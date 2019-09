Directo | Reacciones al adelanto electoral y sesión de control al Gobierno

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Para este viaje no hacían falta alforjas. Usted quería este viaje desde el principio. Usted ha cerrado este parlamento durante medio año. Señor Sánchez, quien no es capaz de gestionar su investidura no puede gobernar España. Recuerde que las elecciones las carga el diablo. El PP estará a la altura para recuperar una nación que a usted le queda grande". Casado no ha hecho la pregunta que estaba prevista en el orden del día: ¿Los españoles se merecen el espectáculo que está dando el Gobierno?". Todos los diputados del PP aplauden. 18/09/2019 09:05

EL PAÍS Inés Arrimadas (Ciudadanos), en la cadena SER: "El señor Rivera se ha reunido dos veces con el señor Sánchez. No hemos ido una tercera, una cuarta y una quinta. Nosotros hemos hecho el trabajo que no nos corresponde, que es buscar una solución de Estado. En la legislatura anterior el señor Sánchez decía que el único responsable era Rajoy". 18/09/2019 08:56

EL PAÍS Inés Arrimadas (Ciudadanos), en la cadena SER: "¿Quién va a pactar con Pedro Sánchez? Si no quiere pactar con Unidas Podemos, si no quiere llegar a un acuerdo con Cs y PP... el principal responsable es Pedro Sánchez. ¿Qué quiere, que le voten gratis? Nosotros hemos propuesto una solución de desbloqueo porque la gente no quiere unas nuevas elecciones. Yo insisto, el lunes se disuelven las Cortes. Si quisiera evitarlo podría intentarlo hasta el último momento. Pero él tiene muchas ganas de ir a elecciones". 18/09/2019 08:55

EL PAÍS Inés Arrimadas (Ciudadanos), en la cadena SER: "Hemos puesto encima de la mesa una solución muy sencilla, que Navarra no dependa de Bildu, que se aplique el 155 en Cataluña y que no se suban los impuestos a los autónomos". 18/09/2019 08:52

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE, sobre los movimientos de último minuto: "Ayer estuvimos a la respuesta a todos los demás actores, siguiéndolo minuto a minuto, como demuestran las llamadas que hizo el presidente. Pero una sesión de investidura hay que prepararla. No existe tiempo. Algunos han intentado una pirueta en un último minuto. Rivera ha estado fuera de juego semanas y semanas. Todo esto hay que analizarlo. El PP dijo que nunca se abstendría. El PSOE, con gran esfuerzo, fueron las siglas que acabaron absteniéndose con Rajoy. Todo esto hay que analizarlo ahora". 18/09/2019 08:50

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), en TV3: "Decir que estamos aliados con Vox es una manipulación burda. Nosotros queríamos llegar a un acuerdo con el PSOE. Los socialistas no quieren aceptar que ya se acabó el bipartidismo. Ayer la señora Calvo quería cambiar la Constitución, porque la realidad no se adapta a sus deseos". https://twitter.com/EnComu_Podem/status/1174213373610905601 18/09/2019 08:49

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE: "De momento, tienen que hablar las urnas. Y que entender. Analizar lo que hemos hecho todos. Sánchez ha intentado que haya cuatro años de fortaleza. Pero ahí tiene que estar todo el mundo. También las derechas". 18/09/2019 08:47

EL PAÍS Juan López de Uralde (Equo - Unidas Podemos), en Radio Vitoria: "Sin duda la oferta de tres ministerios y una vicepresidencia no era sincera. De haberlo sido hubiera seguido esa negociación. Hay que pensar que negociación real con nosotros ha habido 48 horas. Si hubiera voluntad política ya no hubiera dicho 'ya no vale'. Esa oferta surgió cuando Pablo Iglesias se retiró, como respuesta a ello". https://twitter.com/juralde/status/1174213871986466822 18/09/2019 08:47

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE: "Somos un partido al que responden en las urnas en todas las autonomías. Tendremos que afinar mucho con quienes no se plantean los retos que España tiene que afrontar. El poder por el poder, el señor Sánchez lo hubiese alcanzado en julio". 18/09/2019 08:46

EL PAÍS Juan López de Uralde (Equo - Unidas Podemos), en Radio Vitoria: "Cuando Pedro Sánchez es quien quiere los votos para gobernar, debe ser él quien haga las ofertas. Eso mismo decía él sobre Mariano Rajoy en 2015. Nosotros llevamos desde 2015 diciendo lo mismo, que queremos un Gobierno de coalición progresista. Yo lo dije en los debates, 'ojo que no quieren pactar con nosotros, sino con Ciudadanos'. Y creo ahora que le puede salir mal esta repetición". 18/09/2019 08:46

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE, sobre la oposición: "Pensamos que con el planteamiento del señor Iglesias de lo que tiene que hacer la izquierda española es muy difícil. Dice que estando él o mandando él, siendo el partido minoritario de la izquierda, pues no. El señor Rivera vino a ocupar el centro, y ahora está de la mano de Vox. Le ha abierto el Gobierno de la capital de España a Vox. Rivera durante todo julio le ha llamado al presidente 'jefe de una banda'. Y en el último minuto hace un planteamiento que ralla la inconstitucionalidad". 18/09/2019 08:44

EL PAÍS Juan López de Uralde (Equo - Unidas Podemos), en Radio Vitoria: "El adelanto electoral no ha sido una sorpresa. Viendo cómo evolucionaba la situación en los últimos días, era evidente que íbamos a elecciones". 18/09/2019 08:44

EL PAÍS Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, en TV3: "La posición de JxCat no es por inmovilismo. Es por coherencia. Nosotros dijimos que nos encantaría poder votar que sí. Porque eso significaría que aceptaba los puntos de Pedralbes. Es él quien se ha levantado de la mesa. Nuestra posición es de coherencia y firmeza. ¿Cómo podemos dar los votos a alguien que en cuanto Cs la ha ofrecido abstenerse han dicho que sí?" 18/09/2019 08:43

