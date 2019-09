El Rey cierra la ronda con los partidos sin señales de desbloqueo

Durante casi 40 años, las rondas de consultas del Rey eran algo absolutamente anodino, protocolario. Todos sabían antes de empezar lo que se dirían, a quién le encargaría la investidura, quién votaría a favor y en contra. Y el jefe del Estado se limitaba a dar cuenta de lo que ya estaba publicado por todas partes. Desde 2016, esto ha cambiado. Pero nunca se llegó, como sucederá hoy, a una ronda de consultas en la que ninguno de los cuatro grandes grupos —PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos— sabe realmente qué le dirán los demás a Felipe VI en la jugada definitiva, la ronda de reuniones de hoy. El primero, Pablo Iglesias, es el que más tiene acostumbrado al público a un giro final, pero esta vez ha sido Albert Rivera quien ha sorprendido con una inesperada oferta de abstención que ha descolocado a todos los demás les obliga a moverse.

Iglesias anunció ayer, a través de una persona de su máxima confianza, Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común, que él tiene intenciones de mantener la abstención incluso aunque se abtenga también Ciudadanos y PP. Eso garantizaría la investidura a Sánchez. Al presidente de hecho le basta con la abstención de dos de los grandes, no necesita tres, pero Ciudadadanos ha dejado muy claro que ellos solo darían ese paso si también lo hace el PP.

El último movimiento de Iglesias, que hoy mismo también podría modificar, le sirve para argumentar que él en ningún caso impediría con un “no” la investidura de Pedro Sánchez. Su abstención parece pues garantizada, algo que abre un espacio novedoso siempre que el presidente fuera capaz de convencer a Ciudadanos y al PP de que se abstuvieran. Lo que ayer parecía muy difícil es que Iglesias apueste por sorpresa por la investidura sin acuerdo, esto es pasar al sí sin un pacto con el PSOE, algo que haría innecesarios los votos de PP y Cs.

Todos mantienen la incógnita hasta la reunión con el Rey, el momento cumbre y de mayor impacto mediático. Rivera, que llevaba meses sin entrar a ninguna de las jugadas, ahora logra volver al centro de la escena. El PP, que ya estaba con la cabeza puesta en elecciones, no esperaba este giro y sigue pensando que el escenario más probable es la repetición electoral, porque Sánchez no parece dispuesto a cumplir lo que pide Rivera. Pero es el presidente, el último que acudirá a la ronda, el que tiene realmente la sartén por el mango. Cualquier movimiento suyo altera por completo el resultado. Ahora tiene encima de la mesa dos posibles vías de ser investido. Las dos implican acuerdos: o con Unidas Podemos o con Ciudadanos y el PP. Él tiene una gran ventaja: cuando llegue ya sabrá lo que han dicho los demás, no sufre el conocido dilema del prisionero. Solo ahí se decidirá si hay investidura o el 23 se convocan las elecciones de forma automática para el 10 de noviembre.

El Rey cierra este martes una ronda de consultas que parece condenada al fracaso con los representantes de Junts per Catalunya, En Comú Podem, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE. Tras las audiencias tomará la decisión de proponer o no un candidato para la investidura.