Sánchez apremia a Podemos: “España necesita un Gobierno en julio”

Pedro Sánchez tiene todo listo para aumentar la presión a Unidas Podemos en cuanto anuncie, el martes, la fecha de investidura. "España no se puede parar, no se debe parar. España necesita un gobierno en el mes de julio, no en agosto, en septiembre, en octubre. Necesitamos tener presupuestos, desarrollar políticas de reconstrucción de derechos. No están bloqueando al PSOE sino la voluntad mayoritaria de los españoles", ha asegura el presidente en Osaka, en la rueda de prensa tras la cumbre del G-20.

El presidente insiste en que él sí se ha movido y ha puesto una oferta sobre la mesa, que es la que mantiene: un gobierno de cooperación con Unidas Podemos con "representantes en la administración" del grupo de Pablo Iglesias pero no ministros. Sánchez parece dispuesto a aguantar el pulso convencido de que el resultado electoral le avala. "No hay alternativa, los demás grupos tienen que facilitar un Gobierno que lidere el PSOE". El presidente también lanza un mensaje a PP y Ciudadanos para que se abstengan, e insiste en que el resultado electoral debería hacerles reflexionar.

"Las elecciones fueron planteadas por la derecha como un plebiscito para echar a Sánchez del Gobierno. El veredicto de las urnas es inapelable. El PSOE dobla en escaños a la segunda fuerza política. La segunda y la tercera fuerza solo ofrecen el bloqueo. No les pido que voten a favor pero al menos que faciliten con su abstención la investidura. Vamos a trabajar con todos para que haya Gobierno en España".

Lo que sí descarta es ofrecerle un acuerdo a Ciudadanos. "Este Gobierno quiere gobernar desde la izquierda, con políticas progresistas para la sociedad española", aseguró cuando le preguntaron si habría alguna oferta al partido de Rivera. Después de anunciar la fecha de la investidura, Sánchez redoblará la presión. Pero de momento ya la está aumentando. El presidente responsabiliza a los otros tres grandes grupos, PP, Cs y Podemos de una posible repetición de elecciones. "Son los que están planteando el no a mi investidura los que están en el adelanto electoral. Si no hay alternativa y votan que no ¿que están diciendo? Que no hay Gobierno. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso es lo que plantea quien vote no se llame PP, Ciudadanos o Podemos", remató.