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE: "El señor Rivera se pasó el verano diciendo que ni siquiera se ponía al teléfono con Sánchez. Y se sacó ayer un conejo de la chistera. El PP dijo que nunca, nunca, nunca se abstendría. Lo han dicho con tal fruición... Nosotros hemos intentado hablar con todos los grupos. Con Unidas Podemos también, y recibimos una negativa. ¿Nos ha quedado algún elemento que no hayamos movido? Abstención a la derecha, participación en el Gobierno de UP... Nunca entendieron estos que solo podía haber un Gobierno coordinado. Obviamente que se cometieron errores, pero hemos sido flexibles". 18/09/2019 08:42

EL PAÍS Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, en TV3: "¿Qué decían la mayoría de grupos? 'No nos ha llamado'. El diagnóstico es claro". 18/09/2019 08:42

EL PAÍS Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, en TV3: "Si Pedro Sánchez piensa que la independencia es una fiebre que tiene ahora Cataluña es que no ha entendido nada. Él tiene que pensar hasta qué punto es necesario que tenga una propuesta política para Cataluña, una que no sea el 155. Decir que no quiere depender de los votos independentistas... muy bien. Pero quien tiene que gobernar en España no puede desatender lo que sucede en Cataluña". 18/09/2019 08:41

EL PAÍS Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, en TV3: "En el capítulo de responsabilidades o culpas, quien tenía el encargo tiene más culpa. Eso se lo dijimos a Pedro Sánchez, debería haber trabajado y sin embargo ha estado enrocado. Él está en el no a todo. Ahora espera unos comicios donde los ciudadanos voten mejor. Mejor desde su perspectiva. Esto demuestra que España no tiene una tradición de pactar. Es muy sintomático de una actitud". 18/09/2019 08:40

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE: "La política española ha cambiado en los últimos seis años. Antes se sabía el Gobierno en la noche de las elecciones. Ha habido cambios de comportamiento, de normativa. Estamos en una transición, lo que a veces también lleva su tiempo. Lo que ocurre debe ser parte de nuestra evolución. Ojalá no tuviésemos que ir a elecciones. Pero los partidos no han movido un dedo. Por nosotros no habría sido. Estamos en el Gobierno en funciones. La responsabilidad de concurrir es de los 350 escaños, y nos hemos sentido muy a contramano de lo que cada uno de los grupos ha hecho. Sin alternativa, la pregunta es... ¿por qué bloqueo?". 18/09/2019 08:39

EL PAÍS Carmen Calvo, (PSOE), en RNE, sobre la nueva convocatoria de elecciones: "Cuando se hace todo lo que se puede para que quienes podían haber arropado a este Gobierno no lo han hecho, como Unidas Podemos, no queda otra que convocar de nuevo elecciones. Si no está dentro, no apoya. Es la cuarta vez que lo hace. Lo hizo también con Carmena". 18/09/2019 08:36

EL PAÍS Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, en la cadena SER: "En las próximas elecciones no sé lo que va a pasar", dice Lastra en referencia a un posible pacto de gobierno con Unidas Podemos después de las elecciones del 10-N. 18/09/2019 08:17

EL PAÍS Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y portavoz del grupo socialista, en la cadena SER: "En lo único que es coherente Pablo Iglesias es que él siempre trabaja en contra de todo Gobierno progresista en el que él no esté. El señor Iglesias nos dijo coalición en julio, agosto y septiembre. Y cuando nosotros dijimos coalición nos dijo que no". 18/09/2019 08:17

EL PAÍS Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y portavoz del grupo socialista, en la cadena SER: "Hay una negación de los resultados electorales. Por eso pedíamos a la derecha que no bloquease y por eso nos hemos sentado en numerosas ocasiones con Unidas Podemos. Por eso el presidente dice que si niegan el resultado electoral, serán los ciudadanos los que tengan que dar un mandato más claro". https://twitter.com/HoyPorHoy/status/1174204978912776192 18/09/2019 08:16

EL PAÍS El PSOE se mueve en los medios de comunicación. Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE y portavoz del grupo socialista (cadena SER, 8.10h), Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno (RNE, 8.35h) y José Luis Ábalos (TVE, 9.10h) ofrecen entrevistas esta mañana tras el anuncio de unas nuevas elecciones generales. https://twitter.com/PSOE/status/1174186754435354624 18/09/2019 08:08

EL PAÍS Laura Borràs (JxCat) habla de "miopía electoral". La diputada de Junts per Catalunya en el Congreso Luara Borràs ha criticado en redes la falta de acuerdo. "Las credenciales de Pedro Sánchez son de antipolítica. Parece que diga a la ciudadanía que no está dispuesto a hacer pacto alguno y que le voten hasta que pueda gobernar en solitario. Me parece un ejercicio de miopía electoral y de parternalismo", ha publicado. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1174069549727125504 17/09/2019 23:24

EL PAÍS La cuenta oficial del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reproducido parte de su intervención de esta noche en La Moncloa. https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1174059702914887681 17/09/2019 22:46

EL PAÍS José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en la cadena SER: "Hemos llegado a acuerdos de coalición en comunidades autónomas y ayuntamientos, pero no vamos a hacer un Gobierno de coalición con quien tiene una visión de España antagónica a la nuestra". 17/09/2019 22:32

EL PAÍS El Congreso reanuda mañana la sesión de control al Gobierno. https://twitter.com/Congreso_Es/status/1174056083868069889 17/09/2019 22:28

EL PAÍS Carmen Calvo (PSOE), en la cadena SER: "Resulta muy incomprensible la obstrucción por la obstrucción cuando no hay alternativas. Como Partido Socialista asumimos que hemos querido de alguna manera la gobernabilidad de cuatro años con un formato de Gobierno que pensamos que no habría funcionado con Unidas Podemos dentro del Gobierno". 17/09/2019 22:20

EL PAÍS El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha criticado a Pedro Sánchez en Twitter. https://twitter.com/gabrielrufian/status/1174047530365177857 17/09/2019 22:15

EL PAÍS La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha responsabilizado de las nuevas elecciones al PSOE. https://twitter.com/AdaColau/status/1174038441253883904 17/09/2019 22:09

EL PAÍS Carmen Calvo (PSOE): "Nosotros no queríamos elecciones, hemos hecho absolutamente todo pero nos hemos encontrado con el señor Rivera que nos está faltando al respecto, y en las últimas 24 h oras después de estar desaparecido y de decir que su objetivo era desalojar a Sánchez (...) es poco serio que pretenda decir que lo que ha hecho es una oferta". 17/09/2019 22:09

