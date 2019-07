Sánchez intentará ser investido presidente el 22 y 23 de julio

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado mayo en los pasillos de la Cámara baja. ULY MARTÍN / VÍDEO: QUALITY

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido este martes en la Cámara baja para anunciar que el debate de investidura se celebrará en una primera sesión los próximos 22 y 23 de julio tras mantener una conversación telefónica con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se encuentra en Bruselas en la cumbre para el reparto de poder comunitario. Hoy por hoy, el líder del PSOE llega a este debate sin los apoyos necesarios para lograr ser reelegido y tendrá estos días que quedan antes del pleno para intentar conseguirlos. Pedro Sánchez necesita mayoría absoluta en la primera votación (176 diputados de los 350 del Congreso), que se celebrará el día 23 de julio, y mayoría simple en la segunda, que se realizaría el 25 de julio, 48 horas después de la primera. En el caso de no salir investido se abrirá un plazo de dos meses para que el candidato consiga los votos que le faltan o se disolverán las cortes y se convocarán nuevas elecciones, que caerían el 10 de noviembre.

Meritxell Batet ha mantenido una conversación telefónica sobre las 10.15 horas de esta mañana con el presidente Sánchez de unos diez minutos. En la misma ambos han coincidido, según Batet, en que las fechas fijadas ahora para la investidura tienen "el objetivo claro de que la investidura prospere y no de que se produzca solo un debate". Batet también ha aclarado que no ha intercambiado con el presidente ningún parecer sobre la posibilidad de que al final se tengan que repetir esas votaciones tras las vacaciones de verano, ya en septiembre, ni sobre una repetición de las elecciones generales.

Batet no ha trasladado muchos aspectos concretos de su charla con Sánchez pero sí que ambos habían convenido en la necesidad de que "el país necesita estabilidad y un gobierno fuerte lo antes posible".

La intención de Pedro Sánchez es volver a negociar con todos los grupos parlamentarios —a excepción de Vox y EH Bildu— los apoyos que necesita en la investidura. Pero si las negociaciones encallan, Sánchez irá igualmente a la sesión aunque ya sepa de antemano que no cuenta con los votos suficientes. Si fracasa su intento de ser elegido presidente del Gobierno, las elecciones caerían la segunda semana de noviembre. Al no fijar la primera sesión de la investidura el 16 de julio, el Gobierno evita que los posibles comicios se celebren el próximo 3 de noviembre, en pleno puente de todos los santos.

Una repetición de las generales, según algunos sondeos y el resultado de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del pasado 26 de mayo, favorecería a PSOE y PP y perjudicaría a Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Pero, en realidad, es difícil de prever lo que puede ocurrir, dado que una reacción en contra de los ciudadanos —sería la cuarta vez que acudan a votar en unas generales en cuatro años— podría hacer variar el resultado electoral.

El gran escollo para conseguir los apoyos necesarios en las rondas de negociaciones que se han celebrado estas semanas es la negativa de Sánchez a ofrecer ministerios a Unidas Podemos. El presidente en funciones solo quiere que miembros del partido liderado por Pablo Iglesias tengan puestos intermedios en el Ejecutivo. Pero Iglesias no ha dado su brazo a torcer e insiste en tener representación en el Consejo de Ministros.

Los apoyos de Podemos, dada la posición de PP y Ciudadanos de no facilitar la investidura del líder socialista con una abstención, son claves para que que Sánchez pueda salir elegido presidente. Juntos suman 165 escaños (123 el PSOE, 42 Podemos), a 11 de la mayoría absoluta. Pero el líder de Unidas Podemos ya ha avisado de que no votará a favor de su investidura en esta primera vuelta. Es decir, en la primera votación, y en su preceptiva repetición 48 horas después de haber fracasado la primera, como es casi seguro. Su horizonte para la investidura está en septiembre para tener más tiempo de negociar y persuadir a Sánchez de que acepte formar un gobierno de coalición con ministros de Podemos. Pero el líder del PSOE ya ha respondido que la investidura será en julio o no se hará.