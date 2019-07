Carmen Calvo, sobre la ruptura con Podemos: “La ambición de UP era el Gobierno entero”

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, este jueves, en la sede del PSOE en Madrid. En vídeo, las declaraciones de Calvo en 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser. ZIPI (EFE) / VÍDEO: EPV / CADENA SER

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y responsable de las negociaciones del PSOE con Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves — cinco horas antes de la segunda votación en el Congreso prevista para las 14.15— que les han reclamado prácticamente todo el Gobierno y que el partido de Pablo Iglesias no se ha movido de las posiciones que presentaron el pasado sábado. “La ambición de Podemos era el Gobierno entero”, ha asegurado en una entrevista en la cadena SER. Calvo ha acusado a Podemos de negociar sin ser conscientes de su realidad, "en una posición que no se corresponde en las urnas", y "con un intento de hacer un doble gobierno". "El documento [que les presentaron el pasado sábado], que es el único, fue de partida y de llegada", ha detallado acusándoles de aspirar a "un Gobierno en paralelo". "Esto no es realista", ha considerado. La vicepresidenta se ha preguntado qué le quedaría al PSOE si accedieran a sus peticiones, teniendo en cuenta que los 42 escaños de Podemos no garantizarían, ni la mayoría, ni la estabilidad.

La última oferta de Sánchez a Iglesias, que este ha rechazado, era de una vicepresidencia de Asuntos Sociales, que sería para Irene Montero, y que implica la presidencia de la comisión delegada para coordinar todas las políticas sociales del Gobierno, con los contenidos de todas las áreas de Bienestar Social y Dependencia, incluido el Comisionado para la Pobreza Infantil, y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo e Igualdad.

Minutos antes de la intervención de Calvo, Pablo Echenique, que ha representado a Podemos en las conversaciones para un futuro Gobierno de coalición, ha acusado al PSOE de interrumpir el diálogo."No entendemos por qué, [ayer] a última hora de la tarde, cuando todavía quedaba tiempo de ponernos de acuerdo, decidieron romper las negociaciones", ha manifestado. Echenique ha relatado que el PSOE les planteó a lo largo del día "tres o cuatro ofertas", siempre planteándolas como "la última". El representante de Podemos ha incidido en que les ofrecen ministerios que no tienen competencias y no les permiten llevar a cabo sus políticas, y ha puesto como ejemplos el Ministerio de Igualdad o el de Vivienda, que, según Podemos, eran secretarías de Estado. Sobre el documento con el que se iniciaron las últimas conversaciones el sábado ha defendido que "nunca" habían asegurado que no renunciarían a esas peticiones. "Todas nuestras propuestas son flexibles", ha añadido.

Según los socialistas, el grupo de Iglesias reclamaba una "vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, que coordina los ministerios dentro de las áreas de su competencia" y cinco ministerios: Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude y Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital. Además, en el documento hay una larga lista de competencias que deberían incluir esos ministerios.

El pobre resultado cosechado por el candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, el martes en la primera sesión, lleva camino de repetirse este jueves, en la segunda votación y definitiva. Los otros partidos minoritarios que hace un año le acompañaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy aún esperan retomar los contactos, pero con gran malestar ante la ausencia siquiera de llamadas de representantes relevantes del PSOE.

La segunda ronda del pleno de investidura del candidato Pedro Sánchez está convocada para empezar este jueves a las 13.30. El aspirante socialista pedirá la confianza del Congreso de los Diputados con una intervención inicial para la que, en este caso, si tiene tiempo tasado, concretamente 10 minutos. Los representantes de los demás grupos parlamentarios podrán también tomar la palabra para explicar el sentido de su voto durante un máximo de cinco minutos. Lo harán en orden de mayor a menor, salvo el PSOE que será el último. Para que la investidura prospere, en este caso, el candidato tendría que obtener más votos afirmativos que negativos, en contra de lo que sucedió el martes, donde requería la mayoría absoluta de la Cámara (176 escaños).