EL PAÍS Carmen Calvo (PSOE): "Tenemos que preservar el Gobierno de la nación no a cualquier precio y eso lo hubiéramos hecho en julio, sino que tenemos que pensar en cuatro años". 17/09/2019 22:06

EL PAÍS Carmen Calvo (PSOE) en Hora 25 de la cadena SER:"Es un día frustrante (...) Somos el partido que ganó las elecciones, estamos en el Gobierno y somos los últimos que quisiéramos estar ahora en la situación en la que estamos". 17/09/2019 22:06

EL PAÍS Esparza (UPN): el 10 de noviembre saldrá "de nuevo a ganar". El presidente de Unión del Pueblo Navarra (UPN), Javier Esparza, tras subrayar que su "oferta responsable" para formar gobiernos en Navarra y España fue rechazada por Pedro Sánchez, afirma que el próximo 10 de noviembre saldrán "de nuevo a ganar". "Pedro Sánchez ha abocado a España a unas nuevas elecciones", señala el regionalista en su cuenta de Twitter, en la que indica que "UPN le hizo una oferta responsable para formar gobiernos en España y en Navarra que no dependieran de los nacionalistas y los independentistas. Nos rechazó". (Efe) 17/09/2019 21:52

EL PAÍS Ábalos (PSOE) culpa a los líderes de la oposición de "maquillar su derrota". El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado de la repetición electoral a la oposición en bloque, a cuyos líderes ha culpado de "maquillar su derrota" con un "ejercicio de irresponsabilidad" porque "han decidido volcar la responsabilidad en el país" obligándole a votar de nuevo. En declaraciones en el pasillo del Congreso de los Diputados, Ábalos recordó que en 2016 se culpaba al PSOE de la parálisis por no investir con su abstención a Mariano Rajoy y ahora que es este partido el que ha ganado las elecciones algunos también le culpan. "Para algunos, la responsabilidad en siempre del PSOE", ha lamentado. (Servimedia) 17/09/2019 21:45

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Soy el representante de la fuerza más votada", responde parcamente a la pregunta de si los partidos tienen que pedir perdón a los españoles por el fracaso de las conversaciones. 17/09/2019 21:21

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Espero que la mayoría parlamentaria [los españoles] se la den al Partido Socialista para que no haya más bloqueos a partir del 10 de noviembre". 17/09/2019 21:20

EL PAÍS "España no puede quedarse sin alternativa si el Gobierno vuelve a fallar". Pablo Casado, líder del PP, ha reiterado en un tuit que el PP no apoya la candidatura y el programa de Pedro Sánchez. https://twitter.com/pablocasado_/status/1174039661884432391 17/09/2019 21:20

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Vamos a defender (...) que España necesita un Gobierno estable, que no necesita dos Gobiernos en uno". 17/09/2019 21:19

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Yo propuse un Gobireno de coalición al líder de Podemos y lo rechazó". 17/09/2019 21:19

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey, preguntado por si después de una nuevas elecciones siguen siendo necesarios los votos de UP, ¿valoraría una coalición?: "En primer lugar, creo que todos los partidos políticos van a tener que explicarse durante las próximas semanas". 17/09/2019 21:18

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas mucho más claras, para que se escuchen, para que los ciudadanos sepan que el resto de partidos políticos atienden a su voluntad, de un Gobierno progresista". 17/09/2019 21:17

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "¿Ha asumido Unidas Podemos el resultado electoral, ser la cuarta fuerza política de este país? Lo dejo a la consideración de los ciudadanos, pero a mi juicio no. UP es de nuevo la formación política que ha malogrado que pueda haber un Gobierno progresista en este país". Sánchez también ha cuestionado el papel de Ciudadanos en el proceso. 17/09/2019 21:17

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Una fuerza que ha gobernado tenía que garantizar la estabilidad", ha dicho en referencia al PP. 17/09/2019 21:16

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "España viene atravesando cinco años de fuerte inestabilidad (...) Lo que hemos hecho es asumir nuestro resultado electoral, ¿lo han asumido el resto de fuerzas políticas?". 17/09/2019 21:15

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "España no necesita cualquier tipo de Gobierno, sino uno estable y duradero. (...) Y reconocer la legitimidad de la formación política que ha ganado las elecciones". 17/09/2019 21:15

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "El señor Iglesias va camino de un récord. Nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete cuatro veces en cinco años un Gobierno socialista". 17/09/2019 21:14

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "No hay bases suficientes, no hay garantías para que se pueda poner en marcha una investidura que va a ser fallida. Creo que es importante que no se generen falsas expectativas", ha afirmado Sánchez sobre la posibilidad de que se produzca una investidura antes del viernes. 17/09/2019 21:11

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "Dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han decidido bloquear la formación del Gobierno que los españoles reclamaron". "Los españoles han dicho en cuatro ocasiones que España quiere caminar por la senda progresista y les pedimos que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre". 17/09/2019 21:09

EL PAÍS Pedro Sánchez tras reunirse con el Rey: "He intentado formar el Gobierno que a mi juicio necesita España ante los retos que nos vienen por delante". "España no necesita un Gobierno para una investidura, sino un Gobierno para la legislatura". 17/09/2019 21:05

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Lo he intentando por todos los medios pero me lo han hecho imposible". 17/09/2019 21:04

EL PAÍS Pedro Sánchez: ""Lamentablemente los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse". 17/09/2019 21:04

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los independentistas necesitábamos de la abstención de las fuerzas conservadoras, de PP y Ciudadanos". 17/09/2019 21:03

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Hay que recordar que los españoles ya hablaron y hablaron claro, en abril y en mayo". 17/09/2019 21:02

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Acaba de concluir la ronda. Y el resultado es claro: no hay un mayoría en el Congreso que garantice una mayoría con lo que el país se ve abocado a una repetición de las elecciones en noviembre" 17/09/2019 21:02

EL PAÍS Habla Meritxell Batet, presidenta del Congreso: "El Rey me ha transmitido que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a presidente del Gobierno, en virtud del artículo 99 de la Constitución". "Si me lo permiten, voy a presidir el pleno, que está en sus últimos puntos", ha dicho Batet antes de dar fin a su breve intervención y dirigirse a la Cámara. 17/09/2019 20:55

