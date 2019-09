Rivera propone al PP una abstención conjunta si Sánchez acepta tres compromisos

Albert Rivera mueve ficha. El líder de Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados en su posición ante la investidura de Pedro Sánchez y ha formulado una propuesta de desbloqueo tras reunirse con su ejecutiva esta mañana. Rivera plantea al PP una abstención conjunta a la investidura de Sánchez a cambio de tres compromisos del líder socialista: un nuevo Gobierno en Navarra del PSN con la coalición Navarra Suma (actualmente, la comunidad está presidida por la socialista María Chivite con el apoyo de los nacionalistas y la abstención de Bildu), que se constituya una mesa para "planificar" la "eventualidad" de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que el PSOE se comprometa a que no haya indultos a los líderes del procés, así como un pacto económico para que no se suban los impuestos. Pablo Casado, con quien Rivera ha hablado antes de anunciar su oferta en rueda de prensa, "está dispuesto a estudiar" la oferta, según ha asegurado Rivera.

El presidente de Ciudadanos ha presentado su propuesta como una "solución conjunta" de su partido y el PP. Esto es, sería siempre una abstención simultánea de las dos formaciones, en ningún caso solo de Ciudadanos. En realidad, haría falta una abstención conjunta de los 123 escaños que suman PP y Ciudadanos para que saliera adelante la investidura, porque de aceptar Sánchez estas condiciones Unidas Podemos presumiblemente votaría que no. "Estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, no de partido", ha subrayado Rivera.

La cúpula de Ciudadanos ha cambiado el paso ante la investidura tras constatar el fracaso en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, explican fuentes de la dirección. Rivera creía hasta hace muy poco que habría acuerdo en la izquierda, pero este fin de semana ha llegado a la conclusión definitivamente de que no sería así. Este lunes, el presidente de Cs ha telefoneado al líder del PP a primera hora, después de plantear en la reunión de su ejecutiva permanente la propuesta de la abstención condicionada. Casado ha aceptado reunirse con Rivera esta misma tarde en el Congreso.

Los tres compromisos que exige Ciudadanos son innegociables, según explican fuentes de la dirección. Y son acumulativos, es decir, han de cumplirse los tres. El primero, sobre Navarra, implica que el PSOE rompa el acuerdo de Gobierno vigente en esa comunidad, entre los socialistas y Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (que obtuvo la abstención de Bildu) para "formar una coalición constitucionalista en Navarra", ha explicitado Rivera. El PSN y Navarra Suma, la coalición con la que se presentaron a las elecciones PP, Ciudadanos y UPN, deberían gobernar juntos. Fuentes de Cs consideran "poco viable" que la actual presidenta, María Chivite, pudiera continuar al frente del Gobierno, pero su paso atrás no es una condición que haya puesto Rivera.

La segunda exigencia de Rivera tiene que ver con Cataluña y la aplicación del 155, pero no es una aplicación inmediata de este precepto constitucional. Tal y como lo ha formulado el líder de Ciudadanos, la aplicación del 155 estaría condicionada a que el Govern de Cataluña desacate la sentencia de procés, si esta es condenatoria. La propuesta es exactamente esta, en palabras de Rivera: "Una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación de la Constitución si no hay acatamiento de la sentencia del procés. Si el señor Torra desacata, como advierte, la sentencia, si quiere volver a la prevaricación, al desacato, a la desobediencia, España tiene que tener una respuesta de Estado". El planteamiento es que "los tres partidos constitucionalistas" (PSOE, PP y Ciudadanos, en su opinión) se sienten en una mesa para "planificar el calendario, qué competencias habría que aplicar y cómo hacerlo igual y mejor que la última vez". Pero en caso de que se dieran las condiciones, se entiende.

En relación con Cataluña, la exigencia más firme es, en realidad — y la más difícil de cumplir para el PSOE, teniendo en cuenta que ni siquiera hay sentencia— el compromiso por parte de Sánchez de que no indultará en ningún caso a los líderes del procés, si son condenados. "No hay ninguna posibilidad de dialogo si Sánchez no se compromete a no indultar a los golpistas", ha zanjado Rivera.

Por último, el pacto económico que pide Cs implica que Sánchez "se comprometa a no subir los impuestos a las familias y las cuotas a los autónomos".

Rivera ha lanzado su propuesta a poco más de 24 horas de que termine la segunda y definitiva ronda de contactos del Rey tras la que se decidirá si algún candidato tiene opciones suficientes para ser investido presidente. En caso contrario se convocarán elecciones de forma automática.