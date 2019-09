Rivera carga contra dos excolaboradores críticos con su gestión

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha pedido esta mañana al eurodiputado Javier Nart que devuelva su escaño en el Parlamento Europeo al haber anunciado que abandona la militancia de Ciudadanos. En unas declaraciones a la entrada del Parlament de Cataluña, Rivera ha dicho que respeta la decisión del eurodiputado pero ha deslizado que le gustaría que los que ya no están en el partido, en alusión al eurodiputado, no se queden ni "el esfuerzo, ni el trabajo ni los recursos ni el escaño". "Aquí no deja de llegar talento", ha afirmado minimizando su marcha. Rivera también ha criticado a Francisco de la Torre, que ayer anunció su renuncia al escaño.

Nart decidió abandonar la ejecutiva del partido el pasado mes de junio pero ha sido ahora cuando se ha dado de baja como militante. El abogado barcelonés, que fue uno de los fichajes de Rivera para el Parlamento europeo, ha deja el partido por "coherencia con sus principios y por discrepancias políticas". Además de Nart, el diputado Fernando de la Torre también deja el grupo en el Congreso. El presidente del partido le ha culpado de haber cruzado todas las "líneas rojas" al haber acusado a la formación de no haberse comportado como debía durante el fallecimiento de su padre.

En declaraciones a EL PAÍS, el diputado dimitido ha precisado que Albert Rivera sí le envió un mensaje de condolencia por la muerte de su padre y el partido sufragó una corona de flores en el funeral. "Lamento no haberme expresado adecuadamente. Lo único que quería decir es que Rivera no hablaba conmigo desde junio. Pero lamento haber mezclado temas personales", afirma De la Torre. "Rivera no me llamó, pero sí me envió un mensaje por la muerte de mi padre y el grupo parlamentario envió una corona". El fiscalista se reincorporará a su puesto en la Agencia Tributaria en los próximos días, tras renunciar a su acta de diputado.

Arropado por todos los diputados del grupo parlamentario, Albert Rivera ha realizado esta mañana una declaración institucional para tener "memoria" y no olvidar el "golpe de estado" que el independentismo cometió en su opinión el 6 y 7 de septiembre de 2017. "Nadie ha hecho tanto daño a la autonomía catalana como los golpistas", ha afirmado.