EL PAÍS "Pedro Sánchez tenía el mandato de formar Gobierno. No quiso". Pablo Iglesias ha escrito este tuit tras conocerse que el Rey no ha propuesto candidato. Pablo Iglesias ha escrito este tuit tras conocerse que el Rey no ha propuesto candidato. https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/1174033893881712642 17/09/2019 20:54

EL PAÍS El líder de IU, Alberto Garzón, ha lamentado que España se encamine a nuevas elecciones. https://twitter.com/agarzon/status/1174026876450480129 https://twitter.com/agarzon/status/1174038159480500228 17/09/2019 20:38

EL PAÍS Comunicado de la Casa del Rey: "3. En este sentido y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de septiembre en la convocatoria de estas consultas, Su Majestad el Rey ha comunicado a la Señora Presidenta del Congreso, Doña Meritxell Batet Lamaña, que no formula una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución". 17/09/2019 20:33

EL PAÍS Comunicado de la Casa del Rey: "2. Su Majestad el Rey, tras recibir la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en las consultas, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza". 17/09/2019 20:32

EL PAÍS Comunicado de la Casa del Rey: "1. Su Majestad el Rey ha concluido las consultas que, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, se han desarrollado durante los días 16 y 17 del presente mes de septiembre". 17/09/2019 20:31

EL PAÍS Este es el texto del comunicado de la Casa del Rey. 17/09/2019 20:30

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Rivera ha intentado que Sánchez se mueva". Casado asegura que la relación entre PP y Ciudadanos no se ha deteriorado. 17/09/2019 20:11

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, sobre España Suma: "La unión de los partidos, una especie de convergencia de partidos a favor de que la izquierda no gobierne con los nacionalistas sí suma". 17/09/2019 20:03

EL PAÍS La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya se encuentra reunida con el Rey. https://twitter.com/CasaReal/status/1174019300899852289 17/09/2019 19:55

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Yo creo que ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en los últimos cinco meses", sobre un posible acuerdo de última hora. 17/09/2019 19:52

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Nuestra posición no ha podido variar y he comunicado a Su Majestad lo que ya comuniqué a los españoles. Pedro Sánchez y el PSOE nos merecen todo su respeto pero no nuestra confianza". "Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar Gobierno. Lo que quería era unas elecciones. Y espero que si se convocan elecciones generales no le salga gratis". 17/09/2019 19:48

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Han pasado 146 días y Sánchez en vez de contestar a nuestros ofrecimientos (11 pactos de Estado) ha dejado claro cuáles eran sus socios preferentes". 17/09/2019 19:44

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Pedro Sánchez no ha intentado un acuerdo con ninguna formación política". 17/09/2019 19:40

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Nuestra posición ha sido coherente, responsable y abierta al diálogo". "Tengo la sensación de que hemos llegado al punto que Sánchez deseaba desde el 28 de abril". 17/09/2019 19:38

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, tras reunirse con el Rey: "Comparto con la mayoría de españoles la sensación de no saber cómo hemos llegado hasta aquí". 17/09/2019 19:36

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP, comparece en el Congreso tras reunirse con el Rey. 17/09/2019 19:35

EL PAÍS Termina la rueda de prensa en el Congreso de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey. 17/09/2019 18:54

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Sánchez quiere que los demás partidos le entreguemos los votos sin ninguna condición a cambio. Eso no se ha visto nunca. Si Sánchez fuerza unas elecciones, el problema de este país se llamará Pedro Sánchez". 17/09/2019 18:49

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Estamos en una situación excepcional. Estamos al límite del tiempo de descuento porque Sánchez ha perdido seis meses". 17/09/2019 18:48

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Los españoles juzgarán, si hay elecciones. Si no las evitamos, los españoles tomarán notas de quiénes han bloqueado el país y quiénes han ofrecido soluciones". 17/09/2019 18:44

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Yo estoy de acuerdo con Pablo Casado en que Sánchez tiene que moverse. Yo también voy a votar que no si Sánchez no se mueve. Lo que me preocupa es que todos nos mantengamos en la misma posición sin hacer acercamientos. Quiero pensar que si Sánchez rectificara, todos los partidos, incluido Ciudadanos y el PP, nos tendríamos que plantear si ir a elecciones o desbloquear el país". 17/09/2019 18:41

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Convocar elecciones, gastar dinero, perder el tiempo, nunca puede ser una solución". 17/09/2019 18:39

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Si Sánchez me llama esta noche, si me llama mañana para trabajar con estas condiciones, estamos disponibles". 17/09/2019 18:39

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Le quiero decir a muchos españoles que nos están viendo con estupor en el bloqueo político al que nos han llevado Sánchez e Iglesias, le quiero decir que si Sánchez rectifica vamos a luchar hasta el último minuto para que este país tenga gobierno". 17/09/2019 18:38

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Le pido al señor Sánchez que rectifique". 17/09/2019 18:37

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Estamos a tiempo, pero necesitamos que Sánchez rectifique. Necesitamos que Sánchez haga un giro. Si Sánchez rectifica puede haber acuerdo hasta el último minuto. Si Sánchez no se mueve y sigue con acuerdos con populistas y nacionalistas e insiste en bloquear España, no habrá acuerdo". 17/09/2019 18:36

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Le he pedido a Pedro Sánchez que se comprometa con la prerrogativa del no al indulto con los golpistas", dice Rivera sobre una posible condena a los líderes del procés. 17/09/2019 18:35

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Le hemos propuesto una mesa de negociación para un cambio de gobierno en Navarra", dice Rivera sobre una de las exigencias de Cs al PSOE para abstenerse en una posible investidura del líder socialista. "Le pedimos que rompa ese acuerdo y que se cree un Gobierno constitucionalista", dice en referencia al Ejecutivo navarro, en el que el PSOE gobierna en coalición con Geroa Bai y Podemos. 17/09/2019 18:34

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Parece que Sánchez prefiere la opción de elecciones. Es verdad que Sánchez ha perdido mucho el tiempo, seis meses mareando la perdiz, y ha llegado a este lunes sin acuerdos, con un fracaso, pero creo que desde la oposición hemos estado a la altura y hemos puesto una solución de Estado". 17/09/2019 18:33

