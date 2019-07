ERC cambia su voto y pasa del no a la abstención y aumenta la presión sobre Sánchez e Iglesias

Los portavoz de ERC, Gabriel Rufián y PNV, Aitor Esteban el pasado martes en el Congreso. BALLESTEROS (EFE) / VÍDEO: ATLAS

A cuatro horas del límite para la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez, los portavoces en el Congreso de EH-Bildu y ERC han comparecido este jueves para avanzar su voto de abstención. Las formaciones han realizado, además, una llamada a la responsabilidad de la izquierda. El pronunciamiento ha sido especialmente relevante en el caso del representante republicano e independentista de ERC, Gabriel Rufián, porque ha plasmado así el giro de su partido del no del martes a la abstención de 14 diputados. Rufián responsabilizó de todo lo que pasé, sin porcentajes de culpas, a los líderes del PSOE, el aspirante a la presidencia Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias. Y les retó: "Que Sánchez levante su veto a Iglesias y que Iglesias acepte las sillas de los Ministerios, es una buena oferta".

El voto de Bildu ya estaba en la abstención desde el martes. Son cuatro parlamentarios. Pero desde el Gobierno socialista en funciones nunca se ha entablado ningún tipo de negociación o contacto con ellos. Aún así, la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se sumó a la comparecencia conjunta con ERC para remarca el poder de esos 19 actas juntas (casi un millón de votos) para el indepentismo abertzale y el republicanismo y para otra concepción del Estado español. El mensaje de Aizpurua ha recalcado la idea de abrir con esa abstención "una oportunidad para forzar un gobierno progresista y de izquierdas frente a las derechas". Bildu ya había avisado con anterioridad de que no iban a prestarse a bloquear ese ejecutivo con sus votos.

Gabriel Rufián oficializó por su parte el cambio sustancial y simbólico de ERC. El martes sus 14 parlamentarios con derecho a voto, tras la suspensión de esa condición a su líder, Oriol Junqueras, en prisión y a la espera de sentencia del Tribunal Supremo por su implicación en el proceso independentista en Cataluña, votaron no. Este jueves se pasarán a la abstención. El portavoz republicano reiteró varias veces en su explicación de ese giro que aún quedaban a esa hora, poco después de las 10.30 horas, casi cuatro más para negociar y salvar el acuerdo.

El dirigente de ERC ha achacado todas las culpas de ese previsible fracaso tanto a PSOE como a Podemos, por igual. En la tarde del miércoles Rufián se implicó en la recta final de esos contactos con esos partidos. Llamó a Iglesias, a Alberto Garzón (líder de Izquierda Unida) y a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y vicesecretario de Organización del PSOE. No logró avances. En la mañana de este jueves lo volvió a intentar. Contactó con Ábalos y Garzón, y también con la portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Laura Borrás. Iglesias no se puso. Les telefoneó para que se "atornillaran a una mesa para negociar". Les puso el ejemplo de lo que ha sucedido muchas veces en Cataluña, entre partidos con ideas muy diversas. Su gran temor es perder la que consideró "una oportunidad política histórica" para la izquierda de evitar "que la derecha y Vox nos pasen por encima".

Fue dramático Rufián. Avisó de que si no fragua el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ambos partidos se arrepentirán y sus líderes, los dos, Sánchez e Iglesias, quedarán "muertos para la vida política en el futuro". Les reclamó que dejen de enviarse filtraciones, tuits y mensajes amenazantes. Les llamó "irresponsables". Sí, Rufián.

Izquierda Unida también ha volcado su voto al no. IU está en teoría dentro de la coalición de Unidas Podemos y dispone así de seis diputados. Este jueves, antes del pleno, ha reunido a su colegiada y ha discutido su posición. Y ha concluido: "Con el estado en el que se encuentran las negociaciones a las 12.00 horas, la colegiada de IU opta por una abstención para la segunda votación. No obstante, IU sigue hablando en estos momentos con Gobierno y con Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo". Las conversaciones las está centralizando su líder, Alberto Garzón.

Compromís, que ya estuvo el martes en la abstención, sigue en esa postura hoy. Su diputado, Joan Baldoví, lo ha ratificado antes del pleno ya en el Congreso y lo ha argumentado por la falta de contactos con el PSOE.

El resto de partidos con representación en la Cámara no han cambiado de opinión sobre el sentido del voto que le espetarán a Sánchez cuando la mesa del Congreso les llame para que canten sí, no u abstención. En la sesión del pasado martes, Sánchez solo sumó a los 123 apoyos socialistas el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón.

El presidente en funciones escuchó el voto en contra de 170 representantes —PP, Cs, Vox, ERC, JxCat, Coalición Canaria y Navarra Suma— y 52 abstenciones provenientes de los asientos de Podemos, PNV y EH Bildu. Al no a Sánchez se sumó la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, quien emitió su voto telemáticamente antes de que su grupo cambiara de opinión, por lo que la dirigente no pudo adaptar el sentido de su voto al de su formación.