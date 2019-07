Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Podemos por la “mascarada de la consulta”

Pedro Sánchez y Aimar Bretos, esta mañana durante la entrevista. CADENA SER

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha dado por rotas las negociaciones con Unidas Podemos, según ha manifestado durante una entrevista esta misma mañana en la cadena SER. Sánchez ha afirmado que la convocatoria de la consulta de Unidas Podemos a las bases es, en la práctica, una ruptura de las negociaciones. Además, ha revelado que la semana pasada Pablo Iglesias rechazó "la incorporación de personas cualificadas de Unidas Podemos al Consejo de Gobierno" y que, posteriormente, convocó "la mascarada" de la consulta a las bases de la formación. "Es la primera vez en 40 años que el candidato a presidente del Gobierno hace una propuesta de este tipo y se encuentra la respuesta de que es una idiotez", ha subrayado Sánchez, para quien la única intención de Iglesias es "votar no a la investidura con Vox".

"Su consulta ha roto las negociaciones, porque van a tratar de utilizar esta consulta trucada para justificar su no a la investidura por segunda vez", ha dicho el presidente en funciones, visiblemente molesto con esta maniobra de Unidas Podemos. A su juicio, la consulta, que también ha calificado de "mascarada" y de estar "trucada", es una mera estrategia para justificarse ante el electorado. "El pasado viernes se convocó una consulta en la que no se recogía nuestra última propuesta del jueves. Es volver a lo de 2016".

Sánchez ha confirmado que la semana pasada ofreció a Iglesias ministerios para "personas cualificadas del ámbito de Podemos", y ha recalcado que es la primera vez que se hace una oferta así en la historia de la democracia, a un partido que, además, ha sido el cuarto en las elecciones. "Creo que he sido flexible y bastante razonable en la propuesta que he hecho. Necesito un Gobierno que no se paralice por las contradicciones internas", ha explicado el presidente en funciones, que considera: "Me pueden proponer nombres, pero no imponerlos".

El líder socialista ha considerado que la consulta de Podemos "no recoge la realidad" porque no hace constar las propuestas que le ha hecho a Iglesias, mucho menos esta última que le puso sobre la mesa en la última conversación de la semana pasada. La pregunta de Podemos para la consulta es "absolutamente falsa", ha insistido Sánchez, para quien Iglesias ha dejado claro que no se mueve de su posición y que lo que busca es "justificar una votación contraria" a la investidura la semana que viene, en línea, por ejemplo, "con la ultraderecha".

La primera reacción de Unidas Podemos a las duras palabras de Sánchez ha sido del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien, a través de Twitter, ha reprochado al líder socialista que pretenda obtener el "apoyo incondicional" de los demás grupos a su investidura."Pedro Sánchez inicia una campaña mediática para culpar del bloqueo al resto de los partidos", ha escrito Garzón. "Lleva tres meses así, dando vueltas en círculo a ver si aparece por arte de magia o chantaje esa mayoría".

"Comienza la semana del chantaje", ha escrito, por su parte, Juan Carlos Monedero, que, aunque no forma parte de la dirección de Podemos, continúa siendo un influyente miembro de la organización. Monedero ha pedido a Sánchez "respeto a los casi cuatro millones de votantes" de Unidas Podemos.