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Tiene que decidir si quiere un acuerdo con los nacionalistas o populistas o si quiere una coalición de Estado con los constitucionalistas". 17/09/2019 18:32

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tras reunirse con el Rey: "Le he trasladado al Rey la posición de nuestro partido. Le he trasladado que la solución pasa por una rectificación del señor Sánchez. Si Sánchez rectifica, todavía hay tiempo de que este país se ponga en marcha". 17/09/2019 18:32

EL PAÍS Comienza la rueda de prensa en el Congreso del líder de Cs, Albert Rivera, tras reunirse con el Rey en La Zarzuela. 17/09/2019 18:30

EL PAÍS El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está reunido ahora mismo con el Rey en La Zarzuela. https://twitter.com/CasaReal/status/1173992416459837440 17/09/2019 18:24

EL PAÍS El presidente del PP, Pablo Casado, ya está reunido con Felipe VI en La Zarzuela. Casado le va a exponer la posición de su partido en relación con una hipotética investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. El presidente de la formación conservadora ha acudido al palacio de La Zarzuela después de mantener una conversación telefónica con Sánchez en la que le ha confirmado que el PP votará no si se celebra la investidura. Sonrientes, Felipe VI y Casado se han saludado ante los medios de comunicación en el Salón de Audiencias, junto a la entrada al despacho del monarca, y a continuación han accedido a él para mantener el encuentro. https://twitter.com/CasaReal/status/1173986658250891265 17/09/2019 17:39

EL PAÍS Termina la reunión del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el Rey en La Zarzuela. El presidente de Cs dará en breve una rueda de prensa en el Congreso para explicar la postura de su formación con respecto a una hipotética investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. Información de Elsa García de Blas. https://twitter.com/ElsaGarciad/status/1173981821354356736 17/09/2019 17:26

EL PAÍS Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ya está reunido con el Rey https://twitter.com/CasaReal/status/1173970619144245249 17/09/2019 16:43

EL PAÍS La agenda de esta tarde. El Rey recibe esta tarde a los tres líderes de los partidos que faltan por despachar con él en esta segunda ronda de consultas tras las elecciones generales del pasado abril. El primero que irá a La Zarzuela será Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que despachará con el monarca a partir de las 16.30. A continuación, en torno a las 17.15, será el turno del presidente del PP, Pablo Casado. Por último, Felipe VI se reunirá a las 18.00 con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Si hay un candidato este martes cuando se cierre la ronda de contactos, será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la que informará de ello en una rueda de prensa. Si Felipe VI no puede hacer un ofrecimiento a un candidato, porque no cuenta con los avales necesarios para lograr la investidura, la Casa del Rey emitirá un comunicado, según fuentes de La Zarzuela. Recordamos que el plazo para disolver las Cortes expira el 23 de septiembre. 17/09/2019 15:09

EL PAÍS "Rectifique, vuelva al constitucionalismo". Albert Rivera (Ciudadanos) ha publicado este tuit tras hablar con Pedro Sánchez (PSOE). https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1173930512173457410 17/09/2019 14:39

EL PAÍS La Zarzuela desmiente que el Rey esté considerando dejar pasar unos días antes de decidir si propone un candidato a la investidura. Si hay un candidato este martes cuando se cierre la ronda de contactos, será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la que informará de ello. Si Felipe VI no puede hacer un ofrecimiento a un candidato, porque no cuenta con los avales necesarios, la Casa del Rey emitirá un comunicado como en las anteriores ocasiones, según fuentes de La Zarzuela. El plazo para disolver las Cortes expira el 23 de septiembre. Información de Miquel Alberola. 17/09/2019 14:19

EL PAÍS Termina la comparecencia de Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos se marcha del atril mientras los periodistas intentan llamar su atención sobre una noticia de última hora, que Rivera haya calificado de “tomadura de pelo” la respuesta de Sánchez a su propuesta. 17/09/2019 14:02

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "El Rey me ha dicho lo mismo que creen los españoles. Creo que después de las elecciones de noviembre, si se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos, con meses de inactividad". https://twitter.com/el_pais/status/1173930567743598592 17/09/2019 14:00

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Pedro tiene dos propuestas. Lo razonable es que optara por una de las dos. Querer ser presidente a cambio de nada no sé si es lo más razonable". 17/09/2019 13:58

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "El jefe del Estado no puede decidir. Alguien debería recordar a Sánchez que, si uno quiere ser el encargado de ir a la investidura, debe ir allí con los deberes hechos". 17/09/2019 13:57

EL PAÍS Cs califica de "tomadura de pelo" la respuesta de Sánchez a su propuesta de abstención. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de hablar por teléfono con Pedro Sánchez y de conocer la respuesta del líder socialista a la oferta que le hizo ayer de una abstención conjunta con el PP, sujeta a varias condiciones sobre Navarra, Cataluña y los impuestos. Según un comunicado de Ciudadanos, la respuesta de Sánchez "es una tomadura de pelo" a todos los españoles: "Es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y, además, rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado". Información de Elsa García de Blas. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1173939292051300353 17/09/2019 13:56

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Nos llama la atención la tendencia natural del PSOE a entenderse con Ciudadanos antes que con nosotros". 17/09/2019 13:54

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Sospecho que no haya acuerdo entre Rivera y Sánchez sobre las tres condiciones. Sospecho, quizá me equivoco, que el de Rivera es un movimiento que piensa en las elecciones". 17/09/2019 13:54

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Para nosotros compartir responsabilidades es lo razonable. En un Gobierno progresista no es razonable que solo estén representados los siete millones de votantes del PSOE". 17/09/2019 13:52

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "El cambio del voto [de Unidas Podemos] dependería del contenido del hipotético pacto [entre PSOE y Ciudadanos]". 17/09/2019 13:51

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Sobre que el Rey espere, creo que es razonable. Sánchez tiene una oferta por la izquierda, y por la derecha". 17/09/2019 13:50

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Sobre un acuerdo Ciudadanos-PSOE, el grupo confederal lo examinará y planteará las preguntas a la militancia". 17/09/2019 13:50

