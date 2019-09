Pablo Iglesias llamará hoy a Pedro Sánchez para intentar desbloquear la investidura

Pablo Iglesias pasará a la acción este jueves y llamará a Pedro Sánchez para intentar negociar directamente el desbloqueo de la la investidura. El líder de Unidas Podemos ya avanzó en el Congreso que se veía forzado a tomar la iniciativa, aunque "el protocolo" indique que quien tiene que llamar sea el candidato. El líder socialista no aceptó la invitación y se limitó a pedir de nuevo a Podemos su apoyo a un Gobierno del PSOE, pero desde fuera. Unidas Podemos sigue insistiendo en la fórmula de la coalición. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha visitado la mañana de este jueves al Rey para informarle del estado de las negociaciones, que han entrado en un aparente callejón sin salida. Felipe VI examinará el 16 y 17 de septiembre, con una nueva ronda de consultas, si hay alguna posibilidad de evitar el colapso de la XIII Legislatura y la convocatoria forzosa de elecciones.

El secretario general de Unidas Podemos emplazó este miércoles expresamente al presidente del Gobierno en funciones a sentarse cara a cara y asumir personalmente la negociación e intentar llegar a un pacto in extremis. “¿Sabe cuántas veces me ha llamado desde la investidura fallida? Cero. Solo un mensaje para felicitarme por mi paternidad, que agradezco. ¿Usted cree que es serio que no hablemos? Tendré que llamarle yo, pero es el candidato quien debería llamar”, dijo Iglesias a Sánchez, que apenas miró en dirección al líder de Unidas Podemos. “Sentémonos a negociar”, añadió Iglesias. “Le vuelvo a tender la mano”. Sánchez rechazó la invitación, recordando que tanto el PSOE como Unidas Podemos han nombrado ya a sus equipos negociadores. "Si tiene algo nuevo que plantear, más allá del Gobierno de coalición, convoque a la mesa de negociación", instó el líder socialista. La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, fue especialmente crítica con la posibilidad de que los dos líderes negocien directamente. "Ustedes y nosotros somos organizaciones políticas, y somos lo que negociamos, no entre machos alfa", replicó a la petición de Unidas Podemos.

El debate de ayer estaba convocado para dar cuenta de las dos últimas reuniones del Consejo Europeo. El jefe del Ejecutivo en funciones dedicó hora y cuarto al asunto, pero con las réplicas se entró de lleno en la política nacional y la discusión sobre si hay o no posibilidad de formar Gobierno. “Le tiendo la mano para evitar las elecciones”, ofreció a Iglesias en su intervención. El acuerdo en Italia entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático sirvió a Sánchez para instar a un pacto en España, porque, a su juicio, “la gente no quiere elecciones” para que un partido saque “unos pocos escaños más”. Mucho más lejos estaban las dos fuerzas italianas citadas y, sin embargo, sí hubo acuerdo, remarcó.

Sánchez reprochó a Iglesias que “despreciara” la oferta de julio y no se mostrara dispuesto a recuperarla. “No hay una única forma de entenderse”, dijo. El líder socialista insistió en que la coalición “fue inviable” y le volvió a pedir que negociara sobre la base de un acuerdo programático. El tiempo se acaba. Faltan 11 días para que se active la maquinaria electoral si no hay un acuerdo que desbloquee la investidura.