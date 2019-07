Pedro Sánchez: “Hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos”

La investidura fallida de este jueves no significa el final de las negociaciones de Pedro Sánchez para lograr liderar el Gobierno. El presidente en funciones ha asegurado este jueves que "no hay que tirar la toalla". "Hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos" ha explicado Sánchez, que ha reiterado su intención de intentar de nuevo la investidura hablando no solo con Unidas Podemos sino también con PP y Ciudadanos.

"Estoy frustrado. España necesita un Gobierno cuanto antes". Así ha explicado el líder del PSOE su posición actual en una entrevista en Telecinco, en la que ha buscado culpar a Pablo Iglesias y su partido del fracaso en la investidura sin descartar un posible acuerdo en los dos meses que quedan hasta la convocatoria de elecciones. Sánchez justifica su rechazo de la última oferta de Unidas Podemos en su falta de experiencia: "Podemos no tiene experiencia de gestión, solo tiene cinco años de vida. A mí me parecía que no era aceptable otorgarles la gestión de asuntos como la hacienda pública o la educación", ha opinado.

Sánchez no ha dudado en culpar directamente a Iglesias del fracaso en la investidura. "Estoy profundamente decepcionado con el señor Iglesias. Creo que ha cometido un profundo error, igual que en 2016", ha lanzado. Sin embargo, ha repetido su intención de continuar intentándolo. "Nosotros hemos hecho una oferta respetuosa y generosa, pero no ha funcionado. Pero esto no significa que sea el final del viaje ni que tire la toalla. Mi responsabilidad es que España tenga un Gobierno cuanto antes", ha asegurado.

El presidente del Gobierno en funciones también ha criticado a Ciudadanos. "El señor Rivera está sufriendo una crisis existencial en cuanto a lo que ha representado su proyecto. Un proyecto centrista mira a ambos lados, pero el señor Rivera solo tiene un intermitente, que es hacia la derecha", ha explicado. Sánchez ha contado que sus relaciones con el líder de Ciudadanos son "inexistentes", pero sí que ha tendido la mano al líder del PP, Pablo Casado, aunque siempre con los populares en la oposición: "Con el señor Casado estoy, por supuesto, dispuesto a llegar a acuerdos de Estado. Pero para ello debe haber un Gobierno y una oposición".

Esta mañana, el Congreso ha rechazado la investidura de Sánchez con 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones. El fracaso de la negociación del PSOE con Podemos ha impedido al candidato ganar la votación, en la que finalmente ha recibido los 'síes' de los 123 socialistas y el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). PP, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, Navarra Suma y Coalición Canaria sumaron sus noes y se abstuvieron Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís.

La última oferta de Pablo Iglesias desde la tribuna no consiguió alterar la situación de bloqueo, con el PSOE y Unidas Podemos en claro desacuerdo sobre el reparto de ministerios y competencias. Ahora empieza la cuenta atrás de dos meses para la disolución de las Cortes y, aunque la posibilidad de que se siga negociando queda abierta, los partidos tienen hasta el 23 de septiembre para alcanzar un acuerdo. El Rey convocará previsiblemente otra ronda de consultas en los próximos días con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria el pasado 28 de abril