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Para nosotros, acuerdo de investidura implica acuerdo integral de Gobierno". 17/09/2019 13:49

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "El Gobierno de coalición es una vía que funciona en buena parte de los países de nuestro entorno". 17/09/2019 13:48

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Hemos trabajado para que hubiera un Gobierno de coalición aceptando vetos. Si quiere compartir responsabilidad, estamos dispuestos". 17/09/2019 13:48

EL PAÍS Pablo Iglesias (Unidas Podemos), tras reunirse con el Rey: "Le he transmitido nuestra plena disponibilidad de hacer presidente a Sánchez si se forma un Gobierno de coalición". https://twitter.com/el_pais/status/1173926820510486530 17/09/2019 13:47

EL PAÍS Comienza la rueda de prensa en el Congreso del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras reunirse con el Rey: "Ha sido una reunión cordial. Hemos hablado del éxito de la selección del baloncesto en el Mundial, o de la última serie que he visto, la de Pablo Ibar". https://twitter.com/el_pais/status/1173925763151618049 17/09/2019 13:47

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | El Rey baraja dejar pasar unos días antes de decidir si propone un candidato. Felipe VI baraja aplazar unos días su decisión sobre la investidura ante la situación de incertidumbre política, las conversaciones de última hora entre los diferentes partidos y la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo en los próximos días que evite la repetición electoral. (EFE) 17/09/2019 13:40

EL PAÍS El Gobierno vasco cree que el proceso de conformación de un Ejecutivo en España ha derivado en "una situación kafkiana, incomprensible e irresponsable" tras la propuesta de Ciudadanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y cree que finalmente habrá elecciones el 10 de noviembre. Preguntado por este asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha calificado de "anécdota" la oferta de Cs de abstenerse. (Efe) 17/09/2019 13:40

EL PAÍS El PSOE publica la carta de Pedro Sánchez a Albert Rivera. https://twitter.com/PSOE/status/1173920700907831296 17/09/2019 13:35

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "Nosotros lo que hemos hecho es facilitar una investidura en Madrid, Murcia y Andalucía, pero no estamos en los gobiernos, sino en la oposición. Haremos lo mismo que estamos haciendo". 17/09/2019 13:25

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey, y sobre las cartas cruzadas esta mañana entre Ciudadanos y PSOE: "La misma ceremonia de la confusión de la última hora. Me sorprende que haya políticos que se consideren estadistas y lo que hagan es escuchar el consejo de última hora del último consejero de marketing". 17/09/2019 13:23

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "He visto al Rey cumpliendo su labor constitucional. Pero realmente no creo que el Rey tenga que cumplir con labores añadidas. Creo que cumple su papel". 17/09/2019 13:22

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "¿Listas de Ciudadanos con Vox en caso de unas elecciones? Sin duda". 17/09/2019 13:21

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "Cualquier cosa puede ocurrir, así que recomiendo que esperemos a última hora". 17/09/2019 13:20

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "Comprendemos que lleguen a un acuerdo de última hora. Si no es así, Vox está preparado para unas elecciones generales". 17/09/2019 13:20

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "Nosotros entendemos que se entiendan, que haya una abstención, un voto de última hora. No comprendemos que se entiendan ahora pudiéndose haber entendido en abril, o que no lo hagan ahora y nos lleven a elecciones". 17/09/2019 13:19

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox), tras su reunión con el Rey: "Hemos observado la falta de criterio del resto de actores políticos, con posiciones erráticas y electorales. Con una sorprendente relación de amor y odio de varios grupos". 17/09/2019 13:18

EL PAÍS Comienza la rueda de prensa en el Congreso del líder de Vox, Santiago Abascal, tras su reunión con el Rey: "No traemos sorpresas ni piruetas de último minuto. Le he comunicado al monarca el sentido contrario de nuestro voto ante una investidura de Pedro Sánchez". 17/09/2019 13:17

EL PAÍS Ione Belarra (Unidas Podemos): "Si se diera [un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos], tendríamos que replantear nuestra postura. Evidentemente un apoyo de la derecha a un Gobierno socialista es un Gobierno de derechas que abriría la puerta a unos presupuestos de derechas. Eso merece una consideración aparte. Tendríamos que estudiarlo. Me parece entre sorprendente y preocupante que el PSOE no haya negociado nada en casi cinco meses y que ahora nos encontremos un movimiento in extremis de Ciudadanos, al que el señor Ábalos le ha abierto la puerta, y le ofrezca una reunión. Revela que el PSOE estaba esperando a Cs, y que estaba haciendo un paripé". 17/09/2019 12:49

EL PAÍS Conversación telefónica entre Sánchez y Casado, que votará no a la investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llamado al líder del PP, Pablo Casado, a las 12.00 de este martes. Sánchez le ha trasladado su voluntad de constituir un Gobierno progresista cuya estabilidad no dependa de partidos independentistas, por lo que sería necesaria la abstención del PP para que se produzca la investidura del líder socialista, según fuentes del PSOE. Sánchez ha trasladado a Casado que con el calendario catalán —sentencia contra los líderes del procés— y europeo —Brexit— es importante tener un Gobierno estable con plenas capacidades y no un Ejecutivo en funciones. Casado, según estas fuentes, ha trasladado su rechazo a la investidura del candidato socialista. Información de José Marcos. 17/09/2019 12:48

EL PAÍS La llamada de Pedro Sánchez al líder del PP, Pablo Casado. https://twitter.com/jmarcos78/status/1173908074924580867 17/09/2019 12:44

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Con lo que sabemos hasta ahora, no habría ninguna investidura posible". 17/09/2019 12:40

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Le pedimos a Rivera varias veces que se reuniera con el candidato a la presidencia del Gobierno, y no lo ha hecho. Lo sorprendente es que hoy quiera reunirse. Hoy es el día de la responsabilidad, no de los golpes de efecto. No va a haber ninguna reunión, hoy es el día de la reunión con el jefe del Estado". 17/09/2019 12:39

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Estamos cansados de los golpes de efecto. Hoy es el día de la responsabilidad. Llevamos meses diciéndole a Ciudadanos que no impidan el Gobierno, que se abstengan". 17/09/2019 12:38

