José Sacristán a Carmen Calvo: “Poneos de acuerdo, por favor”

“Ponerse de acuerdo, por favor, seguid hablando”. Con estas palabras saludaba este martes el actor José Sacristán a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al chocarse literalmente con ella a media tarde a la entrada del teatro Bellas Artes de Madrid, donde el intérprete representa Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes, y acababa de conceder una entrevista a este diario.

Calvo, rodeada de asesores y escoltas, acusó recibo, se paró a abrazar a Sacristán y le respondió: “No puede ser. No podemos hipotecarnos de esa manera. Caemos otra vez en la misma piedra”, antes de enfrascarse en una conversación privada con el actor.

Previamente, durante la entrevista, Sacristán se había mostrado crítico y pesimista al respecto. “Esto es lo de siempre. La vieja inquina entre comunistas y socialistas. Mi padre, Venancio, era comunista, y no he oído a nadie soltar más pestes de los socialistas que a él. Las derechas se entienden, las izquierdas se matan. Haremos otro manifiesto los de siempre, y firmaremos lo de siempre para que sigan hablando, pero sin muchas esperanzas de que se arregle las cosas. No hay posibilidad de entendimiento. Ya no es desconfianza, ni falta de química, es que no se pueden ni ver. Y es un despropósito. ”.

El encuentro del actor y la vicepresidenta en funciones se ha producido apenas unas horas después de que la reunión entre los equipos negociadores de Unidos Podemos y el PSOE haya fracasado al no llegar a un acuerdo sobre la entrada del partido de Pablo Iglesias en el Gobierno. Por tanto, si no hay un movimiento sorpresa en los próximos días, el 23 se convocarán automáticamente las elecciones para el 10 de noviembre. Los portavoces de los dos grupos fueron muy claros tras el encuentro. "No vemos salida a esta situación por la negativa de Unidas Podemos a la opción que les proponemos. No hay vía para alcanzar un acuerdo", ha concluido Adriana Lastra, portavoz parlamentaria de los socialistas y miembro del equipo negociador de este partido. "El PSOE no se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido único como si tuviera mayoría absoluta ", sentenció Pablo Echenique, portavoz del equipo negociador de Unidas Podemos.