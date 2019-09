El Rey afronta el día decisivo de la ronda de consultas

El Rey culmina este martes la ronda de consultas con los líderes de los principales partidos que tiene todos los visos de naufragar. Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Podemos) acuden a La Zarzuela para trasladar al jefe del Estado si las posiciones de bloqueo se han movido en las últimas horas o no existe otra salida que las elecciones. Tras estas audiencias el Rey decidirá si propone un candidato a la investidura o deja correr el plazo a la espera de que antes del jueves, último día para convocar un pleno en el Congreso, se produzca un acuerdo.

La primera en visitar La Zarzuela ha sido la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, cuyo partido ya ha anunciado que votará en contra de Sánchez en el caso de que se produzca un debate de investidura. Le sigue Jaume Ansens, portavoz de En Comú Podem, organización agrupada en Unidas Podemos. Los partidos confederados integrados en la formación de Iglesias citados este lunes por Rey mostraron pocas esperanzas en que el PSOE cediera y aceptara un gobierno de coalición como le han ofrecido. Tras Ansens, el portavoz de Vox comunicará al Rey su rechazo a Sánchez.

Las audiencias decisivas son las de los cuatro grandes partidos: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, que desfilan ante el Rey en orden de menor a mayor. Iglesias acude a La Zarzuela poco después del mediodía. Las tres últimas están convocadas esta tarde. En estos encuentros el jefe del Estado podrá constatar si Sánchez cuenta con los apoyos para hacerle el ofrecimiento de intentar la investidura. En cualquier caso, no propondrá a nadie que no quiera asumir el encargo. Los socialistas han advertido de que si no cuentan con un apoyo que garantice la estabilidad al Gobierno no someterán a su candidato a la investidura. Si al final del día no hay salida y no se produce un desbloqueo antes del viernes, el Rey firmará una nueva convocatoria de elecciones tras agotarse el plazo el 23 de septiembre, cuando se cumplen dos meses de la primera investidura fallida de Sánchez, como ya pasó tras las elecciones de diciembre de 2015.