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "El presidente se ha reunido en muchas ocasiones con los líderes políticos". "Estábamos esperando a que el resto de partidos decidan que no van a bloquear la situación de este país. Desde el 29 de abril hemos hablado con Unidas Podemos. En julio les ofrecieron un Gobierno de coalición y lo rechazaron. Si estamos de acuerdo en las políticas, ¿por qué van a impedir la formación de un Gobierno progresista? Espero que el señor Pablo Iglesias rectifique." 17/09/2019 12:37

EL PAÍS Termina la comparecencia de Jaume Asens (En Comú Podem) tras reunirse con el Rey. Asens ha referido que su grupo se mantiene en la abstención, en consonancia con el resto de confluencias de Unidas Podemos. De darse un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, Asens ha asegurado que deberían estudiar el sentido de su voto. 17/09/2019 12:35

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "No quiero aventurarme a esa hipótesis [acuerdo entre PSOE y Cs]. No me gustaría hacer conjeturas, porque no hemos tenido tiempo de valorar la situación". 17/09/2019 12:32

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "No he hablado con Pablo Iglesias aún, después de haberme entrevistado con el Rey". 17/09/2019 12:30

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "No vemos opciones a un acuerdo que no sea integral, programático y de garantías. No hay cambio de posición ahora mismo". 17/09/2019 12:28

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey, sobre un hipotético Gobierno: "No separamos la estabilidad de la investidura. Sin estabilidad deberíamos ir a elecciones en pocos meses. El PSOE quiere que seamos un socio leal y no podamos hacer oposición, pero no que entremos en el Gobierno". 17/09/2019 12:27

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "Nuestra posición, como he expresado, era la misma que el resto de confluencias (de Podemos). No hay divergencia en el sentido del voto. Es la abstención. Otra cosa es que cambie el escenario, un acuerdo con Cs, y entonces tendríamos que variar la posición o no, a la vista de ese acuerdo". 17/09/2019 12:25

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "Un acuerdo con Ciudadanos puede aumentar la conflictividad territorial, incendiar Cataluña. Queremos emplazar al PSOE, especialmente al catalán, para que escuchen y obedezcan a sus bases, que auparon a Pedro Sánchez con unas promesas que se han incumplido. Dijeron claramente "con Rivera,no". Se agota el tiempo, pero en política una hora puede ser una eternidad. Queda tiempo suficiente para llegar a un acuerdo de estabilidad". https://twitter.com/EnComu_Podem/status/1173922748265095170 17/09/2019 12:24

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem), tras reunirse con el Rey: "Le hemos trasladado al Monarca nuestro balance de los últimos meses. Lo cierto es que el candidato que designó [Pedro Sánchez] ha hecho dejación de funciones hasta el último minuto. Le hemos expresado nuestra preocupación por la situación en Cataluña. También nuestra preocupación por el posible acuerdo entre PSOE y Cs. El señor Ábalos ha dicho que la puerta estaba abierta a Rivera, a llegar a un acuerdo. Eso nos preocupa. Siempre dijimos que el PSOE quería un acuerdo con la derecha o elecciones. Si Rivera no es vicepresidente es porque Rivera no quiere". 17/09/2019 12:22

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem) comparece en el Congreso tras su reunión con el Rey. 17/09/2019 12:19

EL PAÍS El despacho del Rey con Laura Borràs (Junts per Catalunya). https://twitter.com/anabeldn/status/1173902784959328256 17/09/2019 12:17

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Confiamos en que si la justicia española es justa, no habrá respuesta. Pero la mejor respuesta a una sentencia condenatoria es la independencia" 17/09/2019 11:56

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Ante el escenario de proximidad de las sentencias [del juicio del procés], le he transmitido que la absolución sería la única sentencia justa. Él no quiere pronunciarse". 17/09/2019 11:50

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Nosotros le hemos dicho que nuestra posición no se puede mover. Él va poniendo sus anzuelos, veremos quién pica. Él pretende que se le vote gratis", dice Borràs en referencia a Pedro Sánchez. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1173904368518729728 17/09/2019 11:48

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Merecemos una respuesta que no sea política. Con tantas elecciones en tan poco tiempo, está clarísimo que España tiene un problema, y es que no sabe qué hacer con Cataluña. La única respuesta parece ser que es el 155". 17/09/2019 11:47

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Parece que Pedro Sánchez quiere que todo el mundo le dé sus votos gratis. Nosotros le dijimos que no lo íbamos a hacer y, vista la deriva de estos meses, parece que nuestra opción es la más responsable para Cataluña". 17/09/2019 11:46

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "He comentado al Rey que la propuesta de España para Cataluña es el 155. No hay distinción entre izquierdas y derechas. Hay animadversión hacia Cataluña. El presidente debería tener actitud y aptitud para resolver el problema con Cataluña". 17/09/2019 11:45

EL PAÍS Laura Borràs (Junts) comparece en el Congreso de los Diputados tras su encuentro con el Rey: "Hemos utilizado nuestro tiempo para hablar de la capacidad de Pedro Sánchez para, de acuerdo con el resultado de las elecciones, formar Gobierno. Nuestra reflexión es que ahora en lugar de tener un estadista tenemos a alguien en dificultades para dialogar. Dialogar nunca puede ser visto como una debilidad. Un gobernante, y más alguien que necesita estos apoyos, tiene que dialogar y no tiene que despreciar". 17/09/2019 11:44

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias a las 11:00 para preguntarle la decisión final del grupo confederal sobre una eventual nueva investidura. Iglesias ha transmitido que mantendrían la abstención salvo que el PSOE aceptara un gobierno de coalición. En caso de un eventual acuerdo entre PSOE y Cs, Iglesias ha trasladado que el grupo confederal valoraría el contenido de dicho acuerdo para decidir su voto final. El presidente en funciones ha transmitido a Iglesias que le informará regularmente de los asuntos de Estado. Informan Ana Marcos y José Marcos. 17/09/2019 11:25

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | El Presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE llamará por teléfono al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias a las 11.00; al presidente del PP, Pablo Casado, a las 12.00 y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 12.30 para conocer su decisión final. "El compromiso del presidente en funciones Pedro Sánchez es abrir una legislatura sin necesidad de ir a elecciones y disponer de un Gobierno estable que es lo que necesita España". Informa José Marcos. 17/09/2019 10:41

