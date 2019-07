Gemma Ubasart, Profesora de Ciencia Política de la Universitat de Girona

Para pactar una coalición entre dos o más fuerzas políticas (sea ésta de gobierno o gobernabilidad) se requiere de una fase previa de diálogo y negociación. Se necesita tiempo para deliberar y generar ciertos lazos de confianza. Escuchar y ceder. Una coalición productiva es aquella en la que todos ganan, existe un cierto equilibrio de éxitos (evidentemente, en función del peso de cada uno).

Dicen que en España no hay cultura de coalición. Y no es cierto. Desde la recuperación democrática los presidentes han pactado investidura y/o apoyo en la legislatura cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo hizo González, Aznar, Zapatero o hasta Rajoy. La diferencia con la actualidad radica en que el sistema de partidos estatal se ha vuelto multipartidista. Los pactos ya no son entre una gran fuerza con otras pequeñas (“periféricas” en su mayoría), sino entre partidos medianos. En este nuevo escenario es lógico que se afiance la idea de coalición gubernamental, como sucede en la mayor parte de países europeos o en las comunidades autónomas con mapas políticos complejos.

Llegados al impasse actual, mi recomendación: menos jugadas maestras y más estrategia política de mirada larga. Paren máquinas y vuelvan a empezar. Piensen que quieren hacer y con quien. Y empiecen el diálogo y la negociación, pero de verdad.