Iglesias tiende la mano a Sánchez para que se eviten nuevas elecciones

Hoy era el día en el que a falta de una reunión formal se vieran las caras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras el fracaso de las dos reuniones de las jornadas pasadas. “Sentémonos a negociar”, ha pedido Pablo Iglesias. “Le vuelvo a tender la mano”. En ningún caso, Pedro Sánchez aceptará discutir un Gobierno de coalición, pero sí un programa para cuatro años. “Yo no quiero elecciones”, ha subrayado Sanchez en su réplica. “Después de cuatro elecciones en un mes que ganó el PSOE —generales, municipales, autonómicas y europeas— nosotros somos los últimos a los que les interesan las elecciones”, ha añadido.

El líder de Unidas Podemos ha tendido la mano a Sánchez y ha pedido a Pablo Casado, dirigente del PP, que no facilite una vuelta a las urnas. El presidente de los populares no hará nada para impedirlo, pero el responsable de Podemos sí quiere volver a negociar. “Le tiendo la mano para evitar las elecciones”, ha ofrecido Iglesias al líder socialista en el pleno del Congreso para tratar sobre las últimas propuestas, con cesiones por ambas partes. El ejemplo del acuerdo italiano entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático le sirve al secretario general de Unidas Podemos para instar a un pacto en España, porque, a su juicio, “la gente no quiere elecciones” para que un partido saque “unos pocos escaños más”. Mucho más lejos estaban las dos fuerzas italianas citadas y, sin embargo, sí hubo acuerdo.

El pleno, en el que también hay prevista una sesión de control al Ejecutivo, ha arrancado con el presidente del Gobierno en funciones dando cuentas de los resultados del Consejo Europeo de finales de junio y primeros de julio. Mientras hablaba de los nombramientos del Consejo, Sánchez ha pedido a la oposición que “abandone el bloqueo” y permita que se forme su Ejecutivo. "España necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos. Para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura y que se construya un Gobierno socialista", ha reclamado.

En su intervención inicial, escuchada en absoluto silencio, esta ha sido la única alusión al tenso momento político en el que se está pendiente de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que de no producirse conduce irremediablemente al país a unas nuevas elecciones. El plazo termina en 12 días. Sánchez ha tomado al Reino Unido como ejemplo para que se evite la “tentación del frentismo”.

El presidente del Gobierno en funciones ha querido ser exhaustivo en su explicación sobre el proyecto integrador de Europa en el que el España quiere estar en primera línea. A España le fue bien en ese Consejo del 1 de junio, según la narración que del mismo ha hecho Pedro Sánchez. El líder socialista ha destacado el nombramiento de Josep Borrell, todavía ministro de Exteriores en funciones, como Alto Representante de la Unión Europea. Los elogios de Sánchez a Borrell fueron acogidos por este con una sonrisa contenida. Para Sánchez, el político catalán es el más genuino representante de los ideales europeos, por sus principios, por sus convicciones y por su sólida formación intelectual y política.

El titular del Ejecutivo en funciones ha dedicado mucho tiempo e información para explicar las medidas que ha adoptado el Gobierno si se produce la salida británica de la Unión Europea sin acuerdo y por las bravas. “Velar por los nuestros en el Reino Unido es en lo que hemos trabajado”, ha dicho Sánchez. “El legado del Brexit es añadir más incertidumbre a toda Europa pero sobre todo a la propia sociedad británica”, ha añadido. “El Brexit nace de la polarización y debilitamiento de la democracia deliberativa con mentiras sobre la salida idílica de Europa, con un sí o no, sin matices, sin buscar una tercera vía, el resultado solo puede crear debilitamiento de la democracia británica”. Sánchez ha advertido, muy en línea con el sentir de la mayoría de los miembros de la UE: “La Unión ha sido flexible pero ya no cabe hacer más concesiones. Todos deseamos una salida ordenada. Si la salida es desordenada, España está preparada y por eso quiero trasladar confianza a los españoles que están en el Reino Unido”, ha concluido, aunque no ha ocultado que todos los inconvenientes no podrán paliarse.

Pablo Casado y Albert Rivera, líderes de PP y de Ciudadanos, han utilizado los asuntos europeos para criticar a Sánchez, pero enseguida han entrado en asuntos nacionales, singularmente Cataluña, y muy especialmente Albert Rivera. “Le pido, señor Sánchez, que requiera a Torra, en virtud del artículo 155, que retire su anuncio de desacato, como ha dicho sobre la futura sentencia del procés. Le pido que diga si va a aplicar el artículo 155”, ha instado Rivera. Esa demanda no la ha realizado el presidente del PP, Pablo Casado que, sin embargo, ha recriminado a Sánchez toda su política europea y le ha atacado por dar bandazos en política migratoria: “España no merece tener que celebrar nuevas elecciones pero tampoco merece un presidente como usted”. Rivera no ha hecho ninguna referencia a las elecciones, centrado en exigir la aplicación del artículo 155 en Cataluña.