EL PAÍS Junts, el primero en reunirse este martes con el Rey. La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, se reune con Felipe VI a partir de las 10.00 en el Palacio de la Zarzuela. Cuando acabe su encuentro con el Monarca se desplazará hasta el Congreso de los Diputados donde ofrecerá una rueda de prensa, igual que el resto de representantes políticos una vez hayan conversado con el Rey. https://twitter.com/CasaReal/status/1173872411047075840 17/09/2019 10:02

EL PAÍS José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en Los desayunos de TVE: "El movimiento de pedir una reunión a Sánchez y hacerlo por escrito es para que no se despache con un canutazo". 17/09/2019 10:00

EL PAÍS José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en Los Desayunos de TVE: "La pelota está en el tejado de Sánchez. Nosotros estamos muy satisfechos de la reunión con el PP". 17/09/2019 09:59

EL PAÍS José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en Los Desayunos de TVE: "El PSOE nos dijo que no pactaría con los nacionalistas en Navarra y sin embargo, sí lo hicieron". 17/09/2019 09:58

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Si Sánchez nos aboca a unas elecciones, los españoles tomarán nota. Nosotros estaremos preparados para una segunda oportunidad". 17/09/2019 09:53

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Hay una diferencia entre Sánchez e Iglesias y Casado y yo. Que Sánchez e Iglesias no se ponen de acuerdo, pero Casado y yo, a pesar de nuestras diferencias, sí. Yo me comprometo a ponernos de acuerdo en un mes si vamos a elecciones y sumamos un escaño más". 17/09/2019 09:45

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "En el pacto con el PSOE proponíamos una bajada de impuestos, no estar con los nacionalistas... Pero Sánchez cambió de socios. Pido una rectificación en toda regla del PSOE y que deje de criminalizar a millones de votantes de PP y Cs". 17/09/2019 09:43

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "En este momento no es cuestión de insultarnos. Puedo estar tres horas diciendo en qué no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez y Pablo Casado. Claro que hay diferencias, pero hay que buscar elementos comunes". 17/09/2019 09:41

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Estoy cansado de que los nacionalistas saquen tajada". 17/09/2019 09:38

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Quien en este momento piense si quiere repetir elecciones como si los españoles fueran monigotes que hay que decirles qué tienen que votar, se equivocan. He visto caer a presidentes porque creían que tendrían mejores resultados. Cuidado con esa lógica de 'voy a hacer cálculos". 17/09/2019 09:35

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Al Rey le diré lo mismo. Si Sánchez se mueve, yo estoy dispuesto a evitar que este país vuelva a elecciones". 17/09/2019 09:34

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Pensaba que PSOE y Podemos se pondrían de acuerdo de alguna manera. Pero pienso, ¿la oposición puede hacer algo para evitar las elecciones? Creo que sí. ¿Igual me equivoco? No lo sé, pero hay que intentarlo". 17/09/2019 09:32

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Yo estoy convencido de que Sánchez tenía una estrategia desde el principio para ir a elecciones. Ha hecho un cálculo permanente para llevar al país al estrés, al abismo. Lo que no calculaba Sánchez es que la oposición tiene más sentido de Estado que él y que sus socios quieren llegar a un acuerdo". 17/09/2019 09:30

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Es él quien tiene que rectificar, y después nosotros nos moveremos. Yo involucro al PP porque no es un pacto de Gobierno con el PSOE. Es un tema de Estado. Pablo Casado y yo estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez debe moverse". 17/09/2019 09:27

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "No quiero ser vicepresidente de Sánchez, no soy Pablo Iglesias. Pero creo que tenemos tiempo para llegar a un acuerdo". 17/09/2019 09:26

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Quien no hace nada, nunca se equivoca. Quien no propone soluciones, nunca se equivoca. Nos hemos enterado que el señor Sánchez ni siquiera llama al socio que quiere que le apoye". 17/09/2019 09:25

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Planteo que el Estado esté preparado", dice sobre la aplicación del 155. "Quiero que PSOE, PP y Cs juntos nos sentemos en una mesa a diseñar eso. Le pido a Sánchez que rompa con los nacionalistas y se siente en una mesa con los moderados". "Es muy importante los indultos. Quiero un compromiso para que si hay una sentencia condenatoria a los presos voy a respetar lo que digan los jueces. Eso lo queremos por escrito". https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1173862375327506432 17/09/2019 09:22

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Sánchez ha roto una regla. Ningún presidente había pactado con Batasuna. Lo primero que debe demostrar el señor Sánchez es romper con Bildu y Otegi y empezar a hablar con nosotros. No puedes querer ser presidente del Gobierno diciendo no a tus socios, y no a la oposición". 17/09/2019 09:19

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco) dice que ha pedido a Pedro Sánchez por carta una reunión urgente. 17/09/2019 09:16

EL PAÍS Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en El programa de Ana Rosa (Telecinco): "Estamos al límite. Sánchez nos ha llevado al límite. Ha fracasado en sus negociaciones con Podemos. Ante esta tesitura en Cs creemos que hay que moverse y evitar las elecciones. Tenemos que proponer algo ya que Sánchez no hace nada. Sí, levanté el teléfono porque me pagan para intentar poner una solución. Hemos puesto unas condiciones, Casado acepta estas condiciones". https://twitter.com/elprogramadear/status/1173858224178696192 17/09/2019 09:15

EL PAÍS Garzón teme las elecciones. El líder de IU, Alberto Garzón, no quiere que se repitan las elecciones. Le parece arriesgado y recuerda al PSOE lo que sucedió en Andalucía. https://twitter.com/agarzon/status/1173853201747075077 17/09/2019 09:02

EL PAÍS José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, en RNE: "La voluntad del PSOE es respetar el resultado de las elecciones. Si lo hacemos, no hay por qué llevar a la ciudadanía a volver a votar. Por eso le pedimos a Podemos que haga posible un Gobierno progresista en España. Y a Ciudadanos le pedimos que no lo bloquee. Las oportunidades que estamos perdiendo en este tiempo son importantísimas. Pedimos responsabilidad". https://twitter.com/PSOE/status/1173844397831704578 17/09/2019 08:27