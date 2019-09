Directo | El Rey recibe a los partidos en la ronda de consultas

El Rey Felipe VI ha comenzado este lunes a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela una nueva ronda de consultas con los representantes políticos en el Congreso. PRC, Compromís, Equo, UPN, Coalición Canaria, Galicia en Común, Izquierda Unida y PNV acuden hoy a la cita con el monarca, mientras que mañana martes será el turno de Junts, En Comú, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE. Como ya sucediera en la anterior convocatoria con el Rey, ERC y EH Bildu han rechazado el encuentro. Durante su audiencia con el presidente del Gobierno en funciones, el Rey deberá comunicarle si le vuelve a proponer o no como candidato a la investidura. Pedro Sánchez y su entorno han reiterado en las últimas semanas que no aceptarán el encargo en caso de no contar con los apoyos necesarios para sacar adelante una investidura. Sigue las últimas noticias en directo aquí:

EL PAÍS Arranca la ronda de consultas. El Rey Felipe VI ha comenzado las reuniones en Zarzuela con los representantes políticos en el Congreso. El primero en entrar en su despacho es José María Ángel Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). https://twitter.com/CasaReal/status/1173509676866113536 16/09/2019 10:23 EL PAÍS El Partido Regionalista de Cantabria abre la ronda de consultas. El diputado del PRC José María Mazón, el único voto que tiene garantizado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es el primer representante político en la ronda de consultas del Rey Felipe VI para una posible investidura. Su encuentro con el monarca es a las 10.00. https://twitter.com/prcantabria/status/1173503152592740352 16/09/2019 10:07 EL PAÍS Pablo Casado rechaza un pacto entre PSOE y PP. El presidente del PP, Pablo Casado, acaba de negar la posibilidad de que su partido y el PSOE lleguen a un acuerdo de investidura, tal y como le pide el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Lo acaba de decir en un desayuno informativo. https://twitter.com/jaimedeolano/status/1173498058824462336 16/09/2019 09:56 EL PAÍS Íñigo Errejón en una entrevista en Los Desayunos (TVE): "Quienes aspiran a repetir elecciones generales aspiran, en el mejor de los casos, a repetir los resultados para volverse a sentar en unas segundas negociaciones. Eso es un absurdo". Sobre la posibilidad de que Más Madrid se presente a las elecciones generales, Errejón dice que "aún hay tiempo para una investidura" y defiende que en este momento "no se haga ruido". Según Errejón, Podemos y PSOE deberían "salvar la investidura" sin coalición y "después seguir hablando". Esta sería "una solución de mínimos", según Errejón. https://twitter.com/Desayunos_tve/status/1173502107225219073 16/09/2019 09:41 EL PAÍS "Apuesta por el diálogo" desde Galicia en Común. Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común (Unidas Podemos), se encontrará esta tarde con el Rey Felipe VI. "Le trasladaré al Jefe del Estado que es imprescindible apostar por una investidura y por el diálogo", ha declarado en RNE. https://twitter.com/EnComun_Gal/status/1173493694915325953 16/09/2019 09:21 EL PAÍS El problema de la "desconfianza". La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, habla sobre "la desconfianza" entre el PSOE y Unidas Podemos. En estos momentos está siendo entrevistada por Àngels Barceló en la Cadena SER. https://twitter.com/HoyPorHoy/status/1173493614674153472 16/09/2019 09:10 EL PAÍS El PRC abre la ronda. El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) es el primer grupo que acude a la llamada del Rey Felipe VI. Su único diputado, José María Mazón, conversará con el monarca a partir de las 10.00. El voto del PRC es el único que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene garantizado. https://twitter.com/prcantabria/status/1172820054829936640 16/09/2019 09:02 EL PAÍS La ronda de consultas arranca en una hora. A las 10 de la mañana, el Rey Felipe VI comienza a recibir a los representantes políticos en el Congreso. https://twitter.com/Desayunos_tve/status/1173486097147392001 16/09/2019 08:59 EL PAÍS Buenos días. Abrimos este directo para informar de la ronda de consultas de Felipe VI con los líderes políticos de todos los partidos en el Congreso de los Diputados. 16/09/2019 08:51