones difíciles de cumplir para Sánchez, como la ruptura del Gobierno de Navarra. Le tocaba mover al presidente en funciones —Pablo Casado no parece muy dispuesto a gestos de última hora— y La Moncloa ha optado por la ronda de llamadas. No está claro aún qué podrá ofrecer el presidente a sus interlocutores, en especial a Iglesias y a Rivera, que son los que le han abierto la puerta en los últimos días —bastaría con la abstención de ambos para que hubiera investidura— pero Sánchez tiene mucha presión externa e interna para que intente evitar unas elecciones que en teoría nadie quiere. En el PSOE algunos dirigentes temen que los ciudadanos culpen al presidente por el fracaso de la investidura y en los últimos días hubo mucho vértigo y muchos mensajes para que La Moncloa hiciera un último movimiento. Aún así, los dirigentes consultados creen que la opción de la repetición electoral sigue siendo la más probable a estas horas.

Rivera, el que más protagonismo ha logrado en las últimas horas por su movimiento inesperado, prosigue en el intento de última hora de evitar una repetición electoral con una abstención de su partido y del PP. Rivera ha pedido este martes por medio de una carta una reunión urgente con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para estudiar su oferta. No queda mucho tiempo porque esta tarde tanto Rivera, como el líder del PP Pablo Casado, a quien Ciudadanos mete en la ecuación para que ambos partidos se abstengan, tienen que reunirse con el Rey. El PP, de momento, no ha dicho si se abstendrá. El presidente de Ciudadanos exige al socialista que adquiera un compromiso "por escrito" a sus condiciones.

El PSOE contestó ayer a la oferta de Ciudadanos que sus reclamaciones ya se cumplían y, por tanto, PP y Ciudadanos podían abstenerse ya. Rivera lo rechaza: no hay tal cumplimiento de, al menos, dos de sus condiciones: la primera, que en Navarra se rompa el pacto de Gobierno vigente entre el PSN, Geroa Bai y Podemos, para pasar a formar una coalición entre socialistas y Navarra Suma (su lista conjunta con PP y UPN). Y, la segunda, que Sánchez se comprometa a que no indultará a los líderes del procés en caso de ser condenados. Rivera pide "un Gobierno entre Navarra Suma y el PSN", algo que implica deshacer el Ejecutivo vigente en Navarra que preside María Chivite. "Si hay voluntad real de desbloquear, lo primero es no engañar a los españoles", se ha quejado el líder de Cs en una entrevista en el Programa de Ana Rosa en Telecinco sobre la respuesta del PSOE a su oferta. "Si Sánchez dice que las condiciones se cumplen, que las ponga por escrito".

A primera hora de este martes, antes de Rivera anunciara que había pedido una reunión a Sánchez, el PSOE se ha mostrado dispuesto a un encuentro entre el presidente en funciones y el líder de Cs, según ha afirmado en una entrevista en RNE el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos. "El presidente siempre está dispuesto a hablar, si esto es una cuestión sincera y real no hay ningún problema en abordarlo". Finalmente no será un encuentro, sino una ronda de llamadas.

Durante casi 40 años, las rondas de consultas del Rey eran algo absolutamente anodino, protocolario. Todos sabían antes de empezar lo que se dirían los demás, a quién le encargarían la investidura, quién votaría a favor y en contra. Y el jefe del Estado se limitaba a dar cuenta de lo que ya estaba publicado por todas partes. Desde 2016, esto cambió. Ya entonces hubo cierta emoción en la ronda del Rey, con Pablo Iglesias anunciándole a él una oferta de Gobierno de coalición que el PSOE no conocía. Pero nunca se llegó a una ronda de consultas con tanto suspense como la de hoy. El primero en acudir, Pablo Iglesias, es el que más tiene acostumbrado al público a un giro final, pero esta vez ha sido Albert Rivera quien ha sorprendido con una inesperada oferta de abstención que ha descolocado a todos los demás y que les obliga a moverse.

