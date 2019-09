Rivera activa a Cs para las elecciones: serían “la segunda oportunidad para echar a Sánchez”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con la ejecutiva de su partido. OSCAR CAÑAS EUROPA PRESS

Albert Rivera ha dado orden de engrasar las máquinas de Ciudadanos para una nueva campaña electoral. Rivera se ha desengañado y ha dejado de creer que el acuerdo de la izquierda "esté hecho", como defendió desde las elecciones de abril. Ahora ve en el horizonte la repetición de las elecciones, y se resigna a afrontarlas aunque no supongan el escenario más favorable a su formación, a la que las encuestas empiezan a dibujar a la baja. Si hay que ir a elecciones, Rivera insufla ánimo a los suyos: la nueva cita con las urnas será "una nueva oportunidad para echar a Pedro Sánchez", les ha dicho a sus 57 diputados en una reunión, este martes, del grupo parlamentario en el Congreso.

"Estemos preparados: si Sánchez quiere convocar elecciones, que no le salga la jugada", ha trasladado a sus diputados Rivera. Los sondeos dan hoy sin excepción ganador al PSOE, pero el presidente de Ciudadanos ha traído a colación otros ejemplos de líderes políticos que convocaron elecciones creyendo que las ganarían y se equivocaron radicalmente. "Que se lo digan a Artur Mas, o la señora Theresa May", ha recordado Rivera sobre los fracasos electorales del expresidente catalán —cuando adelantó elecciones y acabó vetado por la CUP— o de la ex primera ministra británica, abrasada por el Brexit.

Rivera ha acusado a Pedro Sánchez de querer elecciones, pero ha repartido la carga de la culpa de la repetición electoral tanto en el líder del PSOE como en el de Unidas Podemos. "España está hoy bloqueada por el ego de dos personas", se ha lamentado el presidente de Ciudadanos en referencia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Su partido, así como el PP, tampoco aceptan abstenerse en la investidura del socialista para permitir que arranque la legislatura. "España no se merece un presidente que bloquea el país con la calculadora electoral", ha cargado las tintas Rivera contra Sánchez, al que volverá a situar en el foco de sus críticas en una nueva convocatoria.

La cúpula de Ciudadanos no transmite especial preocupación por la repetición electoral. Según sus análisis, las encuestas que les sitúan de forma general a la baja —en el promedio de sondeos realizado por EL PAÍS tendrían un 12,8% de intención de voto, frente al 15,86% de las pasadas elecciones— no son todavía concluyentes. Esto sería así porque no están recogiendo aún el efecto de a quién van a responsabilizar los ciudadanos del fracaso y la vuelta a las urnas, y según Cs la culpa no va a caer esta vez de su lado, porque no han estado involucrados en las negociaciones. El votante tipo de Cs, además, está menos politizado que otros y por eso suele activarse más la última semana antes de votar, por lo que, según defienden en la cúpula de Cs, no aparece ahora como votante suyo en las encuestas.

La dirección del partido de Rivera se ha puesto ya en marcha para la campaña. Aunque aún no está listo el discurso, los mensajes ya apuntan muy similares a los de la pasada cita de abril. "El plan Sánchez es antagónico al plan de convivencia constitucional", ha criticado hoy Rivera.