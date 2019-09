Dos semanas para evitar elecciones

Tras el fracaso de la segunda reunión entre el PSOE y Unidas Podemos comienza la cuenta atrás para que se disuelvan las Cortes y vayamos a elecciones el próximo 10 de noviembre. La investidura de Pedro Sánchez sigue así bloqueada. Los portavoces de los dos grupos han sido muy claros tras el encuentro de este martes: "No vemos salida a esta situación por la negativa de Unidas a la opción que les proponemos. No hay vía para alcanzar un acuerdo", ha concluido Adriana Lastra, portavoz parlamentaria de los socialistas. "El PSOE no se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido en solitario", ha asegurado Pablo Echenique, portavoz del equipo negociador de Unidas Podemos.

Si no hay un movimiento sorpresa en los próximos días, el calendario previsto es el siguiente:

- Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aún tiempo para reunirse esta semana, incluso la siguiente. La negociación, en estos momentos en el aire, se puede alargar hasta el 17 y 18 de septiembre si los dos partidos que tienen la llave de la gobernabilidad quieren llegar a un acuerdo de último minuto.

- Ronda con el Rey: Felipe VI podría realizar una ronda de contactos express el mismo día 19. Si Sánchez contara con los apoyos necesarios, ese mismo jueves se puede convocar el pleno de investidura.

- Nuevo intento: una vez finalizados los encuentros con el monarca, el primer día del pleno llegando hasta el final sería el 20 para el debate y el 21 para la primera votación, en la que Sánchez necesitaría la mayoría absoluta. Si no la logra 48 horas después en la segunda necesitaría conseguir más síes que noes.

- Dos escenarios: en caso de recabar el apoyo suficiente, Sánchez será de nuevo presidente el 23, fecha límite. Si la investidura vuelve a fracasar ese día se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones generales para el 10 de noviembre.