Iglesias anunció este lunes, a través de una persona de su máxima confianza, Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común, que él tiene intenciones de mantener la abstención incluso aunque se abstengan también Ciudadanos y PP. Eso garantizaría la investidura a Sánchez. Al presidente de hecho le basta con la abstención de dos de los grandes, no necesita tres, pero Ciudadanos ha dejado muy claro que ellos solo darían ese paso si también lo hace el PP. A medida que pasaban las horas, las posibilidades de que cuajara el último giro de Rivera desaparecían: el PSOE no está dispuesto a romper el Gobierno de Navarra, como exige Ciudadanos, y el PP tampoco parece favorable a la abstención, con lo que todo podría quedar en un movimiento para tener un discurso en la campaña electoral que se avecina. Pero todos los movimientos tienen consecuencias, y el de Rivera también las tendrá, si no en esta investidura, tal vez en la próxima.

El último movimiento de Iglesias, esto es, garantizar la abstención en cualquier caso, algo que hoy mismo también podría modificar ante el Rey, le sirve para argumentar que él en ningún supuesto impediría con un no la investidura de Pedro Sánchez. Su abstención parece pues garantizada. El presidente solo necesitaría así convencer a Ciudadanos o al PP de que se abstuvieran. Basta con que dos grandes grupos no rechacen la investidura para que salga adelante. Pero sigue siendo un escenario muy improbable, y la ausencia siquiera de una reunión entre Sánchez y Rivera para intentar concretar ese posible giro muestra que la propuesta no cuajó. Lo que este lunes parecía muy difícil era la otra salida posible: que Iglesias apueste por sorpresa por la investidura sin acuerdo, es decir, pasar al sí sin un pacto con el PSOE, lo que haría innecesarios los votos de PP y Cs. Con el líder de Podemos nunca hay certezas, pero en su entorno insistían en que esa opción ha sido descartada internamente.

Todos mantienen la incógnita hasta la reunión con el Rey, el momento cumbre y de mayor impacto mediático. Rivera, que llevaba meses sin entrar a ninguna de las jugadas, ahora logra volver al centro de la escena. El PP, que ya estaba con la cabeza puesta en elecciones, no esperaba este giro y sigue pensando que el escenario más probable es la repetición electoral, porque Sánchez no está dispuesto a cumplir lo que pide Rivera, sobre todo la parte del Gobierno de Navarra y el compromiso de que no habrá indultos a los presos del procés.

Podemos y Ciudadanos, los que más tienen que perder en una repetición electoral, según las encuestas, han hecho movimientos sorpresivos de última hora. Pero es el presidente, el último que acudirá a la ronda, el que tiene realmente la sartén por el mango. Cualquier giro suyo altera por completo el resultado. Ahora tiene encima de la mesa dos posibles vías de ser investido. Las dos implican acuerdos: o con Unidas Podemos o con Ciudadanos y el PP.

Él tiene una gran ventaja: cuando llegue ya sabrá lo que han dicho los demás. No sufre el conocido dilema del prisionero [cuando dos presos culpables no saben si el otro confesará o no y no son capaces de ponerse de acuerdo y actuar en beneficio de ambos, pueden perjudicar sus propios intereses buscando mejorar su posición de forma egoísta]. "Faltan horas, mucho tiempo en política", señalaban en La Moncloa alentando el suspense ante un posible movimiento final del presidente en funciones.

Solo ahí, en la conversación entre Sánchez y el Rey, se decidirá si hay investidura este fin de semana o el día 23 se convocan las elecciones de forma automática para el 10 de noviembre. Hasta ahora, Sánchez y su estratega, Iván Redondo, habían mostrado una importante capacidad de tener la última jugada con un giro sorpresivo. En el PSOE ha crecido en los últimos días el vértigo y la presión para que se invente una solución de última hora para evitar unas elecciones que en teoría nadie quiere. El presidente tiene la última palabra. Y después el Rey tendrá un papel complicado: deberá decidir si propone o no a Sánchez para que intente una investidura. Todo indica que si el presidente le traslada al Rey que cree que no cuenta con apoyos, digan lo que digan los demás grupos, no habrá sesión. Pero nada parece definitivo en el guion imprevisible de la política española desde 2015.